O Apple Watch conquistou o amor dos usuários e se tornou não apenas um acessório, mas um dispositivo prático e conveniente. Um complemento funcional para seu smartphone reduz efetivamente o tempo de uso do telefone e facilita o acesso a muitos recursos.

O smartwatch é emparelhado com o iPhone para exibir notificações, atender chamadas e enviar mensagens.

Os principais valores do Apple Watch são utilidade, discrição e mobilidade, pois uma pessoa usa um relógio em movimento.

O acessório tornou-se um dispositivo independente. É por isso que surgiu a questão do desenvolvimento de aplicativos separados. Na maioria das vezes, os aplicativos do relógio dependem dos aplicativos no iPhone associado. Você pode criar um aplicativo independente para o Apple Watch e como fazê-lo - vamos tentar descobrir.

Como funciona o Apple Watch?

Normalmente, os aplicativos watchOS são integrados aos aplicativos iOS. Sempre que um aplicativo iOS contendo um aplicativo watchOS for instalado em um iPhone, ele será automaticamente transferido para o relógio via Bluetooth se os dispositivos estiverem conectados.

O próprio relógio é executado no sistema operacional chamado watchOS. É baseado no iOS e tem muitos recursos semelhantes.

Para permitir que os desenvolvedores criem suas próprias soluções de relógio, o watchOS possui a API WatchKit — uma estrutura que fornece a infraestrutura para a criação de aplicativos watchOS.

O aplicativo geralmente consiste em duas partes: aplicativo WatchKit, extensão WatchKit. Um aplicativo é carregado no relógio. Inclui todas as telas e recursos estáticos. O objetivo do aplicativo WatchKit é determinar quais foram algumas interações realizadas pelo usuário e passar a solicitação para a extensão WatchKit. A extensão é executada no iPhone associado, implementa a lógica do aplicativo e atualiza os dados do aplicativo WatchKit.

A principal diferença entre um aplicativo e uma extensão é que o aplicativo é responsável pela interface do usuário, a extensão — pela parte operacional. Na última, estão localizados os controladores e os recursos.

Vamos considerar a operação e a interação de ambas as partes com mais detalhes.

Algumas ações ou respostas do usuário a notificações podem iniciar um aplicativo WatchKit. Uma vez iniciada, a tela exibe elementos de interface com os quais o usuário pode interagir para realizar tarefas específicas.

As extensões são arquivos binários separados. Eles fazem parte do aplicativo pai no iOS. Depois de instalar o aplicativo iOS no iPhone que contém a extensão WatchKit, ele fica disponível no relógio. Depois que o aplicativo for iniciado no relógio, o WatchKit executará a extensão apropriada no iPhone conectado e iniciará a inicialização do aplicativo.

A dependência de dois dispositivos um do outro impõe restrições de uso. Portanto, a Apple introduziu aplicativos de relógio independentes.

Aplicativos de relógio independentes

Em 2019, a Apple iniciou o desenvolvimento de aplicativos de relógio independentes que não exigem um aplicativo complementar no iPhone. Agora você pode criar um aplicativo para o relógio e publicá-lo na Watch App Store.

Existem duas opções disponíveis no Xcode ao iniciar um novo projeto: Watch App e Watch App for iOS App. Essas opções permitem que você escolha entre criar um aplicativo dependente ou totalmente independente para o Apple Watch.

Aplicativos independentes são um grande passo à frente tanto para usuários quanto para desenvolvedores. Especialmente para usuários que sonham em usar um relógio compacto e funcional sem telefone.

Você pode usar um relógio como chave (para o carro, a casa), enquanto não há necessidade de levar o telefone. Corridas matinais e esportes também podem se tornar mais móveis: frequência cardíaca, ritmo e até um player de música estarão disponíveis no seu pulso. Além de coisas como alarme, notas e outras coisas valiosas para organização, você pode até jogar no seu Apple Watch. Por exemplo, jogue xadrez para matar o tempo enquanto espera por um compromisso.

Criando aplicativos watchOS sem código

Os aplicativos para a maioria dos dispositivos Apple são criados na linguagem Swift usando o framework SwiftUI, um conjunto de ferramentas para criar uma interface do aplicativo. Refere-se à programação declarativa, que simplifica significativamente o desenvolvimento. Na programação declarativa, você não precisa escrever um algoritmo detalhado que descreva como obter o resultado desejado. Você precisa explicar como deseja ver a interface do usuário.

É assim que o SwiftUI funciona: ele pede para especificar o resultado e não "como" isso deve acontecer. SwiftUI já é considerada tecnologia low-code por seu código mínimo.

Além disso, se você escrever o código SwiftUI para seu aplicativo sem alterações globais, ele funcionará em qualquer dispositivo Apple: relógios, iPhones e até TVs.

Mover o desenvolvimento para uma plataforma sem código como o AppMaster torna ainda mais fácil. AppMaster já usa Swift para desenvolver aplicativos iOS.

Você pode trabalhar com a plataforma em três cenários:

crie um aplicativo watchOS completamente independente e publique-o na loja; converter um aplicativo iOS existente e criar um aplicativo de relógio dependente; desenvolver um par de aplicativos: para iOS e watchOS.

A ferramenta sem código fornece acesso a um designer flexível de arrastar e soltar, permitindo que você monte telas de aplicativos sem escrever código. O mesmo acontece com a lógica do aplicativo: você usa blocos separados para criar processos de negócios.

AppMaster faz todo o trabalho para você. A ferramenta gera o código-fonte para seu aplicativo. Você só o direciona criando a lógica de negócios do aplicativo. O banco de dados também pode ser construído usando blocos visuais — modelos de dados.

Tudo é baseado na tecnologia de arrastar e soltar, o que otimiza significativamente o processo de desenvolvimento.

Quais são as dificuldades no desenvolvimento de aplicativos para relógios?

O relógio possui uma tela pequena e uma lista mínima de elementos que podem ser adicionados. Há também restrições sobre como esses elementos podem ser organizados.

Você pode resolver o problema conectando um construtor de terceiros, por exemplo, usando alguma ferramenta externa para criar a interface do aplicativo e confiando a parte de back-end ao AppMaster. A plataforma facilita a conexão de serviços de terceiros e a criação de integrações.

Respondendo à nossa pergunta, "você pode criar um aplicativo watchOS em uma plataforma sem código?" nós dizemos - sim. Sem código tornará o desenvolvimento mais acessível, mas você pode encontrar algumas limitações de design que podem ser contornadas incluindo um construtor de design.

Você deve criar aplicativos de relógio?

O Apple Watch abre oportunidades para os desenvolvedores criarem novas soluções interessantes. O mercado está apenas se desenvolvendo, o que significa que a concorrência ainda não está em um nível muito alto. Você pode criar algo que valha a pena e se inspirar em usuários que não querem depender de seus smartphones. Com ferramentas como o AppMaster , você pode implementar facilmente qualquer uma das ideias.