Er is veel vraag naar kindertoepassingen. Kinderen beginnen tegenwoordig telefoons te gebruiken als ze drie jaar of zelfs eerder zijn. Ouders steunen dit vaak, in de veronderstelling dat smartphones en technologie geschikt zijn voor educatieve doeleinden. Hoewel, volgens het onderzoek, 40% van de ouders kinderen toestaat telefoons te gebruiken om wat "rustige" tijd te krijgen.

Welke redenen ze ook aanvoeren, de markt voor apps die kinderen gebruiken groeit aanzienlijk. En als u overweegt de mogelijkheden van een nieuw segment te verkennen, bekijk dan de ontwikkelingstips voor apps waar kinderen dol op zullen zijn.

Waarom zou je een app voor kinderen maken?

Waarom maken mensen apps voor kinderen?

Je kunt een groot publiek bereiken omdat je je op zowel ouders als kinderen richt. Ouders nemen beslissingen voor kleuters, en oudere kinderen kunnen beslissen welke apps ze downloaden en gebruiken. Je kunt dus een groter publiek bereiken, inclusief kinderen en volwassenen.

De sectie kinderapps in de App Store en Play Market staat altijd bovenaan.

Er is voldoende ruimte om te dekken. Bij het programmeren van een applicatie voor kinderen kunt u kiezen uit vele spannende sectoren: spelletjes, onderwijs, apps voor creativiteit, enz. Zo blijft u niet beperkt tot één segment.

Apps voor kinderen zijn trending. Veel onderwijsinstellingen gebruiken technologie, elektronische apparaten en toepassingen in hun lessen. Het programmeren van een app voor kinderen is dus mogelijk een winstgevend en winnend idee.

Ontwikkelingstips en soorten apps

Voordat we ingaan op de ontwikkelingstips voor kinderapps, moeten we zeggen dat het bouwproces van apps niet verschilt van de normale ontwikkeling van elk ander type applicatie.

Hieronder staan de typische stadia van app ontwikkeling:

Een idee van de app. Doe onderzoek en kijk of het concept van de app toekomst heeft. Misschien bestaat er al een soortgelijk product. Identificeer dingen en functies die u op een betere manier kunt leveren. Onderzoek de markt en evalueer de vraag naar je product. Onderzoek en leer het potentiële publiek en specificeer de user persona. Wireframing. Om beter te begrijpen hoe uw app zal presteren, moet u uw idee visualiseren en wireframen voordat u gaat programmeren. U kunt zelfs enkele schetsen maken en de workflow grafisch ontwerpen. Als je het hele plaatje en de elementen met elkaar in verband brengt, begrijp je beter hoe de app functioneert. Technische haalbaarheid. Verschillende platforms hebben hun technische vereisten die je moet volgen. Voordat je een app verkoopt, moet je die eisen bestuderen om te weten hoe je eraan kunt voldoen. Dit proces kan ook helpen om zwakke punten in de app te vinden en wijzigingen aan te brengen voordat het ontwikkelingsproces begint. Integendeel, u kunt nieuwe mogelijkheden en functionaliteiten vinden die u eerder niet had overwogen. Bouw een prototype. Probeer in dit stadium de app niet perfect te maken. Concentreer je op het bouwen van de primaire functionaliteit waarin je het meest geïnteresseerd bent en test die. Het zal ontwerpers en ontwikkelaars gelijk helpen. Ontwerp de interface. Zodra je de feedback van het testen van het prototype hebt verzameld, kunnen ontwerpers aan het ontwerp gaan werken. Ontwikkeling. Deze fase neemt de meeste tijd in beslag. Hier moeten ontwikkelaars de volledige functionaliteit van de app realiseren om hem voor te bereiden op de testfase. Testen. Zodra de app klaar is, moet er veel getest worden. Het is beter om verschillende daadwerkelijke gebruikers de app te laten proberen en hun feedback te geven. Op basis van de testresultaten brengt het ontwikkelingsteam verbeteringen aan en bereidt het de definitieve versie van het product voor. Implementatie. Maak je klaar om je applicatie in de winkel te publiceren.

Hoe zit het met app-bouwers?

Als u enkele stappen in het ontwikkelingsproces wilt overslaan of het proces wilt versnellen, gebruik dan no-code app builders. Wie met kant-en-klare sjablonen wil werken, kan terecht bij Appie Pie Kids App Builder. Met Appie Pie Kids App Builder kun je in drie eenvoudige stappen een app bouwen: kies het ontwerpschema, voeg de gewenste functionaliteit toe en test voor de lancering.

Als u op zoek bent naar een complexere oplossing, bekijk dan AppMaster. Het no-code platform genereert broncode voor u en maakt het bouwen van native mobiele apps voor iOS en Android mogelijk. De intuïtieve drag & drop builder maakt het eenvoudig om bedrijfslogica te creëren voor een app van elke complexiteit. Als u klaar bent om het te proberen, kunt u zich inschrijven voor een gratis proefperiode en het platform testen.

Tips voor de ontwikkeling van apps voor kinderen

Er zijn veel verschillen tussen apps voor kinderen en die voor volwassenen. Let bij de ontwikkeling van apps voor kinderen op de gebruikersinterface, want de ontwerpprincipes voor kinderen zijn anders. Gebruik heldere kleuren, vermijd kleine elementen en te veel tekst, want veel gebruikers kunnen nog niet lezen.

Gebruik een schermvullend menu dat de toegang tot de verschillende onderdelen van de app vereenvoudigt. Gebruik vooral klik- en veeginteracties, omdat kinderen die gemakkelijk kunnen uitvoeren.

Gebruik niet slechts één scenario in de app. Laat kinderen verkennen om meer betrokkenheid te krijgen.

Overweeg bij het ontwerpen van de app een participatief ontwerp. Dit concept maakt gebruik van groepen kinderen en laat hen hun ontwerpideeën ontwikkelen. Het zal een grote bijdrage leveren aan het werk van de ontwerpers.

Bij de ontwikkeling van kinderapps moet u goed begrijpen hoe apps voor kinderen verschillen van die voor volwassenen. Denk aan de psychologie van kinderen:

kinderen hebben behoefte aan feedback;

ze houden van uitdagingen;

ze ontwikkelen zich snel.

Wat een kind ook doet, het verwacht visuele feedback. De app moet dus een reactie op de interactie van het kind genereren en beloningen bieden.

Bij het spelen van het spel zoeken kinderen uitdagingen. Ze gaan graag op onderzoek uit. Zorg dus voor een boeiende toepassing.

Belangrijker nog: kinderen groeien snel, dus als u een app maakt voor een 3-jarige, wees dan voorbereid op een zeer klein publiek. Een gat van twee jaar is een goed idee. Bouw dus een universele app voor kinderen van 3 tot 5 jaar. Je neemt bijvoorbeeld verschillende niveaus in de spellen op, en afhankelijk van de leeftijd kunnen ouders de kinderen helpen het juiste niveau te kiezen.

Soorten apps

De meest lucratieve markten op het gebied van kinderapps zijn games, educatieve apps, tekenfilms en films.

Ouders denken graag dat mobiele en desktop-toepassingen hun kinderen helpen bij het leren. Educatieve apps zijn echter populairder bij een specifiek publiek, zoals leraren en professionals in het onderwijssegment.

Games nemen de leiding in de markt. Hoewel het soms moeilijk is om games te onderscheiden van educatieve apps voor kinderen, omdat ze op een zeer speelse manier zijn ontworpen. Maar games zijn alleen gemaakt voor het plezier. In games kun je nieuwe technologie zoals AR (augmented reality) implementeren en de app nog interactiever maken.

Kinderen worden gemakkelijk vermaakt door video streaming apps met cartoons of films. Merk op dat dergelijke streamingdiensten leeftijdsbeperkingen moeten hebben, zodat kinderen geen ongepaste inhoud te zien krijgen.

Kinderen houden ook van apps voor creativiteit - programma's waarmee kinderen kunnen creëren en kunst doen: schilderen, kleuren en dingen bouwen.

Welke functies moet een kinderapp hebben?

Welke functies moeten in de app voor kinderen worden opgenomen? Cruciale vraag die app ontwerpers moeten beantwoorden en een lijst maken van gewenste functionaliteiten. Hoewel u een app op maat maakt en er alles in kunt opnemen wat u wilt, stellen wij voor een aantal essentiële functies te overwegen die elke app voor kinderen gewoonlijk heeft:

audio- en videospelers (vooral als dit een educatieve app is): maken het overzichtelijker en interactiever;

foto's: bieden de mogelijkheid om met afbeeldingen te werken;

quizzen: we hebben al gezegd dat kinderen van uitdagingen houden, dus laat ze quizzen en tests maken en prestaties leveren;

ondersteuning voor verhalen is een waardevolle functie voor apps die bedoeld zijn voor kinderen zonder leesvaardigheid;

ouderlijk toezicht: aangezien kinderen nog niet begrijpen wat in een app kan worden gebruikt en wat niet, voegt ouderlijk toezicht dat bepaalde beperkingen mogelijk maakt, waarde toe aan de app.

Monetisatie

Je hebt een app voor kinderen gemaakt. Wat nu? Beslis hoe je daar geld mee gaat verdienen - selecteer het monetisatiemodel. Er zijn verschillende manieren om de app te gelde te maken.

In-app advertenties. Het is de eenvoudigste manier om geld uit de app te halen. Maar omdat de app voor kinderen is gemaakt, moet je de advertenties zorgvuldig selecteren en ze passend maken. Freemium. Veel gebruikt door app-ontwikkelaars. Hiermee kunnen gebruikers een app gratis downloaden, maar ze kunnen een premium versie kopen om toegang te krijgen tot meer geavanceerde functies. Abonnementen. Dat is een effectief verdienmodel. Uw gebruikers kunnen altijd beginnen met een gratis proefversie en dan beslissen of ze een abonnement willen kopen. Maar vergeet niet dat dit veel onderhoudswerk vergt.

Als u in-app aankopen opneemt, voeg dan kind-controller toe en eis bevestiging van de ouders. Dit lost het probleem op van ongecontroleerde aankopen die kinderen kunnen doen.

Bij het kiezen van een monetarisatiemodel is het essentieel om uzelf een eenvoudige vraag te stellen: wie beslist over de installatie van de app - het kind of de ouders? Op basis hiervan kan de monetisatie variëren.

De beste apps voor kinderen

Om u een idee te geven van een goede app voor kinderen, kunt u enkele voorbeelden bekijken waar kinderen en hun ouders dol op waren.

LEGO City Explorers

Boeiende en educatieve toepassing voor kinderen. Hiermee kunnen kinderen de raket lanceren. Ruimte fans zullen het geweldig vinden.

Khan Academy Kids

De app voor de kleintjes van onderwijsleiders. Hier vinden kinderen educatieve inhoud en spelletjes. Het maakt het mogelijk om de drukpunten van het primaire kind in te stellen en de inhoud voor hen te rangschikken.

Toca Keuken 2

Het is een speelse applicatie waarmee kinderen kunnen experimenteren met voedingsmiddelen in de rol van chef-kok. Het heeft een eenvoudig en helder ontwerp en is gratis.

Eindeloos Alfabet

Een interactieve educatieve app die veel ouders erg boeiend vonden. Zelfs kinderen van 2 jaar leren er snel mee en hebben er plezier in.

Conclusie

Laten we alles samenvatten wat we hebben besproken. Een goede app voor kinderen moet het volgende omvatten:

kleurrijk en helder ontwerp;

intuïtieve en duidelijke interface;

verhaal: spraak, geluiden, muziek;

animatie en interactieve elementen;

educatieve inhoud;

functionaliteit voor ouderlijk toezicht.

Het programmeren van kinderapps is een enorme verantwoordelijkheid voor ontwikkelaars. Toepassingen hebben een grote invloed op de ontwikkeling van kinderen. Maak iets dat hen niet afleidt maar bijdraagt tot hun kennis.