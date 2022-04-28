حازت Apple Watch على حب المستخدمين وأصبحت ليست مجرد ملحق بل جهاز عملي وملائم. تكملة وظيفية لهاتفك الذكي تقلل بشكل فعال من وقت استخدام الهاتف وتجعل من السهل الوصول إلى العديد من الميزات.

الساعة الذكية مقترنة بجهاز iPhone لعرض الإشعارات والرد على المكالمات وإرسال الرسائل.

القيم الرئيسية لساعة Apple Watch هي الفائدة وعدم الاختراق والتنقل ، حيث يستخدم الشخص ساعة أثناء التنقل.

أصبح الملحق جهازًا مستقلاً. هذا هو السبب في ظهور مشكلة تطوير تطبيقات منفصلة. في أغلب الأحيان ، تعتمد تطبيقات الساعة على التطبيقات الموجودة على جهاز iPhone المرتبط. هل يمكنك إنشاء تطبيق مستقل لـ Apple Watch وكيفية القيام بذلك - دعنا نحاول اكتشافه.

كيف تعمل Apple Watch؟

عادةً ما تكون تطبيقات watchOS مدمجة في تطبيقات iOS. عندما يتم تثبيت تطبيق iOS يحتوي على تطبيق watchOS بداخله على iPhone ، فسيتم نقله تلقائيًا إلى الساعة عبر Bluetooth إذا كانت الأجهزة متصلة.

تعمل الساعة نفسها على نظام التشغيل المسمى watchOS. يعتمد على نظام iOS ولديه العديد من الميزات المماثلة.

للسماح للمطورين بإنشاء حلول ساعاتهم الخاصة ، تمتلك watchOS واجهة برمجة تطبيقات WatchKit - وهي إطار عمل يوفر البنية التحتية لإنشاء تطبيقات watchOS.

يتكون التطبيق عادة من جزأين: تطبيق WatchKit ، وامتداد WatchKit. يتم تحميل التطبيق في الساعة. يشمل جميع الشاشات والموارد الثابتة. الغرض من تطبيق WatchKit هو تحديد ما إذا كانت هناك بعض التفاعلات التي قام بها المستخدم وتمرير الطلب إلى ملحق WatchKit. يعمل الامتداد على جهاز iPhone المرتبط ، ويقوم بتنفيذ منطق التطبيق ، ويقوم بتحديث البيانات الخاصة بتطبيق WatchKit.

يتمثل الاختلاف الرئيسي بين التطبيق والإضافة في أن التطبيق مسؤول عن واجهة المستخدم ، الامتداد - عن جزء التشغيل. في آخر واحد ، توجد وحدات التحكم والموارد.

دعونا نفكر في تشغيل وتفاعل كلا الجزأين بمزيد من التفصيل.

يمكن لبعض إجراءات المستخدم أو الردود على الإشعارات تشغيل تطبيق WatchKit. بمجرد التشغيل ، تعرض الشاشة عناصر الواجهة التي يمكن للمستخدم التفاعل معها لأداء مهام محددة.

الامتدادات هي ملفات ثنائية منفصلة. هم جزء من التطبيق الأصلي على iOS. بمجرد تثبيت تطبيق iOS على iPhone الذي يحتوي على ملحق WatchKit ، يصبح متاحًا على الساعة. بعد تشغيل التطبيق على الساعة ، ستقوم WatchKit بتشغيل الامتداد المناسب على iPhone المتصل وبدء تهيئة التطبيق.

يفرض اعتماد جهازين على بعضهما البعض قيودًا على الاستخدام. لذلك ، قدمت Apple تطبيقات مراقبة مستقلة.

تطبيقات المراقبة المستقلة

في عام 2019 ، بدأت Apple في تطوير تطبيقات ساعات مستقلة لا تتطلب تطبيقًا مصاحبًا على iPhone. يمكنك الآن إنشاء تطبيق للساعة ونشره في Watch App Store.

هناك خياران متاحان في Xcode عند بدء مشروع جديد: Watch App و Watch App for iOS App. تتيح لك هذه الخيارات الاختيار بين إنشاء تطبيق تابع أو مستقل تمامًا لـ Apple Watch.

تمثل التطبيقات المستقلة خطوة كبيرة إلى الأمام لكل من المستخدمين والمطورين. خاصة للمستخدمين الذين يحلمون باستخدام ساعة مدمجة وعملية بدون هاتف.

يمكنك استخدام الساعة كمفتاح (للسيارة ، المنزل) ، بينما لا داعي لأخذ هاتفك. يمكن أيضًا أن تصبح الجري والرياضة في الصباح أكثر قدرة على الحركة: سيكون معدل ضربات القلب والوتيرة وحتى مشغل الموسيقى متاحًا على معصمك. بالإضافة إلى أشياء مثل المنبه والملاحظات والأشياء القيمة الأخرى للتنظيم ، يمكنك أيضًا ممارسة الألعاب على Apple Watch. على سبيل المثال ، العب الشطرنج لقتل الوقت أثناء انتظار موعد.

بناء تطبيقات watchOS بدون كود

يتم إنشاء التطبيقات الخاصة بمعظم أجهزة Apple بلغة Swift باستخدام إطار عمل SwiftUI ، وهو عبارة عن مجموعة من الأدوات لإنشاء واجهة التطبيق. يشير إلى البرمجة التصريحية ، مما يبسط التطوير بشكل كبير. في البرمجة التصريحية ، لا تحتاج إلى كتابة خوارزمية مفصلة تصف كيفية الحصول على النتيجة المرجوة. تحتاج إلى شرح كيف تريد رؤية واجهة المستخدم.

إنها طريقة عمل SwiftUI: فهي تطلب تحديد النتيجة وليس "كيف" يجب أن تحدث. تعتبر SwiftUI بالفعل تقنية ذات رمز منخفض لأدنى رمز لها.

علاوة على ذلك ، إذا قمت بكتابة رمز SwiftUI لتطبيقك دون تغييرات عالمية ، فسيعمل على أي جهاز من أجهزة Apple: الساعات وأجهزة iPhone وحتى أجهزة التلفزيون.

إن نقل التطوير إلى نظام أساسي بدون رمز مثل AppMaster يجعل الأمر أكثر سهولة. يستخدم AppMaster بالفعل Swift لتطوير تطبيقات iOS.

يمكنك العمل مع النظام الأساسي في ثلاثة سيناريوهات:

إنشاء تطبيق watchOS مستقل تمامًا ونشره في المتجر ؛ تحويل تطبيق iOS موجود وإنشاء تطبيق ساعة تابع ؛ تطوير زوج تطبيق: لنظامي التشغيل iOS و watchOS.

توفر أداة no-code الوصول إلى مصمم سحب وإفلات مرن ، مما يسمح لك بتجميع شاشات التطبيق دون كتابة رمز. وينطبق الشيء نفسه على منطق التطبيق: يمكنك استخدام كتل منفصلة لبناء العمليات التجارية.

AppMaster يقوم بكل العمل نيابة عنك. تقوم الأداة بإنشاء شفرة المصدر للتطبيق الخاص بك. يمكنك توجيهه فقط من خلال بناء منطق الأعمال للتطبيق. يمكن أيضًا بناء قاعدة البيانات باستخدام الكتل المرئية - نماذج البيانات.

يعتمد كل شيء على تقنية السحب والإفلات ، والتي تعمل على تحسين عملية التطوير بشكل كبير.

ما هي الصعوبات في تطوير تطبيقات الساعات؟

تحتوي الساعة على شاشة صغيرة وقائمة قليلة من العناصر التي يمكن إضافتها. هناك أيضًا قيود على كيفية ترتيب هذه العناصر.

يمكنك حل المشكلة عن طريق توصيل مُنشئ تابع لجهة خارجية ، على سبيل المثال ، باستخدام بعض الأدوات الخارجية لإنشاء واجهة التطبيق وإسناد الجزء الخلفي إلى AppMaster. تسهل المنصة توصيل خدمات الجهات الخارجية وإنشاء عمليات تكامل.

ردًا على سؤالنا ، "هل يمكنك إنشاء تطبيق watchOS على نظام أساسي بدون رمز؟" نقول - نعم. سيجعل عدم وجود رمز التطوير أكثر سهولة ، ولكن قد تواجه بعض قيود التصميم التي يمكن حلها من خلال تضمين منشئ التصميم.

هل يجب عليك إنشاء تطبيقات الساعة؟

تفتح Apple Watch الفرص للمطورين لبناء حلول جديدة ومثيرة. السوق يتطور فقط ، مما يعني أن المنافسة ليست على مستوى عالٍ للغاية حتى الآن. يمكنك ابتكار شيء جدير بالاهتمام والحصول على الإلهام من المستخدمين الذين لا يريدون الاعتماد على هواتفهم الذكية. باستخدام أدوات مثل AppMaster ، يمكنك بسهولة تنفيذ أي من الأفكار.