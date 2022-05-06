对儿童应用程序的需求很高。今天的孩子们在三岁甚至更早的时候就开始使用手机。假设智能手机和技术适用于教育目的，父母通常支持这一点。虽然，根据调查，40% 的父母允许孩子使用手机来获得一些“安静”的时间。

无论他们追求什么原因，儿童使用的应用程序市场都在显着增长。如果您考虑探索新细分市场的机会，请查看孩子们喜欢的应用程序的开发技巧。

为什么要为孩子们开发应用程序？

那么，人们为什么要创建儿童应用程序呢？

您可以覆盖大量受众，因为您将同时针对父母和孩子。父母为学龄前儿童做出决定，大一点的孩子可以决定下载和使用哪些应用程序。因此，您可以覆盖更多的受众，包括儿童和成人。

App Store 和 Play Market 中的儿童应用部分始终占据首位。

有足够的空间可以覆盖。为儿童编写应用程序，您可以从许多令人兴奋的领域中进行选择：游戏、教育、创意应用程序等。它让您不只拘泥于一个领域。

儿童应用程序正在流行。许多教育机构在课堂上使用技术、电子设备和应用程序。因此，为儿童编写应用程序可能是一个有利可图且成功的想法。

开发技巧和应用类型

在我们了解儿童应用程序的开发技巧之前，我们应该说应用程序的构建过程与任何其他类型的应用程序的正常开发没有什么不同。

以下是应用程序开发的典型阶段：

该应用程序的想法。做研究，看看应用程序的概念是否有未来。也许已经存在类似的产品。确定您可以以更好的方式交付的事物和功能。研究市场并评估对您的产品的需求。探索和了解潜在受众并指定用户角色。 线框图。为了更好地了解您的应用程序将如何执行，您需要在编程之前可视化您的想法并对其进行线框图。您甚至可以创建一些草图并以图形方式设计工作流程。连接整个图片和元素将有助于更好地了解应用程序的功能。 技术可行性。各种平台都有您应该遵循的技术要求。在销售应用程序之前，请研究这些要求以了解如何遵守。此过程还可以帮助发现应用程序中的弱点并在开发过程开始之前进行更改。相反，您可能会发现以前没有考虑过的新机会和新功能。 建立一个原型。在这个阶段，不要试图让应用程序完美。专注于构建您最感兴趣的主要功能并对其进行测试。它将同样帮助设计师和开发人员。 设计界面。一旦您收集了测试原型的反馈，设计师就可以开始设计。 发展。这个阶段占据了大部分时间。在这里，开发人员必须了解应用程序的完整功能，以便为测试阶段做好准备。 测试。应用程序准备好后，您需要进行大量测试。最好让几个实际用户试用该应用程序并提供他们的反馈。根据测试结果，开发团队进行改进并准备产品的最终版本。 部署。准备好将您的应用程序发布到商店。

应用程序构建器呢？

如果您想跳过开发过程中的某些步骤或加快过程，请使用无代码应用程序构建器。对于那些想要使用即用型模板的人，请查看 Appie Pie Kids App Builder。 Appie Pie Kids App Builder 允许您通过三个简单的步骤构建应用程序：选择设计方案，添加您想要的功能，并在启动前进行测试。

如果您正在寻找更复杂的解决方案，请探索 AppMaster。无代码平台为您生成源代码，并支持构建适用于 iOS 和 Android 的原生移动应用程序。直观的拖放构建器将使为任何复杂的应用程序创建业务逻辑变得容易。如果您准备好尝试，您可以注册免费试用期并测试探索平台。

开发儿童应用程序的技巧

儿童应用程序与成人应用程序之间存在许多差异。在开发儿童应用程序时，请注意用户界面，因为儿童的设计原则是不同的。使用明亮的颜色，避免使用小元素和过多的文本，因为您的许多用户还不知道如何阅读。

使用全屏菜单可以简化对不同应用程序部分的访问。主要使用点击和滑动交互，因为它们很容易让孩子们执行。

不要在应用程序中只使用一种场景。让孩子们探索以获得更多参与。

在设计应用程序时，请考虑参与式设计。这个概念使用儿童群体，让他们发展自己的设计理念。这将是对设计师工作的巨大贡献。

在儿童应用程序开发中，您应该清楚地了解儿童应用程序与成人应用程序的不同之处。考虑儿童的心理：

孩子需要得到反馈；

他们喜欢挑战；

他们发展迅速。

无论孩子做什么，他都期待视觉反馈。所以应用程序应该对孩子的互动产生响应并提供奖励。

在玩游戏时，孩子们寻求挑战。他们喜欢探索。因此，请确保创建一个引人入胜的应用程序。

更重要的是：孩子们长得很快，所以如果你为一个 3 岁的孩子创建一个应用程序，请准备好覆盖非常小的受众。两年的差距是个好主意。因此，为 3 到 5 岁的孩子构建一个通用应用程序。例如，您在游戏中包含不同的级别，并且根据年龄，父母可以帮助孩子选择合适的级别。

应用类型

儿童应用领域最赚钱的市场是游戏、教育应用、卡通和电影。

父母喜欢认为移动和桌面应用程序可以帮助他们的孩子学习。但是，教育应用程序更受特定受众的欢迎，例如教育领域的教师和专业人士。

游戏在市场上处于领先地位。尽管有时很难将游戏与儿童教育应用区分开来，因为它们的设计非常有趣。但创建游戏只是为了好玩。在游戏中，您可以实施 AR（增强现实）等新技术并使应用程序更具交互性。

孩子们很容易通过带有卡通或电影的视频流应用程序获得娱乐。请注意，此类流媒体服务应该有年龄限制，这样孩子们就不会看到不适当的内容。

孩子们也喜欢创意应用程序——允许孩子们创造和做艺术的程序：绘画、着色图片和建造东西。

儿童应用程序应具备哪些功能？

儿童应用程序中应包含哪些功能？关键问题应用程序设计师应该回答并创建所需功能的列表。当您正在制作自定义应用程序并且可以在其中包含任何您想要的内容时，我们建议您考虑任何儿童应用程序通常具有的几个基本功能：

音频和视频播放器（特别是如果这是一个教育应用程序）：使其更方便和互动；

照片：提供处理图像的能力；

测验：我们已经提到孩子们喜欢挑战，所以让他们参加测验和测试并取得成就；

对于为没有阅读能力的儿童设计的应用程序，旁白支持是一项有价值的功能；

家长控制：由于孩子们还不了解应用程序中可以使用什么，哪些不能，因此启用某些限制的家长控制将为应用程序增加价值。

货币化

您为孩子们创建了一个应用程序。下一步是什么？决定你将如何从中赚钱——选择盈利模式。有几种常见的方法可以通过应用获利。

应用内广告。这是从应用程序中赚钱的最简单方法。但是，由于该应用程序是为儿童制作的，因此您应该仔细选择广告并使其适合。 免费增值。应用程序开发人员广泛使用。它允许用户免费下载应用程序，但他们可以购买高级版本以访问更高级的功能。 订阅。这是一种有效的盈利模式。您的用户始终可以从免费试用开始，然后决定是否要购买订阅。但请记住，这需要大量的维护工作。

如果您包含应用内购买，请添加子控制器并要求家长确认。它将解决孩子们可以进行的不受控制的购买问题。

在选择盈利模式时，问自己一个简单的问题至关重要：谁来决定应用程序的安装——孩子还是父母？基于此，货币化可能会有所不同。

最适合孩子的应用程序

为了让您了解一款适合儿童的好应用，请查看一些儿童及其父母喜爱的示例。

乐高城市探索者

为孩子们提供参与和教育的应用程序。允许儿童发射火箭。太空迷会喜欢它。

可汗学院儿童

来自教育领导者的儿童应用程序。孩子们可以在这里找到教育内容和游戏。它允许设置主要孩子的压力点并为他们安排内容。

托卡厨房 2

这是一个有趣的应用程序，让孩子们可以尝试扮演厨师角色的食物。它具有简单明了的设计，并且是免费的。

无尽的字母

许多家长认为非常有吸引力的交互式教育应用程序。即使是 2 岁的孩子也能快速学习并玩得开心。

结论

让我们总结一下我们讨论的所有内容。一个好的儿童应用程序应该包括以下内容：

色彩鲜艳的设计；

直观清晰的界面；

旁白：言语、声音、音乐；

动画和互动元素；

教育内容；

家长控制功能。

儿童应用程序编程是开发人员的一项重大责任。应用程序对孩子的发展有重大影响。创造一些不会分散他们注意力但有助于他们的知识的东西。