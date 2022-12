Hoeveel kost het om een API te ontwikkelen?

Een gemiddelde gebruiker kan niet zien hoe de werking van software werkt. Gewoonlijk klikken gebruikers op enkele knoppen, volgen de links en zien het resultaat. Maar gedurende deze seconde, terwijl de nieuwe pagina wordt geopend of de betaling wordt afgerond, vinden er ergens achter het gordijn complexe serverprocessen en informatie-uitwisseling plaats. Dit alles is gebaseerd op hoe de API werkt.

API ontwikkeling kost voldoende tijd en staat gelijk aan het creëren van een volwaardige applicatie. Zodra de behoefte ontstond om API-functionaliteit te ontwikkelen, had u waarschijnlijk de juiste vraag - hoeveel kost dat?

Het is moeilijk om een exact cijfer te geven. Alles hangt af van de mate van professionaliteit van de ingehuurde medewerkers, de tijd die aan het werk wordt besteed, de afname van betaalde diensten, enz.

We hebben het ontwikkelingsproces opgesplitst in belangrijke stappen om te bepalen hoe lang het duurt om een API te bouwen en uit te rekenen hoeveel geld u eraan zult moeten uitgeven.

Wat is een API?

Als u geïnteresseerd bent in de kosten van een API, dan bent u waarschijnlijk al bekend met het concept.

Een API - Application Programming Interface - is een verzameling functies en instrumenten waarmee een programma kan communiceren met een ander programma. Met behulp van de API kunt u de functionaliteit van uw toepassing uitbreiden.

De API verbindt verschillende software, ontvangt verzoeken en stuurt antwoorden. Dankzij de API kan de software functies aanvragen via het netwerk.

De software-interface helpt het werk van gebruikers en programmeurs te vereenvoudigen. Gebruikers hoeven niet in detail uit te zoeken hoe de functies precies werken in de toepassingen op hun toestellen. Voor programmeurs is het gemakkelijker om producten te verbinden zonder de code van andere ontwikkelaars te bestuderen.

Hoe werkt het?

Laten we eens kijken naar een voorbeeld van een website. Wanneer een gebruiker interageert met inhoud op de site, interageert hij met de externe server-API. Hoe betaal je voor tickets op de website? Dat is mogelijk omdat de site verbonden is met een online betalingsgateway waarmee gebruikers online kunnen kopen. Dit is het resultaat van het API-werk, dat een verzoek naar het betalingssysteem stuurt.

Waarom zou uw bedrijf een API moeten gebruiken?

De API helpt bij het uitvoeren van transacties, het verhogen van de procesveiligheid, het ontwikkelen van producten en het integreren van gegevens met klanten en partners.

De API laat ontwikkelaars sneller werken. In plaats van tijd te verspillen aan het creëren van nieuwe functionaliteit, kunt u API's gebruiken en in software inbouwen.

De API maakt het gemakkelijk om te configureren hoe uw product met andere diensten en programma's interageert. Ook hier moeten ontwikkelaars de API gebruiken om een dienst te integreren zonder contact op te nemen met de maker ervan.

De voordelen en mogelijkheden van het creëren van een API zorgen ervoor dat bedrijven de API-ontwikkeling starten. Iedereen weet echter dat dit niet het goedkoopste proces is. Laten we de kosten en de haalbaarheid van het uitgeven van zoveel geld aan API-ontwikkeling begrijpen en inschatten.

Hoeveel kost het om een API te ontwikkelen?

API ontwikkeling is een kritische stap in het software ontwikkelingsproces. Denk daarom goed na over de middelen die u bereid bent toe te wijzen. De algemene vraag is hoeveel geld u aan ontwikkeling moet besteden. Laten we alles stap voor stap analyseren.

De eerste en duurste beslissing is het inhuren van een ontwikkelaar. Ontwikkelaars behoren tot de best betaalde specialisten op de markt.

We bekeken de online marktplaatsen voor freelancers en andere diensten. Een uurloon voor een ontwikkelaar begint bij 15 dollar. Maar voor zo'n klein bedrag zullen waarschijnlijk vooral junioren en studenten bereid zijn te werken en niet eens in een fulltime functie. De gemiddelde rekening voor een fatsoenlijke klus kost je ongeveer $50 per uur. Vermenigvuldig dit met het aantal werkuren, en je ziet een enorme totaalprijs. Startups, bijvoorbeeld, kunnen zich een dergelijke investering niet veroorloven.

Daarnaast is alles sterk afhankelijk van de ontwikkelingstijd. Het actieve werkproces omvat verschillende stadia, voor elk waarvan je soms een extra bedrag moet neerleggen.

Onderzoek

Het proces van het bouwen van een software-interface begint, zoals elk ander, met onderzoek. Uw taak is zoveel mogelijk informatie te verzamelen: de semantiek van het domein bepalen, welke architectuurstijl toe te passen, welke gegevensbronnen te gebruiken. Deze stap vormt het verdere werkplan.

In de regel duurt het onderzoek 3-5 dagen. Dat betekent dat we er nog enkele tientallen uren werk bij kunnen doen.

Voorbereiding van de database

De volgende stap is het structureren van de database. Aangezien wij projecten meestal vanaf nul beginnen, bestaat de database hoogstwaarschijnlijk niet. Daarom moet u middelen en tijd uittrekken om de databasestructuur op te zetten en te vullen met primaire gegevens.

Prototyping

Om de API te testen, moet u een prototype-applicatie draaien. Zo kunnen ontwikkelaars feedback krijgen en de functionaliteit evalueren door middel van tests. Na het testen en het aanbrengen van de nodige verbeteringen kunt u de MVP uitvoeren.

In het ontwikkelingsproces moet je nog een paar belangrijke aspecten overwegen waarvoor extra tijd wordt uitgetrokken.

Toegangscontrole. Het is beter om de toegang te beveiligen met API-sleutels en ook rolgebaseerde toegangscontrole te implementeren.

Beveiliging is een essentieel aspect van de werking van een API. Het omvat het werken met beperkingen die de kans verkleinen dat iemand de API zal gebruiken om grote hoeveelheden gegevens uit uw organisatie te halen. Bouw een betrouwbaar beveiligingssysteem in de API-structuur om de gegevens te beveiligen.

Documentatie

Documentatie is nodig voor zowel uw medewerkers als externe gebruikers die uw API zullen gebruiken. Het ontwikkelen van een praktische en begrijpelijke kennisbank kan veel tijd in beslag nemen. Het kan nodig zijn om extra middelen in te schakelen en een of ander platform aan te schaffen voor het plaatsen van documentatie met publieke toegang.

Implementatie en onderhoud. Deployment is een van de laatste fasen die serverconfiguratie, load balancing en failover activiteiten omvat. Daarna komt het verdere onderhoud van de functionaliteit: verbeteringen en ondersteuning van de interface, constante bijwerking van de documentatie, prestatieverbeteringen, enz.

Technische ondersteuning zal voortdurend enige investering van u vergen. Wees voorbereid op onverwachte uitgaven.

Marketing

U moet een effectief marketingplan opstellen, nieuwe specialisten inhuren of het interne marketingteam gebruiken om de API te promoten en de doelgroep te bereiken.

Elke fase vergt minstens enkele dagen werk, vereist het inhuren van nieuwe medewerkers en het implementeren van betaalde diensten van derden.

Gezien alle factoren kunnen we met een gerust hart zeggen dat de ontwikkeling van een API veel geld kost. De ontwikkelingskosten worden geschat op ongeveer $ 15.000-$ 20.000. Is het duur? Zeker! Niet elke organisatie kan zich dergelijke uitgaven veroorloven, niet zeker van het rendement op de investering.

Zijn er alternatieven?

U kunt het no-code AppMaster.io platform gebruiken voor het bouwen van een API. AppMaster.io is een code-genererend platform dat een API ontwikkelt voor de producten die u op het platform bouwt.

AppMaster.io gebruikt REST API-technologie. Deze technologie (Representational State Transfer) ontvangt en wijzigt de gegevens en gebruikt HTTP-verzoeken om toegang te krijgen tot gegevens.

Het platform genereert automatisch API-documentatie en slaat deze op in OpenAPI-formaat aan de achterkant van de applicatie.

Het platform doet alles voor u. Alleen bij de integratie van de toepassing met andere bronnen moet u handmatig iets veranderen.

Als u het nog steeds moeilijk vindt om sommige technische aspecten te begrijpen, kunt u een parttime programmeur inhuren om u daarbij te helpen. Het zal goedkoper zijn dan het ontwikkelen van een API met een team van ontwikkelaars. Afhankelijk van de aangeboden functies heeft AppMaster.io verschillende soorten abonnementen - $169 en $259 per maand. Er is ook de mogelijkheid om een aangepaste prijs aan te vragen.

Zelfs rekening houdend met de extra kosten, zal het totale bedrag bij het werken met een no-code platform minder dan 15.000 dollar bedragen, zelfs als u besluit een professional in te huren. Hoewel het gemiddelde loon van een no-code programmeur hoogstwaarschijnlijk op hetzelfde niveau zal blijven, zal de ontwikkelingstijd aanzienlijk worden verkort, wat de totale kosten natuurlijk zal verlagen. Het creëren van een applicatie met behulp van een no-code platform duurt ongeveer twee weken. Bij traditionele ontwikkeling duurt het minstens een maand om een API te creëren, en het exacte tijdschema is nog moeilijker te voorspellen. Wanneer u het no-code platform gebruikt, kunt u de volledige kosten (die $15.000 die we hebben geschat) delen door 2-3 keer. Bovendien zal de tool 80% van het werk voor u doen. Dat klinkt niet slecht.

Als u serieus denkt aan API-ontwikkeling, maak dan een grondige vergelijking van alle mogelijkheden. Moet u zoveel geld uitgeven als u hetzelfde hoogwaardige resultaat kunt bereiken met veel minder kosten?