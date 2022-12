Apple Watch zdobył miłość użytkowników i stał się nie tylko dodatkiem, ale praktycznym i wygodnym urządzeniem. Funkcjonalne uzupełnienie smartwatcha skutecznie skraca czas korzystania z telefonu i ułatwia dostęp do wielu funkcji.

Smartwatch sparowany z iPhonem umożliwia wyświetlanie powiadomień, odbieranie połączeń i wysyłanie wiadomości.

Główne wartości Apple Watch to użyteczność, dyskretność i mobilność, ponieważ człowiek korzysta z zegarka w podróży.

Akcesorium stało się niezależnym urządzeniem. Dlatego też pojawił się problem tworzenia osobnych aplikacji. Najczęściej aplikacje na zegarek zależą od aplikacji na powiązanym z nim iPhonie. Czy można stworzyć niezależną aplikację na Apple Watch i jak to zrobić - spróbujmy to ustalić.

W jaki sposób działają aplikacje na Apple Watch?

Zazwyczaj aplikacje watchOS są wbudowane w aplikacje iOS. Zawsze, gdy aplikacja iOS zawierająca wewnątrz aplikację watchOS zostanie zainstalowana na iPhonie, zostanie automatycznie przeniesiona na zegarek przez Bluetooth, jeśli urządzenia są połączone.

Sam zegarek działa na systemie operacyjnym o nazwie watchOS. Jest on oparty na iOS i ma wiele podobnych funkcji.

Aby umożliwić deweloperom tworzenie własnych rozwiązań dla zegarka, watchOS posiada WatchKit API - framework, który zapewnia infrastrukturę do budowania aplikacji dla watchOS.

Aplikacja składa się zazwyczaj z dwóch części: WatchKit app, WatchKit extension. Aplikacja jest ładowana do zegarka. Zawiera ona wszystkie ekrany i zasoby statyczne. Celem aplikacji WatchKit jest określenie, że były jakieś interakcje wykonane przez użytkownika i przekazanie żądania do rozszerzenia WatchKit. Rozszerzenie działa na powiązanym iPhonie, implementuje logikę aplikacji i aktualizuje dane dla aplikacji WatchKit.

Kluczowa różnica między aplikacją a rozszerzeniem polega na tym, że aplikacja odpowiada za UI, rozszerzenie - za część operacyjną. W tym ostatnim znajdują się kontrolery i zasoby.

Rozważmy bardziej szczegółowo działanie i interakcję obu części.

Niektóre działania użytkownika lub reakcje na powiadomienia mogą uruchomić aplikację WatchKit. Po uruchomieniu na ekranie wyświetlane są elementy interfejsu, z którymi użytkownik może wchodzić w interakcje, aby wykonywać określone zadania.

Rozszerzenia są oddzielnymi plikami binarnymi. Są one częścią aplikacji macierzystej w systemie iOS. Po zainstalowaniu na iPhonie aplikacji iOS, która zawiera rozszerzenie WatchKit, staje się ona dostępna na zegarku. Po uruchomieniu aplikacji na zegarku, WatchKit uruchomi odpowiednie rozszerzenie na podłączonym iPhonie i rozpocznie inicjalizację aplikacji.

Zależność dwóch urządzeń od siebie narzuca ograniczenia w użytkowaniu. Dlatego Apple wprowadziło niezależne aplikacje na zegarek.

Niezależne aplikacje do zegarków

W 2019 roku Apple rozpoczął rozwój niezależnych aplikacji na zegarek, które nie wymagają aplikacji towarzyszącej na iPhonie. Więc teraz możesz zbudować aplikację na zegarek i opublikować ją w Watch App Store.

Podczas rozpoczynania nowego projektu w Xcode dostępne są dwie opcje: Watch App i Watch App for iOS App. Te opcje pozwalają wybrać między budowaniem zależnej lub całkowicie niezależnej aplikacji dla Apple Watch.

Niezależne aplikacje to duży krok naprzód zarówno dla użytkowników, jak i deweloperów. Szczególnie dla użytkowników, którzy marzą o korzystaniu z kompaktowego i funkcjonalnego zegarka bez telefonu.

Można używać zegarka jako klucza (do samochodu, domu), podczas gdy nie ma potrzeby zabierania telefonu. Poranne biegi i sporty również mogą stać się bardziej mobilne: tętno, tempo, a nawet odtwarzacz muzyki będą dostępne na nadgarstku. Oprócz takich rzeczy jak alarm, notatki i inne cenne rzeczy do organizacji, możesz nawet grać w gry na swoim Apple Watch. Na przykład zagrać w szachy, aby zabić czas podczas oczekiwania na spotkanie.

Budowanie aplikacji dla watchOS na no-code

Aplikacje dla większości urządzeń Apple są tworzone w języku Swift przy użyciu frameworka SwiftUI, czyli zestawu narzędzi do tworzenia interfejsu aplikacji. Nawiązuje on do programowania deklaratywnego, które znacznie upraszcza rozwój. W programowaniu deklaratywnym nie musisz pisać szczegółowego algorytmu, który opisuje, jak uzyskać pożądany wynik. Musisz wyjaśnić, jak chcesz zobaczyć interfejs użytkownika.

Tak właśnie działa SwiftUI: prosi o określenie wyniku, a nie "jak" powinno się to stać. SwiftUI jest już uważany za technologię low-code ze względu na swój minimalny kod.

Co więcej, jeśli napiszesz kod SwiftUI dla swojej aplikacji bez globalnych zmian, będzie on działał na każdym urządzeniu Apple: zegarkach, iPhone'ach, a nawet telewizorach.

Przeniesienie rozwoju na platformę bez kodu, taką jak AppMaster, czyni go jeszcze łatwiejszym. AppMaster już teraz wykorzystuje Swift do tworzenia aplikacji na iOS.

Możesz pracować z platformą w trzech scenariuszach:

stworzyć całkowicie niezależną aplikację watchOS i opublikować ją w sklepie; przekształcić istniejącą aplikację na iOS i stworzyć zależną aplikację na zegarek; opracować paręaplikacji: dla iOS i watchOS.

Narzędzie no-code zapewnia dostęp do elastycznego projektanta drag & drop, umożliwiającego składanie ekranów aplikacji bez pisania kodu. Podobnie jest z logiką aplikacji: używasz oddzielnych bloków do budowania procesów biznesowych.

AppMaster wykonuje całą pracę za Ciebie. Narzędzie generuje kod źródłowy dla Twojej aplikacji. Ty tylko nim kierujesz, budując logikę biznesową aplikacji. Baza danych również może być budowana za pomocą wizualnych bloków - modeli danych.

Wszystko oparte jest na technologii drag & drop, co znacznie optymalizuje proces rozwoju.

Jakie są trudności w tworzeniu aplikacji na zegarki?

Zegarek ma mały ekran i minimalną listę elementów, które można dodać. Istnieją również ograniczenia dotyczące tego, jak te elementy mogą być rozmieszczone.

Możesz rozwiązać ten problem, podłączając zewnętrzny konstruktor, na przykład używając jakiegoś zewnętrznego narzędzia do stworzenia interfejsu aplikacji i powierzając część backendową AppMasterowi. Platforma ułatwia podłączanie usług firm trzecich i tworzenie integracji.

Odpowiadając na nasze pytanie: "czy można zbudować aplikację dla watchOS na platformie no-code?", mówimy - tak. No-code sprawi, że rozwój będzie bardziej dostępny, ale możesz napotkać kilka ograniczeń projektowych, które można obejść, włączając projektanta.

Czy powinieneś tworzyć aplikacje dla zegarka?

Apple Watch otwiera przed programistami możliwości budowania nowych, ciekawych rozwiązań. Rynek dopiero się rozwija, co oznacza, że konkurencja nie jest jeszcze na bardzo wysokim poziomie. Możesz wymyślić coś wartościowego i czerpać inspirację od użytkowników, którzy nie chcą być zależni od swoich smartfonów. Dzięki narzędziom takim jak AppMaster, możesz łatwo wdrożyć każdy z pomysłów.