Apple Watch a gagné l'amour des utilisateurs et est devenue non seulement un accessoire mais un appareil pratique et pratique. Un complément fonctionnel à votre smartphone réduit efficacement le temps d'utilisation du téléphone et facilite l'accès à de nombreuses fonctionnalités.

La smartwatch est couplée à l'iPhone pour afficher les notifications, répondre aux appels et envoyer des messages.

Les principales valeurs de l'Apple Watch sont l'utilité, la discrétion et la mobilité, car une personne utilise une montre en déplacement.

L'accessoire est devenu un appareil indépendant. C'est pourquoi un problème de développement d'applications séparées s'est posé. Le plus souvent, les applications de la montre dépendent des applications de l'iPhone associé. Pouvez-vous créer une application indépendante pour l'Apple Watch et comment le faire - essayons de le comprendre.

Comment fonctionne l'Apple Watch ?

En règle générale, les applications watchOS sont intégrées aux applications iOS. Chaque fois qu'une application iOS contenant une application watchOS à l'intérieur est installée sur un iPhone, elle sera automatiquement transférée à la montre via Bluetooth si les appareils sont connectés.

La montre elle-même fonctionne sur le système d'exploitation appelé watchOS. Il est basé sur iOS et possède de nombreuses fonctionnalités similaires.

Pour permettre aux développeurs de créer leurs propres solutions de surveillance, watchOS dispose de l'API WatchKit, un cadre qui fournit l'infrastructure pour créer des applications watchOS.

L'application se compose généralement de deux parties : l'application WatchKit, l'extension WatchKit. Une application est chargée dans la montre. Il inclut tous les écrans et ressources statiques. Le but de l'application WatchKit est de déterminer que certaines interactions ont été effectuées par l'utilisateur et de transmettre la demande à l'extension WatchKit. L'extension s'exécute sur l'iPhone associé, implémente la logique de l'application et met à jour les données de l'application WatchKit.

La principale différence entre une application et une extension est que l'application est responsable de l'interface utilisateur, l'extension - pour la partie opération. Dans le dernier, les contrôleurs et les ressources sont situés.

Considérons plus en détail le fonctionnement et l'interaction des deux parties.

Certaines actions ou réponses de l'utilisateur aux notifications peuvent lancer une application WatchKit. Une fois lancé, l'écran affiche des éléments d'interface avec lesquels l'utilisateur peut interagir pour effectuer des tâches spécifiques.

Les extensions sont des fichiers binaires séparés. Ils font partie de l'application parente sur iOS. Une fois que vous avez installé l'application iOS sur l'iPhone qui contient l'extension WatchKit, elle devient disponible sur la montre. Une fois l'application lancée sur la montre, WatchKit exécutera l'extension appropriée sur l'iPhone connecté et lancera l'initialisation de l'application.

La dépendance de deux appareils l'un à l'autre impose des restrictions d'utilisation. Par conséquent, Apple a introduit des applications de montre indépendantes.

Applications de montre indépendantes

En 2019, Apple a commencé le développement d'applications de montres indépendantes qui ne nécessitent pas d'application compagnon sur l'iPhone. Vous pouvez désormais créer une application pour la montre et la publier dans l'App Store de la montre.

Deux options sont disponibles dans Xcode lors du démarrage d'un nouveau projet : Watch App et Watch App for iOS App. Ces options vous permettent de choisir entre créer une application dépendante ou entièrement indépendante pour l'Apple Watch.

Les applications indépendantes sont un grand pas en avant pour les utilisateurs et les développeurs. Surtout pour les utilisateurs qui rêvent d'utiliser une montre compacte et fonctionnelle sans téléphone.

Vous pouvez utiliser une montre comme clé (pour la voiture, la maison), alors qu'il n'est pas nécessaire de prendre votre téléphone. Les courses matinales et les sports peuvent également devenir plus mobiles : la fréquence cardiaque, l'allure et même un lecteur de musique seront disponibles sur votre poignet. En plus d'éléments tels qu'une alarme, des notes et d'autres éléments utiles pour l'organisation, vous pouvez même jouer à des jeux sur votre Apple Watch. Par exemple, jouez aux échecs pour tuer le temps en attendant un rendez-vous.

Créer des applications watchOS sans code

Les applications pour la plupart des appareils Apple sont créées dans le langage Swift à l'aide du framework SwiftUI, un ensemble d'outils permettant de créer une interface de l'application. Il fait référence à la programmation déclarative, qui simplifie considérablement le développement. En programmation déclarative, vous n'avez pas besoin d'écrire un algorithme détaillé décrivant comment obtenir le résultat souhaité. Vous devez expliquer comment vous voulez voir l'interface utilisateur.

C'est ainsi que fonctionne SwiftUI : il demande de spécifier le résultat et non "comment" cela devrait se produire. SwiftUI est déjà considérée comme une technologie low-code pour son code minimum.

De plus, si vous écrivez du code SwiftUI pour votre application sans modifications globales, cela fonctionnera sur n'importe quel appareil Apple : montres, iPhones et même téléviseurs.

Le déplacement du développement vers une plate-forme sans code comme AppMaster le rend encore plus facile. AppMaster utilise déjà Swift pour développer des applications iOS.

Vous pouvez travailler avec la plateforme dans trois scénarios :

créer une application watchOS complètement indépendante et la publier dans le magasin ; convertir une application iOS existante et créer une application de surveillance dépendante ; développer un couple d'applications : pour iOS et watchOS.

L'outil sans code donne accès à un concepteur flexible par glisser-déposer, vous permettant d'assembler des écrans d'application sans écrire de code. Il en va de même pour la logique de l'application : vous utilisez des blocs séparés pour créer des processus métier.

AppMaster fait tout le travail pour vous. L'outil génère le code source de votre application. Vous ne le dirigez qu'en construisant la logique métier de l'application. La base de données peut également être construite à l'aide de blocs visuels - des modèles de données.

Tout est basé sur la technologie glisser-déposer, ce qui optimise considérablement le processus de développement.

Quelles sont les difficultés à développer des applications pour les montres ?

La montre a un petit écran et une liste minimale d'éléments pouvant être ajoutés. Il existe également des restrictions sur la manière dont ces éléments peuvent être organisés.

Vous pouvez résoudre le problème en connectant un constructeur tiers, par exemple en utilisant un outil externe pour créer l'interface de l'application et en confiant la partie backend à AppMaster. La plate-forme facilite la connexion de services tiers et la création d'intégrations.

Répondant à notre question, "pouvez-vous créer une application watchOS sur une plate-forme sans code ?" nous disons — oui. L'absence de code rendra le développement plus accessible, mais vous pouvez rencontrer quelques limitations de conception qui peuvent être contournées en incluant un concepteur-constructeur.

Devriez-vous créer des applications de montre ?

L'Apple Watch ouvre des opportunités aux développeurs pour créer de nouvelles solutions passionnantes. Le marché est en train de se développer, ce qui signifie que la concurrence n'est pas encore à un niveau très élevé. Vous pouvez proposer quelque chose de valable et vous inspirer des utilisateurs qui ne veulent pas dépendre de leurs smartphones. Avec des outils comme AppMaster , vous pouvez facilement mettre en œuvre n'importe laquelle des idées.