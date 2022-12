De Apple Watch heeft de liefde van de gebruikers gewonnen en is niet alleen een accessoire geworden, maar een praktisch en handig apparaat. Een functionele aanvulling op je smartphone verkort effectief de gebruikstijd van de telefoon en vergemakkelijkt de toegang tot vele functies.

De smartwatch wordt gekoppeld aan de iPhone om meldingen weer te geven, oproepen te beantwoorden en berichten te versturen.

De belangrijkste waarden van de Apple Watch zijn bruikbaarheid, onopvallendheid en mobiliteit, aangezien iemand een horloge onderweg gebruikt.

Het accessoire is een zelfstandig apparaat geworden. Daarom is het ontwikkelen van aparte applicaties een probleem geworden. Meestal zijn de horloge-apps afhankelijk van de applicaties op de bijbehorende iPhone. Kun je een onafhankelijke applicatie voor de Apple Watch maken en hoe doe je dat - laten we dat proberen uit te zoeken.

Hoe werkt de Apple Watch?

Meestal zijn watchOS-apps ingebouwd in iOS-apps. Wanneer een iOS-app met een watchOS-app erin op een iPhone wordt geïnstalleerd, wordt deze automatisch via Bluetooth naar het horloge overgedragen als de apparaten met elkaar zijn verbonden.

Het horloge zelf draait op het besturingssysteem watchOS. Het is gebaseerd op iOS en heeft veel vergelijkbare functies.

Om ontwikkelaars in staat te stellen hun eigen horloge-oplossingen te maken, heeft watchOS WatchKit API - een raamwerk dat de infrastructuur biedt voor het bouwen van watchOS-apps.

De applicatie bestaat meestal uit twee delen: WatchKit-app, WatchKit-extensie. Een app wordt in het horloge geladen. Het omvat alle schermen en statische bronnen. Het doel van de WatchKit-app is vast te stellen dat de gebruiker enkele interacties heeft uitgevoerd en het verzoek door te geven aan de WatchKit-extensie. De extensie draait op de bijbehorende iPhone, implementeert de logica van de applicatie en werkt de gegevens voor de WatchKit-app bij.

Het belangrijkste verschil tussen een app en een extensie is dat de app verantwoordelijk is voor de UI, de extensie - voor het bedieningsgedeelte. In de laatste bevinden zich controllers en resources.

Laten we de werking en interactie van beide delen nader bekijken.

Sommige gebruikersacties of reacties op meldingen kunnen een WatchKit-app lanceren. Eenmaal gestart, toont het scherm interface-elementen waarmee de gebruiker kan interageren om specifieke taken uit te voeren.

Extensies zijn afzonderlijke binaire bestanden. Ze maken deel uit van de bovenliggende applicatie op iOS. Zodra u de iOS-app op de iPhone installeert die de WatchKit-extensie bevat, wordt deze beschikbaar op het horloge. Nadat de applicatie op het horloge is gestart, zal WatchKit de juiste extensie op de aangesloten iPhone uitvoeren en de initialisatie van de app starten.

De afhankelijkheid van twee apparaten van elkaar legt gebruiksbeperkingen op. Daarom heeft Apple onafhankelijke horloge-applicaties geïntroduceerd.

Onafhankelijke horloge-apps

In 2019 is Apple begonnen met de ontwikkeling van onafhankelijke horloge-apps die geen companion app op de iPhone nodig hebben. Je kunt nu dus een app bouwen voor het horloge en deze publiceren in de Watch App Store.

Er zijn twee opties beschikbaar in Xcode bij het starten van een nieuw project: Watch App en Watch App voor iOS App. Met deze opties kun je kiezen tussen het bouwen van een afhankelijke of volledig onafhankelijke applicatie voor de Apple Watch.

Onafhankelijke toepassingen zijn een grote stap vooruit voor zowel gebruikers als ontwikkelaars. Vooral voor gebruikers die dromen van een compact en functioneel horloge zonder telefoon.

Je kunt een horloge gebruiken als sleutel (voor de auto, het huis), terwijl je je telefoon niet hoeft mee te nemen. Ochtendruns en sporten kunnen ook mobieler worden: hartslag, tempo en zelfs een muziekspeler zijn beschikbaar op je pols. Naast zaken als een alarm, notities en andere waardevolle zaken om te organiseren, kun je zelfs spelletjes spelen op je Apple Watch. Speel bijvoorbeeld schaak om de tijd te doden tijdens het wachten op een afspraak.

WatchOS-apps bouwen op no-code

Toepassingen voor de meeste Apple-apparaten worden gemaakt in de Swift-taal met behulp van het SwiftUI-framework, een set tools om een interface van de app te maken. Het verwijst naar declaratief programmeren, wat de ontwikkeling aanzienlijk vereenvoudigt. Bij declaratief programmeren hoef je geen gedetailleerd algoritme te schrijven dat beschrijft hoe je het gewenste resultaat krijgt. Je hoeft uit te leggen hoe je de gebruikersinterface wilt zien.

Dat is hoe SwiftUI werkt: het vraagt om het resultaat te specificeren en niet "hoe" het moet gebeuren. SwiftUI wordt al beschouwd als low-code technologie vanwege zijn minimale code.

Bovendien, als u SwiftUI-code schrijft voor uw toepassing zonder globale wijzigingen, werkt deze op elk Apple-apparaat: horloges, iPhones en zelfs tv's.

Het verplaatsen van de ontwikkeling naar een no-code platform zoals AppMaster maakt het nog makkelijker. AppMaster maakt al gebruik van Swift om iOS-applicaties te ontwikkelen.

Je kunt in drie scenario's met het platform werken:

een volledig onafhankelijke watchOS-applicatie maken en in de store publiceren; een bestaande iOS-app omzetten en een afhankelijke watchOS-app maken; een applicatiepaar ontwikkelen: voor iOS en watchOS.

De no-code tool biedt toegang tot een flexibele drag & drop designer, waarmee je applicatieschermen kunt samenstellen zonder code te schrijven. Hetzelfde geldt voor de logica van de app: u gebruikt afzonderlijke blokken om bedrijfsprocessen te bouwen.

AppMaster doet al het werk voor u. De tool genereert de broncode voor uw applicatie. U stuurt het alleen aan door de businesslogica van de app te bouwen. Ook de database kan worden gebouwd met behulp van visuele blokken - datamodellen.

Alles is gebaseerd op drag & drop technologie, wat het ontwikkelingsproces aanzienlijk optimaliseert.

Wat zijn de moeilijkheden bij het ontwikkelen van applicaties voor horloges?

Het horloge heeft een klein scherm en een minimale lijst van elementen die kunnen worden toegevoegd. Er zijn ook beperkingen op hoe deze elementen kunnen worden gerangschikt.

U kunt het probleem oplossen door een third-party builder aan te sluiten, bijvoorbeeld door een of andere externe tool te gebruiken om de interface van de app te maken en het backend-gedeelte aan AppMaster toe te vertrouwen. Het platform maakt het gemakkelijk om diensten van derden aan te sluiten en integraties te maken.

Als antwoord op onze vraag "kun je een watchOS-app bouwen op een no-code platform?" zeggen we - ja. No-code maakt ontwikkeling toegankelijker, maar je kunt tegen een paar ontwerpbeperkingen aanlopen die kunnen worden omzeild door een design-builder op te nemen.

Moet u horloge-apps bouwen?

De Apple Watch opent mogelijkheden voor ontwikkelaars om nieuwe opwindende oplossingen te bouwen. De markt is nog in ontwikkeling, wat betekent dat de concurrentie nog niet erg groot is. Je kunt met iets komen dat de moeite waard is en inspiratie opdoen bij gebruikers die niet afhankelijk willen zijn van hun smartphone. Met tools als AppMaster kunt u elk idee eenvoudig implementeren.