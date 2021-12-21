لا يستطيع المستخدم العادي رؤية كيفية عمل تشغيل البرنامج. عادة ، يقوم المستخدمون بالنقر فوق بعض الأزرار ، واتباع الروابط ومشاهدة النتيجة. ولكن خلال هذه الثانية ، أثناء فتح الصفحة الجديدة أو استكمال الدفع ، تحدث عمليات الخادم المعقدة وتبادل المعلومات في مكان ما خلف الستار. كل هذا يعتمد على كيفية عمل API.

يستغرق تطوير واجهة برمجة التطبيقات قدرًا كافيًا من الوقت ويعادل إنشاء تطبيق متكامل. بمجرد ظهور الحاجة إلى تطوير وظائف API ، كان لديك على الأرجح السؤال الصحيح - ما هي تكلفة ذلك؟

من الصعب تقديم رقم دقيق. كل شيء يعتمد على مستوى احتراف الموظفين المعينين ، والوقت الذي يقضيه في العمل ، وشراء الخدمات المدفوعة ، وما إلى ذلك.

لقد قسمنا عملية التطوير إلى خطوات مهمة لتحديد المدة التي يستغرقها إنشاء واجهة برمجة التطبيقات ومعرفة مقدار الأموال التي سيتعين عليك إنفاقها عليها.

ما هي API؟

إذا كنت مهتمًا بتكلفة API ، فعلى الأرجح أنك على دراية بهذا المفهوم بالفعل.

API - واجهة برمجة التطبيقات - عبارة عن مجموعة من الوظائف والأدوات التي يمكن لبرنامج واحد من خلالها التفاعل مع برنامج آخر. باستخدام API ، يمكنك توسيع وظائف التطبيق الخاص بك.

تقوم واجهة برمجة التطبيقات بربط البرامج المختلفة وتلقي الطلبات وإرسال الردود. بفضل API ، يمكن للبرنامج طلب وظائف عبر الشبكة.

إنها واجهة البرنامج التي تساعد على تبسيط عمل المستخدمين والمبرمجين. لا يحتاج المستخدمون إلى تفصيل كيفية عمل الوظائف بالضبط في التطبيقات الموجودة على أجهزتهم. بالنسبة للمبرمجين ، من الأسهل توصيل المنتجات دون دراسة أكواد المطورين الآخرين.

كيف يعمل؟

لنلقِ نظرة على مثال لموقع ويب. عندما يتفاعل المستخدم مع المحتوى الموجود على الموقع ، فإنه يتفاعل مع واجهة برمجة تطبيقات الخادم البعيد. كيف تدفع ثمن التذاكر على الموقع؟ هذا ممكن لأن الموقع متصل ببوابة دفع عبر الإنترنت تتيح للمستخدمين الشراء عبر الإنترنت. إنها ناتجة عن عمل API ، والذي يرسل طلبًا إلى نظام الدفع.

لماذا يجب على عملك استخدام API؟

ستساعد API في إجراء المعاملات ، وزيادة أمان العملية ، وتطوير منتجاتها ، ودمج البيانات مع العملاء والشركاء.

واجهة برمجة التطبيقات تجعل المطورين يعملون بشكل أسرع. بدلاً من إضاعة الوقت في إنشاء وظائف جديدة ، يمكنك استخدام واجهات برمجة التطبيقات وتضمينها في البرنامج.

تسهل واجهة برمجة التطبيقات تكوين كيفية تفاعل منتجك مع الخدمات والبرامج الأخرى. مرة أخرى ، يحتاج المطورون إلى استخدام واجهة برمجة التطبيقات لدمج الخدمة دون الاتصال بمنشئها.

فوائد وفرص إنشاء API تجعل الشركات تبدأ في تطوير API. ومع ذلك ، يعلم الجميع أن هذه ليست أرخص عملية. دعونا نفهم ونقدر تكلفة وجدوى إنفاق الكثير من الأموال على تطوير API.

ما هي تكلفة تطوير API؟

تطوير API هو خطوة حاسمة في عملية تطوير البرمجيات. لذلك ، فكر مليًا في الموارد التي أنت على استعداد لتخصيصها. المشكلة الشائعة - مقدار الأموال التي تحتاج إلى إنفاقها على التنمية. دعونا نحلل كل شيء خطوة بخطوة.

سيكون القرار الأول والأكثر تكلفة هو تعيين مطور. يعد المطورون من بين المتخصصين الأكثر ربحًا في السوق.

نظرنا إلى الأسواق عبر الإنترنت للعاملين لحسابهم الخاص والخدمات الأخرى. يبدأ راتب المطور بالساعة من 15 دولارًا. ولكن على الأرجح ، لمثل هذا المبلغ الصغير ، سيكون الصغار والطلاب بشكل أساسي على استعداد للعمل وليس حتى في وظيفة بدوام كامل. سيكلفك متوسط فاتورة الوظيفة اللائقة حوالي 50 دولارًا للساعة. اضرب هذا في عدد ساعات العمل ، وسترى سعرًا إجماليًا ضخمًا. الشركات الناشئة ، على سبيل المثال ، لا تستطيع تحمل مثل هذا الاستثمار.

بصرف النظر عن ذلك ، كل شيء يعتمد بشكل كبير على وقت التطوير. تتضمن عملية العمل النشط عدة مراحل ، يتعين عليك أحيانًا تخصيص مبلغ إضافي من المال لكل منها.

بحث

تبدأ عملية إنشاء واجهة برمجية ، مثل أي واجهة أخرى ، بالبحث. مهمتك هي جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات: تحديد دلالات المجال ، والنمط المعماري الذي يجب تطبيقه ، ومصادر البيانات التي يجب استخدامها. ستشكل هذه الخطوة خطة عمل إضافية.

كقاعدة عامة ، يستغرق البحث ما يصل إلى 3-5 أيام. هذا يعني أنه يمكننا إضافة بضع عشرات من ساعات العمل إلى التكاليف.

تجهيز قاعدة البيانات

ستكون الخطوة التالية هي هيكلة قاعدة البيانات. نظرًا لأننا نبدأ عادةً المشاريع من البداية ، فمن المرجح أن قاعدة البيانات غير موجودة. لذلك ، عليك تخصيص الموارد والوقت لإنشاء بنية قاعدة البيانات وتعبئتها بالبيانات الأولية.

النماذج

لاختبار API ، تحتاج إلى تشغيل تطبيق النموذج الأولي. بهذه الطريقة ، يمكن للمطورين الحصول على تعليقات وتقييم الوظائف من خلال الاختبارات. بعد الاختبار وإجراء التحسينات المطلوبة ، يمكنك تشغيل MVP.

في عملية التطوير ، تحتاج إلى التفكير في بعض الجوانب الأكثر أهمية والتي يتم تخصيص وقت إضافي لها.

صلاحية التحكم صلاحية الدخول. من الأفضل تأمين الوصول باستخدام مفاتيح API وأيضًا تنفيذ التحكم في الوصول المستند إلى الدور.

يعد الأمان جانبًا أساسيًا لكيفية عمل واجهة برمجة التطبيقات. يتضمن العمل مع القيود التي تقلل من احتمال استخدام شخص ما لواجهة برمجة التطبيقات لنقل كميات كبيرة من البيانات خارج مؤسستك. بناء نظام أمان موثوق به في بنية API لتأمين البيانات.

توثيق

التوثيق مطلوب لكل من موظفيك والمستخدمين الخارجيين الذين سيستخدمون واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بك. قد يستغرق تطوير قاعدة معرفية عملية ومفهومة وقتًا طويلاً جدًا. قد يكون من الضروري إشراك موارد إضافية وشراء بعض الأنظمة الأساسية لنشر الوثائق مع وصول الجمهور.

النشر والصيانة. يعد النشر أحد المراحل الأخيرة التي تتضمن تكوين الخادم وموازنة التحميل وأنشطة تجاوز الفشل. بعد ذلك ، تلتزم بمزيد من الصيانة للوظيفة: تحسينات الواجهة والدعم ، وتحديث الوثائق المستمر ، وتحسين الأداء ، وما إلى ذلك.

سيتطلب الدعم الفني باستمرار بعض الاستثمار منك. كن مستعدا للنفقات غير المتوقعة.

تسويق

ستحتاج إلى إنشاء خطة تسويق فعالة ، أو توظيف متخصصين جدد ، أو استخدام فريق التسويق الداخلي للترويج لواجهة برمجة التطبيقات والوصول إلى الجمهور المستهدف.

تستغرق كل مرحلة بضعة أيام على الأقل من العمل ، وتتطلب تعيين موظفين جدد وتنفيذ خدمات مدفوعة من طرف ثالث.

بالنظر إلى جميع العوامل ، يمكننا القول بثقة أن تطوير API سيكلفك الكثير من المال. تقدر تكلفة التطوير بحوالي 15000 دولار - 20000 دولار. هل هى مكلفة؟ بالتأكيد! لا تستطيع كل منظمة تحمل مثل هذه النفقات ، وعدم التأكد من عائد الاستثمار.

هل توجد بدائل؟

يمكنك استخدام منصة AppMaster.io الخالية من التعليمات البرمجية لبناء واجهة برمجة تطبيقات. AppMaster.io عبارة عن نظام أساسي لإنشاء التعليمات البرمجية يقوم بتطوير واجهة برمجة تطبيقات للمنتجات التي تقوم بإنشائها على النظام الأساسي.

يستخدم AppMaster.io تقنية REST API. تستقبل هذه التقنية (نقل الحالة التمثيلية) البيانات وتعديلها وتستخدم طلبات HTTP للوصول إلى البيانات.

تقوم المنصة تلقائيًا بإنشاء وثائق API وحفظها بتنسيق OpenAPI في النهاية الخلفية للتطبيق.

ستفعل المنصة كل شيء من أجلك. سيتعين عليك تغيير شيء ما يدويًا فقط عند دمج التطبيق مع الموارد الأخرى.

إذا كنت لا تزال تواجه صعوبة في فهم بعض الجوانب الفنية ، فيمكنك الاستعانة بمبرمج بدوام جزئي للمساعدة في ذلك. سيكون أرخص من تطوير API مع فريق من المطورين. اعتمادًا على الميزات المقدمة ، يحتوي AppMaster.io على عدة أنواع من الاشتراكات - 169 دولارًا و 259 دولارًا في الشهر. هناك أيضًا خيار طلب سعر مخصص .

حتى مع مراعاة التكاليف الإضافية ، سيكون المبلغ الإجمالي عند العمل باستخدام نظام أساسي بدون رمز أقل من 15000 دولار ، حتى إذا قررت تعيين محترف. على الرغم من أن متوسط معدل الدفع للمبرمج بدون رمز سيبقى على الأرجح على نفس المستوى ، إلا أنه سيتم تقليل وقت التطوير بشكل كبير ، مما سيؤدي بالطبع إلى خفض التكلفة الإجمالية. يستغرق إنشاء تطبيق باستخدام نظام أساسي بدون رمز حوالي أسبوعين. ومع التطوير التقليدي ، سيستغرق الأمر شهرًا على الأقل لإنشاء واجهة برمجة التطبيقات ، كما أن التنبؤ بالإطار الزمني الدقيق أكثر صعوبة. عند استخدام النظام الأساسي بدون رمز ، يمكنك تقسيم التكلفة بالكامل (التي قدرناها بـ 15000 دولار) على مرتين إلى ثلاث مرات. علاوة على ذلك ، ستقوم الأداة بتنفيذ 80٪ من العمل نيابة عنك. لا يبدو ذلك سيئا.

إذا كنت تفكر بجدية في تطوير API ، فقم بإجراء مقارنة شاملة لجميع الاحتمالات. هل يجب أن تنفق هذا المبلغ من المال بينما يمكنك الحصول على نفس النتيجة عالية الجودة بنفقات أقل بكثير؟