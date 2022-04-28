Apple Watch, kullanıcıların sevgisini kazandı ve sadece bir aksesuar değil, pratik ve kullanışlı bir cihaz haline geldi. Akıllı telefonunuzun işlevsel bir tamamlayıcısı, telefonu kullanma süresini etkili bir şekilde azaltır ve birçok özelliğe erişmeyi kolaylaştırır.

Akıllı saat, bildirimleri görüntülemek, aramaları yanıtlamak ve mesaj göndermek için iPhone ile eşleştirilmiştir.

Bir kişi hareket halindeyken bir saat kullandığından, Apple Watch'un ana değerleri kullanışlılık, göze çarpmayanlık ve hareketliliktir.

Aksesuar bağımsız bir cihaz haline geldi. Bu nedenle ayrı uygulamalar geliştirme sorunu ortaya çıkmıştır. Çoğu zaman, saat uygulamaları ilişkili iPhone'daki uygulamalara bağlıdır. Apple Watch için bağımsız bir uygulama oluşturabilir misiniz ve nasıl yapılır - anlamaya çalışalım.

Apple Watch nasıl çalışır?

Genellikle watchOS uygulamaları, iOS uygulamalarına yerleşiktir. Bir iPhone'a içinde watchOS uygulaması içeren bir iOS uygulaması yüklendiğinde, cihazlar bağlıysa bu, Bluetooth aracılığıyla otomatik olarak saate aktarılır.

Saatin kendisi watchOS adı verilen işletim sisteminde çalışır. iOS tabanlıdır ve benzer birçok özelliğe sahiptir.

Geliştiricilerin kendi saat çözümlerini oluşturmalarına olanak sağlamak için watchOS, watchOS uygulamaları oluşturmak için altyapı sağlayan bir çerçeve olan WatchKit API'ye sahiptir.

Uygulama genellikle iki bölümden oluşur: WatchKit uygulaması, WatchKit uzantısı. Saate bir uygulama yüklenir. Tüm ekranları ve statik kaynakları içerir. WatchKit uygulamasının amacı, kullanıcı tarafından gerçekleştirilen bazı etkileşimlerin olup olmadığını belirlemek ve isteği WatchKit uzantısına iletmektir. Uzantı ilgili iPhone'da çalışır, uygulamanın mantığını uygular ve WatchKit uygulamasının verilerini günceller.

Bir uygulama ve bir uzantı arasındaki temel fark, uygulamanın kullanıcı arayüzünden, uzantıdan - işlem bölümünden sorumlu olmasıdır. Sonuncusunda, denetleyiciler ve kaynaklar bulunur.

Her iki parçanın çalışmasını ve etkileşimini daha ayrıntılı olarak ele alalım.

Bazı kullanıcı eylemleri veya bildirimlere verilen yanıtlar bir WatchKit uygulamasını başlatabilir. Başlatıldığında, ekran, kullanıcının belirli görevleri gerçekleştirmek için etkileşimde bulunabileceği arayüz öğelerini görüntüler.

Uzantılar ayrı ikili dosyalardır. Bunlar, iOS'taki ana uygulamanın bir parçasıdır. iOS uygulamasını WatchKit uzantısını içeren iPhone'a yüklediğinizde, bu uygulama saatte kullanılabilir hale gelir. Uygulama saatte başlatıldıktan sonra, WatchKit bağlı iPhone'da uygun uzantıyı çalıştıracak ve uygulamanın başlatılmasını başlatacaktır.

İki cihazın birbirine bağımlılığı, kullanım kısıtlamaları getirir. Bu nedenle Apple, bağımsız saat uygulamalarını tanıttı.

Bağımsız Saat Uygulamaları

2019'da Apple, iPhone'da eşlik eden bir uygulama gerektirmeyen bağımsız saat uygulamaları geliştirmeye başladı. Artık saat için bir uygulama oluşturabilir ve bunu Watch App Store'da yayınlayabilirsiniz.

Yeni bir projeye başlarken Xcode'da kullanılabilen iki seçenek vardır: iOS Uygulaması için İzleme Uygulaması ve Uygulama İzleme. Bu seçenekler, Apple Watch için bağımlı veya tamamen bağımsız bir uygulama oluşturma arasında seçim yapmanızı sağlar.

Bağımsız uygulamalar, hem kullanıcılar hem de geliştiriciler için ileriye doğru atılmış büyük bir adımdır. Özellikle kompakt ve işlevsel bir saati telefonsuz kullanmayı hayal eden kullanıcılar için.

Telefonunuzu yanınıza almanıza gerek yokken saati anahtar olarak (araba, ev için) kullanabilirsiniz. Sabah koşuları ve sporlar da daha hareketli hale gelebilir: Bileğinizde kalp atış hızı, tempo ve hatta bir müzik çalar bulunur. Alarm, notlar ve organize etmek için diğer değerli şeylere ek olarak, Apple Watch'ınızda oyun bile oynayabilirsiniz. Örneğin, randevu beklerken zaman öldürmek için satranç oynayın.

Kodsuz olarak watchOS uygulamaları oluşturma

Çoğu Apple cihazı için uygulamalar, uygulamanın arayüzünü oluşturmak için bir dizi araç olan SwiftUI çerçevesi kullanılarak Swift dilinde oluşturulur. Geliştirmeyi önemli ölçüde basitleştiren bildirimsel programlamayı ifade eder. Bildirimsel programlamada, istenen sonucun nasıl alınacağını açıklayan ayrıntılı bir algoritma yazmanıza gerek yoktur. Kullanıcı arayüzünü nasıl görmek istediğinizi açıklamanız gerekir.

SwiftUI böyle çalışır: "nasıl" olması gerektiğini değil, sonucu belirtmeyi ister. SwiftUI, minimum kodu için zaten düşük kod teknolojisi olarak kabul ediliyor.

Ayrıca, uygulamanız için genel değişiklikler olmadan SwiftUI kodu yazarsanız, herhangi bir Apple cihazında çalışır: saatler, iPhone'lar ve hatta TV'ler.

Geliştirmeyi AppMaster gibi kod içermeyen bir platforma taşımak, bunu daha da kolaylaştırır. AppMaster, iOS uygulamaları geliştirmek için zaten Swift kullanıyor.

Platformla üç senaryoda çalışabilirsiniz:

tamamen bağımsız bir watchOS uygulaması oluşturun ve mağazada yayınlayın; mevcut bir iOS uygulamasını dönüştürün ve bağımlı bir izleme uygulaması oluşturun; bir uygulama çifti geliştirin: iOS ve watchOS için.

Kodsuz araç, esnek bir sürükle ve bırak tasarımcısına erişim sağlayarak, uygulama ekranlarını kod yazmadan birleştirmenize olanak tanır. Aynısı uygulamanın mantığı için de geçerlidir: iş süreçleri oluşturmak için ayrı bloklar kullanırsınız.

AppMaster sizin için tüm işleri yapar. Araç, uygulamanız için kaynak kodunu oluşturur. Yalnızca uygulamanın iş mantığını oluşturarak yönlendirirsiniz. Veritabanı ayrıca görsel bloklar - veri modelleri kullanılarak oluşturulabilir.

Her şey, geliştirme sürecini önemli ölçüde optimize eden sürükle ve bırak teknolojisine dayanmaktadır.

Saatler için uygulama geliştirmenin zorlukları nelerdir?

Saatin küçük bir ekranı ve eklenebilecek minimal bir öğe listesi var. Bu öğelerin nasıl düzenlenebileceği konusunda da kısıtlamalar vardır.

Örneğin, uygulamanın arayüzünü oluşturmak için bazı harici araçlar kullanarak ve arka uç kısmını AppMaster'a emanet ederek, bir üçüncü taraf oluşturucu bağlayarak sorunu çözebilirsiniz. Platform, üçüncü taraf hizmetleri bağlamayı ve entegrasyonlar oluşturmayı kolaylaştırır.

Sorumuzu yanıtlayarak, "kodsuz bir platformda bir watchOS uygulaması oluşturabilir misiniz?" diyoruz - evet. Kodsuz geliştirme, geliştirmeyi daha erişilebilir hale getirecektir, ancak bir tasarım oluşturucu ekleyerek üzerinde çalışılabilecek birkaç tasarım sınırlamasıyla karşılaşabilirsiniz.

Saat Uygulamaları Oluşturmalı mısınız?

Apple Watch, geliştiricilere heyecan verici yeni çözümler geliştirmeleri için fırsatlar sunuyor. Pazar yeni gelişiyor, yani rekabet henüz çok yüksek seviyede değil. Değerli bir şey bulabilir ve akıllı telefonlarına bağımlı olmak istemeyen kullanıcılardan ilham alabilirsiniz. AppMaster gibi araçlarla herhangi bir fikri kolayca uygulayabilirsiniz.