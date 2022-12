Istnieje duże zapotrzebowanie na aplikacje dla dzieci. Dzieci zaczynają dziś korzystać z telefonów w wieku trzech lat, a nawet wcześniej. Rodzice często to popierają, zakładając, że smartfony i technologia nadają się do celów edukacyjnych. Chociaż, jak wynika z badania, 40% rodziców pozwala dzieciom korzystać z telefonów, aby uzyskać trochę "spokojnego" czasu.

Niezależnie od powodów, którymi się kierują, rynek aplikacji, z których korzystają dzieci, znacząco rośnie. A jeśli rozważasz zbadanie możliwości nowego segmentu, sprawdź wskazówki dotyczące rozwoju aplikacji, które pokochają dzieci.

Dlaczego powinieneś stworzyć aplikację dla dzieci?

Dlaczego więc ludzie tworzą aplikacje dla dzieci?

Możesz dotrzeć do dużej grupy odbiorców, ponieważ będziesz skierowany zarówno do rodziców, jak i dzieci. Rodzice podejmują decyzje za przedszkolaków, a starsze dzieci mogą zdecydować, jakie aplikacje pobrać i używać. Możesz więc objąć większą grupę odbiorców, w tym dzieci i dorosłych.

Sekcja aplikacji dla dzieci w App Store i Play Market zawsze zajmuje pierwsze miejsce.

Jest tam dużo miejsca do pokrycia. Programując aplikację dla dzieci, możesz wybierać spośród wielu ciekawych sektorów: gier, edukacji, aplikacji dla kreatywności itp. To pozwala nie trzymać się tylko jednego segmentu.

Aplikacje dla dzieci są trendy. Wiele instytucji edukacyjnych wykorzystuje technologię, urządzenia elektroniczne i aplikacje na swoich zajęciach. Tak więc programowanie aplikacji dla dzieci jest potencjalnie opłacalnym i zwycięskim pomysłem.

Wskazówki dotyczące rozwoju i rodzaje aplikacji

Zanim przejdziemy do wskazówek dotyczących rozwoju aplikacji dla dzieci, powinniśmy powiedzieć, że proces budowania aplikacji nie różni się od normalnego rozwoju każdego innego typu aplikacji.

Poniżej przedstawiamy typowe etapy tworzenia aplikacji:

Pomysł na aplikację. Zrób badania i zobacz, czy koncepcja aplikacji ma jakąś przyszłość. Może podobny produkt już istnieje. Zidentyfikuj rzeczy i funkcje, które możesz dostarczyć w lepszy sposób. Zbadaj rynek i oceń zapotrzebowanie na swój produkt. Zbadaj i poznaj potencjalnych odbiorców oraz określ persony użytkowników. Wireframing. Aby lepiej zrozumieć, jak Twoja aplikacja będzie działać, musisz zwizualizować swój pomysł i zrobić makietę przed programowaniem. Możesz nawet stworzyć kilka szkiców i zaprojektować przepływ pracy graficznie. Posiadanie całego obrazu i połączonych elementów pomoże lepiej zrozumieć, jak funkcjonuje aplikacja. Wykonalność techniczna. Różne platformy mają swoje wymagania techniczne, których powinieneś przestrzegać. Przed sprzedażą aplikacji przestudiuj te wymagania, aby wiedzieć, jak je spełnić. Proces ten może również pomóc w znalezieniu słabych punktów w aplikacji i wprowadzeniu zmian przed rozpoczęciem procesu rozwoju. Wręcz przeciwnie, możesz znaleźć nowe możliwości i funkcjonalności, których wcześniej nie brałeś pod uwagę. Zbuduj prototyp. Na tym etapie nie staraj się, aby aplikacja była idealna. Skoncentruj się na zbudowaniu podstawowej funkcjonalności, która najbardziej Cię interesuje i przetestuj ją. Pomoże to w równym stopniu projektantom i deweloperom. Zaprojektuj interfejs. Kiedy już zbierzesz informacje zwrotne z testowania prototypu, projektanci mogą rozpocząć pracę nad projektem. Rozwój. Ten etap zajmuje najwięcej czasu. Tutaj deweloperzy muszą zrealizować pełną funkcjonalność aplikacji, aby przygotować ją do etapu testów. Testowanie. Kiedy aplikacja jest już gotowa, trzeba przeprowadzić wiele testów. Lepiej, aby kilku rzeczywistych użytkowników wypróbowało aplikację i przekazało swoje opinie. Na podstawie wyników testów, zespół programistów wprowadza poprawki i przygotowuje ostateczną wersję produktu. Wdrożenie. Przygotuj się do opublikowania swojej aplikacji w sklepie.

Co z app builderami?

Jeśli chcesz pominąć niektóre kroki w procesie rozwoju lub przyspieszyć ten proces, skorzystaj z no-code app builders. Dla tych, którzy chcą pracować z gotowymi szablonami, sprawdź Appie Pie Kids App Builder. Appie Pie Kids App Builder pozwala zbudować aplikację w trzech prostych krokach: wybierz schemat projektowania, dodaj pożądaną funkcjonalność i przetestuj przed uruchomieniem.

Jeśli szukasz bardziej złożonego rozwiązania, poznaj AppMaster. Platforma no-code generuje za Ciebie kod źródłowy i umożliwia budowę natywnych aplikacji mobilnych dla systemów iOS i Android. Intuicyjny drag & drop builder ułatwi Ci stworzenie logiki biznesowej dla aplikacji o dowolnej złożoności. Jeśli jesteś gotowy, aby spróbować, możesz zarejestrować się na bezpłatny okres próbny i przetestować platformę.

Porady dotyczące tworzenia aplikacji dla dzieci

Istnieje wiele różnic między aplikacjami dla dzieci a tymi tworzonymi dla dorosłych. Podczas tworzenia aplikacji dla dzieci zwróć uwagę na interfejs użytkownika, ponieważ zasady projektowania dla dzieci są inne. Używaj jasnych kolorów, unikaj małych elementów i zbyt dużej ilości tekstu, ponieważ wielu Twoich użytkowników nie umie jeszcze czytać.

Użyj pełnoekranowego menu, które ułatwi dostęp do różnych sekcji aplikacji. Używaj głównie interakcji typu "kliknij i przesuń", ponieważ są one łatwe do wykonania przez dzieci.

Nie używaj tylko jednego scenariusza w aplikacji. Pozwól dzieciom na odkrywanie, aby uzyskać większe zaangażowanie.

Projektując aplikację, weź pod uwagę projektowanie partycypacyjne. Ta koncepcja wykorzystuje grupy dzieci i pozwala im rozwijać swoje pomysły projektowe. Będzie to świetny wkład w pracę projektantów.

W rozwoju aplikacji dla dzieci, powinieneś jasno zrozumieć, jak aplikacje dla dzieci różnią się od aplikacji dla dorosłych. Weź pod uwagę psychologię dzieci:

dzieci potrzebują informacji zwrotnej;

uwielbiają wyzwania;

szybko się rozwijają.

Cokolwiek dziecko robi, oczekuje wizualnej informacji zwrotnej. Więc aplikacja powinna generować odpowiedź na interakcję dziecka i zapewniać nagrody.

Grając w grę, dzieci szukają wyzwań. Uwielbiają odkrywać. Zadbaj więc o stworzenie angażującej aplikacji.

Co ważniejsze: dzieci szybko rosną, więc jeśli tworzysz aplikację dla 3-latka, bądź przygotowany na to, że obejmie ona bardzo małą grupę odbiorców. Dwuletnia przerwa to dobry pomysł. Zbuduj więc uniwersalną aplikację dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Na przykład, włączasz różne poziomy w grach, a w zależności od wieku, rodzice mogą pomóc dzieciom wybrać odpowiedni poziom.

Rodzaje aplikacji

Najbardziej lukratywne rynki w dziedzinie aplikacji dla dzieci to gry, aplikacje edukacyjne, kreskówki i filmy.

Rodzice lubią myśleć, że aplikacje mobilne i desktopowe pomagają ich dzieciom w nauce. Jednak aplikacje edukacyjne są bardziej popularne wśród określonej grupy odbiorców, takich jak nauczyciele i specjaliści z segmentu edukacyjnego.

Gry wiodą prym na rynku. Chociaż czasami trudno odróżnić gry od aplikacji edukacyjnych dla dzieci, ponieważ są one zaprojektowane w bardzo zabawny sposób. Ale gry są tworzone wyłącznie dla zabawy. W grach można zaimplementować nowe technologie, takie jak AR (rozszerzona rzeczywistość) i uczynić aplikację jeszcze bardziej interaktywną.

Dzieci łatwo się bawią dzięki aplikacjom do strumieniowania wideo z kreskówkami lub filmami. Należy pamiętać, że takie usługi strumieniowe powinny mieć ograniczenia wiekowe, aby dzieci nie oglądały nieodpowiednich treści.

Dzieci uwielbiają również aplikacje kreatywne - programy pozwalające dzieciom tworzyć i uprawiać sztukę: malować, kolorować obrazki i budować rzeczy.

Jakie funkcje powinna mieć aplikacja dla dzieci?

Jakie funkcje powinna zawierać aplikacja dla dzieci? Kluczowe pytanie, na które powinni odpowiedzieć projektanci aplikacji i stworzyć listę pożądanych funkcjonalności. Chociaż tworzysz niestandardową aplikację i możesz zawrzeć w niej wszystko, co chcesz, sugerujemy rozważenie kilku istotnych funkcji, które każda aplikacja dla dzieci zazwyczaj posiada:

odtwarzacze audio i wideo (zwłaszcza jeśli jest to aplikacja edukacyjna): sprawiają, że jest to bardziej wygodne, a także interaktywne;

zdjęcia: zapewniają możliwość pracy z obrazami;

quizy: wspomnieliśmy już, że dzieci uwielbiają wyzwania, więc pozwól im brać udział w quizach i testach oraz dokonywać osiągnięć;

obsługa narracji to cenna funkcja dla aplikacji przeznaczonych dla dzieci nie posiadających umiejętności czytania;

kontrola rodzicielska: ponieważ dzieci nie rozumieją jeszcze, co można wykorzystać w aplikacji, a czego nie, kontrola rodzicielska, która umożliwia pewne ograniczenia, doda wartości aplikacji.

Monetyzacja

Stworzyłeś aplikację dla dzieci. Co dalej? Zdecyduj jak będziesz na tym zarabiał - wybierz model monetyzacji. Istnieje kilka popularnych sposobów monetyzacji aplikacji.

In-app ads. Jest to najprostszy sposób na pozyskanie pieniędzy z aplikacji. Jednak ze względu na to, że aplikacja jest robiona dla dzieci, powinieneś starannie dobrać reklamy i sprawić, by były odpowiednie. Freemium. Szeroko stosowany przez twórców aplikacji. Pozwala użytkownikom pobrać aplikację za darmo, ale mogą kupić wersję premium, aby uzyskać dostęp do bardziej zaawansowanych funkcji. Subskrypcje. To skuteczny model monetyzacji. Twoi użytkownicy zawsze mogą zacząć od darmowej próby, a następnie zdecydować, czy chcą kupić subskrypcję. Pamiętaj jednak, że wymaga to sporo pracy przy utrzymaniu.

Jeśli uwzględniasz zakupy w aplikacji, dodaj dziecko-kontroler i wymagaj potwierdzenia rodzica. To rozwiąże problem niekontrolowanych zakupów, których mogą dokonywać dzieci.

Wybierając model monetyzacji, należy zadać sobie proste pytanie: kto będzie decydował o instalacji aplikacji - dziecko czy rodzice? Na tej podstawie monetyzacja może być różna.

Najlepsze aplikacje dla dzieci

Aby dać Ci pojęcie o dobrej aplikacji dla dzieci, sprawdź kilka przykładów, które pokochały dzieci i ich rodzice.

LEGO City Explorers

Angażująca i edukacyjna aplikacja dla dzieci. Umożliwia dzieciom wystrzelenie rakiety. Fani kosmosu pokochają ją.

Khan Academy Kids

Aplikacja dla maluchów od liderów edukacji. Dzieci znajdą tu treści i gry edukacyjne. Pozwala ustawić podstawowe punkty nacisku dziecka i ułożyć dla niego treści.

Toca Kitchen 2

To zabawna aplikacja pozwalająca dzieciom eksperymentować z potrawami wcielając się w rolę szefa kuchni. Ma prosty i jasny design i jest darmowa.

Endless Alphabet

Interaktywna aplikacja edukacyjna, którą wielu rodziców uznało za bardzo wciągającą. Nawet 2-letnie dzieci szybko się z nią uczą i dobrze się bawią.

Podsumowanie

Podsumujmy wszystko, o czym rozmawialiśmy. Dobra aplikacja dla dzieci powinna zawierać następujące elementy:

kolorowy i jasny design;

intuicyjny i przejrzysty interfejs;

narrację: mowę, dźwięki, muzykę;

animacje i elementy interaktywne;

treści edukacyjne;

funkcjonalność kontroli rodzicielskiej.

Programowanie aplikacji dla dzieci to ogromna odpowiedzialność dla deweloperów. Aplikacje mają znaczący wpływ na rozwój dzieci. Stwórz coś, co nie będzie ich rozpraszać, ale przyczyni się do poszerzenia ich wiedzy.