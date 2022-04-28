Apple Watch 赢得了用户的喜爱，不仅成为了配件，而且成为了实用方便的设备。智能手机的功能补充有效地减少了使用手机的时间，并使访问许多功能变得更加容易。

智能手表与 iPhone 配对以显示通知、接听电话和发送信息。

Apple Watch 的主要价值是实用性、低调性和移动性，因为人们在旅途中使用手表。

该配件已成为一个独立的设备。这就是为什么出现了开发单独应用程序的问题的原因。大多数情况下，手表应用程序依赖于相关 iPhone 上的应用程序。你能不能为 Apple Watch 创建一个独立的应用程序以及如何做——让我们试着弄清楚。

Apple Watch 是如何工作的？

通常，watchOS 应用程序内置于 iOS 应用程序中。每当在 iPhone 上安装包含 watchOS 应用程序的 iOS 应用程序时，如果设备已连接，它将通过蓝牙自动传输到手表。

手表本身在称为 watchOS 的操作系统上运行。它基于 iOS 并具有许多类似的功能。

为了让开发人员能够创建自己的手表解决方案，watchOS 提供了 WatchKit API——一个为构建 watchOS 应用程序提供基础设施的框架。

应用程序通常由两部分组成：WatchKit 应用程序、WatchKit 扩展程序。应用程序已加载到手表中。它包括所有屏幕和静态资源。 WatchKit 应用程序的目的是确定用户执行的一些交互并将请求传递给 WatchKit 扩展。该扩展在关联的 iPhone 上运行，实现应用程序的逻辑，并更新 WatchKit 应用程序的数据。

应用程序和扩展程序之间的主要区别在于，应用程序负责 UI，扩展程序 - 负责操作部分。在最后一个中，控制器和资源被定位。

让我们更详细地考虑这两个部分的操作和交互。

某些用户操作或对通知的响应可以启动 WatchKit 应用程序。启动后，屏幕会显示用户可以与之交互以执行特定任务的界面元素。

扩展是单独的二进制文件。它们是 iOS 上父应用程序的一部分。一旦您在 iPhone 上安装了包含 WatchKit 扩展的 iOS 应用程序，它就可以在手表上使用。在手表上启动应用程序后，WatchKit 将在连接的 iPhone 上运行相应的扩展程序并启动应用程序的初始化。

两个设备相互依赖会施加使用限制。因此，苹果推出了独立的手表应用。

独立手表应用

2019 年，苹果开始在 iPhone 上开发不需要配套应用的独立手表应用。因此，现在您可以为手表构建应用程序并将其发布到 Watch App Store。

启动新项目时，Xcode 中有两个选项可用：Watch App 和 Watch App for iOS App。这些选项允许您在为 Apple Watch 构建依赖应用程序或完全独立应用程序之间进行选择。

独立应用程序对于用户和开发人员来说都是向前迈出的一大步。特别适合那些梦想在没有手机的情况下使用紧凑而实用的手表的用户。

您可以将手表用作钥匙（用于汽车、房屋），而无需带上您的手机。晨跑和运动也可以变得更加灵活：您的手腕上可以使用心率、配速甚至音乐播放器。除了闹钟、笔记和其他用于组织的有价值的东西之外，您甚至可以在 Apple Watch 上玩游戏。例如，在等待约会时下棋消磨时间。

在无代码上构建 watchOS 应用程序

大多数 Apple 设备的应用程序都是使用 SwiftUI 框架以 Swift 语言创建的，该框架是一组用于创建应用程序界面的工具。它指的是声明式编程，它显着简化了开发。在声明式编程中，您不需要编写详细的算法来描述如何获得所需的结果。您需要说明您希望如何查看用户界面。

这就是 SwiftUI 的工作方式：它要求指定结果，而不是“如何”发生。 SwiftUI 已经被认为是最低代码的低代码技术。

此外，如果您为应用程序编写 SwiftUI 代码而不进行全局更改，它可以在任何 Apple 设备上运行：手表、iPhone 甚至电视。

将开发转移到像 AppMaster 这样的无代码平台会更容易。 AppMaster 已经使用 Swift 开发 iOS 应用程序。

您可以在三种情况下使用该平台：

创建一个完全独立的watchOS应用并在商店发布； 转换现有的 iOS 应用并创建依赖的手表应用； 开发应用程序对：适用于 iOS 和 watchOS。

无代码工具提供对灵活拖放设计器的访问，允许您在不编写代码的情况下组装应用程序屏幕。应用程序的逻辑也是如此：您使用单独的块来构建业务流程。

AppMaster 为您完成所有工作。该工具为您的应用程序生成源代码。您只能通过构建应用程序的业务逻辑来指导它。数据库也可以使用可视化块——数据模型来构建。

一切都基于拖放技术，显着优化了开发过程。

开发手表应用有哪些难点？

手表有一个小屏幕和一个可以添加的元素的最小列表。这些元素的排列方式也有限制。

您可以通过连接第三方构建器来解决问题，例如使用一些外部工具来创建应用程序的界面并将后端部分委托给AppMaster。该平台使连接第三方服务和创建集成变得容易。

回答我们的问题，“你能在无代码平台上构建 watchOS 应用程序吗？”我们说——是的。无代码将使开发更易于访问，但您可能会遇到一些设计限制，可以通过包含设计构建器来解决这些限制。

您应该构建手表应用程序吗？

Apple Watch 为开发者提供了构建令人兴奋的新解决方案的机会。市场刚刚发展，这意味着竞争还不是很高的水平。您可以想出一些有价值的东西，并从不想依赖智能手机的用户那里获得灵感。使用AppMaster等工具，您可以轻松实现任何想法。