"El número de programadores disponibles por ordenador se está reduciendo tan rápidamente que la mayoría de los ordenadores del futuro deberán trabajar, al menos en parte, sin programadores". Estas son las palabras de James Martin en su libro Application Development Without Programmers Today (Desarrollo de aplicaciones sin programadores hoy en día), y en ese mismo futuro nos encontramos.

Todo el mundo se refiere a los términos low-code y no-code. Según un estudio de Gartner, en 2024, el 80% de las soluciones y productos tecnológicos serán creados por personas que no son profesionales de la informática. La introducción de la optimización y la automatización simplifica los procesos de desarrollo. En los servicios sin código, cualquier usuario puede crear proyectos sin escribir código. Intentemos entender el no-código, sus beneficios y su potencial, y echemos un vistazo detallado a un prometedor proyecto sin código.

Más información sobre no-code

Una plataforma sin código es una herramienta intuitiva, casi siempre en forma de constructor de arrastrar y soltar, en la que se puede construir software sin escribir ningún código. La condición previa para la aparición de las plataformas no-code fue la imposibilidad de implementar ideas. Hay una idea, pero no hay posibilidad de realizarla, no hay recursos y no hay suficientes personas que puedan hacerlo. Es difícil encontrar un especialista cualificado. Los programadores inexpertos pueden fastidiar todo el proyecto: no hacen revisiones del código y no comprueban la calidad y el estilo de la programación. Todo ello conduce a errores, que no siempre son posibles de arreglar aquí y ahora.

Los grandes presupuestos y un equipo de desarrolladores, diseñadores de UX, analistas, jefes de equipo y arquitectos de sistemas no están al alcance de todas las empresas. Sí, es estupendo que cada uno tenga un área de responsabilidad. Pero puede que no necesite un equipo de 20 personas para su solicitud. Y el problema más común después de la inexperiencia de los candidatos es su capacidad para complicar los proyectos. A los desarrolladores les cuesta establecer plazos claros. Un mes de trabajo acordado se convierte en tres, los defectos aparecen y, al final, oyes "no funciona; tenemos que rehacerlo".

Las herramientas sin código solucionan estos problemas, ofrecen soluciones rápidas y permiten que cualquier usuario de PC se beneficie de esta plataforma.

Los usuarios se convencen principalmente por

Ahorro de costes: una suscripción mensual a la mayoría de las herramientas es varias veces más barata que el sueldo de un equipo de programación;

Ahorro de tiempo y resultados rápidos - la primera versión del producto estará lista en un par de semanas;

Menos rutina - las herramientas asumen el cumplimiento de tareas de un solo tipo y quitan la carga a los desarrolladores;

Minimización de errores - la plataforma genera el código por sí misma; todos los procesos están automatizados, lo que reduce el número de errores.

Las ventajas evidentes aumentan la demanda de este tipo de herramientas, lo que provoca la aparición de nuevas soluciones en el mercado. El área de aplicación también está creciendo - hay servicios disponibles para crear sitios web y aplicaciones (Adalo y Glide), integraciones (Zapier e Integromat) y gestión de bases de datos (Airtable), y tiendas online (Ecwid) y juegos, y mucho más.

¿Quién utiliza el no-código y cómo?

El no-código tiene decenas de usos. Las herramientas se utilizan para el lanzamiento rápido de nuevos productos y MVPs. El no-código se utiliza para el lanzamiento de aplicaciones web o móviles, probando rápidamente las hipótesis de venta, el rendimiento y la respuesta del público con un coste mínimo. Las organizaciones suelen crear herramientas de trabajo internas, su propio CRM, listas de control y paneles de administración para los empleados de la empresa. Las startups de TI están entre las primeras en implementar activamente herramientas sin código para lanzar pruebas de productos a bajo coste.

Las empresas construyen con más frecuencia herramientas internas para los equipos. Un ejemplo llamativo es el constructor de Power Apps de Microsoft, que ya ha entrado en el gran mercado. Los profesionales del marketing utilizan no-code para poner en marcha pequeños proyectos y recoger análisis y comentarios de los datos. Los diseñadores se convierten rápidamente en desarrolladores, utilizando, por ejemplo, Webflow, donde se puede transferir el diseño desde Figma y Sketch. Y, por supuesto, desarrolladores. Al fin y al cabo, la creación de este tipo de plataformas no pretende sustituirlos por completo. El objetivo principal es simplificar todos los procesos y reducir los errores causados por el factor humano. Por el contrario, ningún código puede ser considerado como otra industria para desarrollar y adquirir nuevas habilidades. Estas plataformas son suficientes para convertir una idea en un producto, presentarlo a los socios, al equipo y al usuario potencial y probarlo.

No todas las plataformas son universales, y habrá que buscar diferentes soluciones para cerrar diversos problemas. Pero, como en todas partes, hay una excepción. Y aquí queremos presentar el proyecto de desarrollo AppMaster.io.

¿Qué es AppMaster.io y en qué se diferencia de otras herramientas?

La plataforma AppMaster.io es una herramienta integral sin código cuyo objetivo es crear productos complejos, distinguiéndose de sus compañeros. AppMaster.io se basa en una interfaz de arrastrar y soltar, pero permite la personalización a través de un editor de procesos de negocio. La plataforma no se basa en plantillas ya hechas y no limita a los usuarios a las funciones previstas. Cualquier idea puede ser fácilmente creada a través de bloques visuales.

AppMaster.io trabaja con las tres partes principales que componen cualquier proyecto:

Backend (o aplicaciones del lado del servidor)

Aplicaciones web

Aplicaciones móviles

¿Cómo puede ayudar la plataforma y en qué se diferencia?

La principal característica de AppMaster.io: la plataforma genera el código fuente en lugar del desarrollador a 22.000 líneas por segundo, lo que permite al usuario obtener la aplicación con el código fuente y la documentación. Es algo que apenas puede hacer un programador. Otro punto a favor es la posibilidad de ver la interfaz de la aplicación y seguir los cambios en tiempo real. Incluso puedes empezar con la parte visual de la aplicación y pensar en la lógica y la vinculación de los elementos después. AppMaster.io te permite integrarte con varios servicios a través de módulos. La plataforma cuenta con más de 40 módulos, desde la autenticación hasta las imágenes y la criptografía, y la lista sigue creciendo.

Las aplicaciones escritas por AppMaster.io tienen un buen rendimiento. Están construidas sobre un único backend. Por ejemplo, se crea una aplicación de entrega de productos donde se desarrolla un único backend. Dos aplicaciones -una para el cliente y otra para el proveedor- funcionarán con un único backend. No estarás atado a la plataforma todo el tiempo. Una vez que decida desconectarse de la plataforma, puede recoger el código fuente y seguir trabajando en el proyecto usted mismo.

AppMaster.io reduce los errores por un factor de diez. Con cualquier pequeño cambio -añadir una nueva función o elemento o sustituir enlaces- el código de la aplicación se generará y actualizará por completo. Esto hace que la plataforma sea diferente del enfoque de un desarrollador, que haría cambios en una parte determinada del código, arriesgándose a romper algo y conduciendo a una gran deuda técnica con el tiempo.

¿Es fácil trabajar con AppMaster.io?

El proceso de trabajo se basa en seis pasos principales:

Creación de una estructura de datos mediante herramientas visuales.

Inclusión de módulos para casos de negocio comunes.

Adición de la lógica de negocio utilizando el editor de procesos de negocio.

Configuración de un panel de administración generado automáticamente en la aplicación web.

Diseño de la aplicación móvil.

Publicación.

Para cada paso se proporciona un espacio de trabajo con una interfaz fácil de usar. En el diseñador del modelo de datos se diseñan las bases de datos y se configuran las conexiones entre ellas. También hay un editor independiente para los procesos de negocio. Aquí se construye la lógica de la aplicación utilizando sólo bloques visuales y ni una sola línea de código.

En la sección de puntos finales, el usuario puede personalizar la interacción entre el lado del cliente y del servidor de la aplicación utilizando la API REST. En el App Designer se crean las aplicaciones (móviles y web) y se diseñan sus interfaces. Aunque AppMaster.io está diseñado para usuarios empresariales, es más complicado trabajar con él que con sus homólogos. Como hemos dicho, la plataforma está diseñada para soluciones más complejas con una amplia lógica empresarial. La construcción de una jerarquía de programas será más fácil con una formación técnica.

Por supuesto, se puede entender la herramienta por ensayo y error, estudiando la documentación o utilizando el soporte. El servicio ofrece un servicio de cooperación con uno de los especialistas del equipo de AppMaster para ayudarle con su futuro proyecto.

¿Qué puedes crear?

AppMaster.io se centra en la creación de soluciones complejas: aplicaciones con una parte del lado del servidor, una interfaz multifuncional, una amplia lógica de negocio, acceso al hardware, integración con otras aplicaciones, capacidad de alojarse en la nube y en servidores corporativos, y otras características especiales. La plataforma desarrolla aplicaciones móviles nativas que obtienen las pantallas y la lógica del backend generado en tiempo real. Esto permite cambiar el diseño y el funcionamiento de una app ya publicada sin necesidad de un lanzamiento adicional. Basta con volver a publicar el backend, y el usuario final obtiene la app actualizada inmediatamente.

Con esta herramienta sin código, es posible crear software para necesidades internas, como programas de atención al cliente, ventas y software de seguimiento, y bases de datos internas. Los populares crean rastreadores de tareas, sistemas CRM, aplicaciones ERP y programas para la recopilación y clasificación automática de datos. AppMaster.io también es adecuado para crear soluciones centradas en el cliente, pero puede requerir el uso de servicios adicionales.

Supongamos que está creando aplicaciones para clientes empresariales. En ese caso, AppMaster.io es su mejor opción: backend generado en Go (Golang), excelente rendimiento de las aplicaciones de servidor con la capacidad de compilar bajo Windows, Linux y macOS, soporte para clústeres como Kubernetes y Docker Swarm, monitor de salud incorporado, Zap logger y trabajo con el DBMS PostgreSQL. Si tiene una tarea para construir una pequeña página de aterrizaje, por ejemplo, o un programa sin lógica compleja y cálculo en una carga pesada, es mejor recurrir a análogos simplificados y estrechamente enfocados.

¿Cuál es el futuro del no-código?

El no-código se encuentra ahora en una fase de desarrollo activo, lo que significa que aún no ha alcanzado todo su potencial. Así que los usuarios deben estar preparados para las limitaciones que sólo el desarrollo en su sentido clásico puede compensar. El no-código no es adecuado para todas las necesidades. Es esencial entender su tarea y estudiar las posibilidades de la herramienta antes de trabajar. Utilizar el no-código para elaborar mapas de clientes, probar hipótesis y automatizar el trabajo. Y para llevar el no-código al mercado empresarial, busca plataformas con código compilable y SGBD de nivel empresarial, que es lo que es AppMaster.io, según sus autores. ¿Es el flujo una amenaza para los desarrolladores o una herramienta adicional en su arsenal para crear mejores productos? Depende de su enfoque. Pero no hay que olvidar que las plataformas sin código también las tiene que hacer alguien.