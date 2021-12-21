普通用户无法看到软件的运行方式。通常，用户点击一些按钮，点击链接并查看结果。但在这一秒内，当新页面打开或支付完成时，复杂的服务器流程和信息交换正在幕后某处发生。所有这些都基于 API 的工作方式。

API 开发需要足够的时间，相当于创建一个成熟的应用程序。一旦出现开发 API 功能的需求，您很可能会问一个正确的问题——它的成本是多少？

很难提供一个准确的数字。一切都取决于雇佣员工的专业水平、工作时间、购买有偿服务等。

我们已将开发过程分解为重要步骤，以确定构建 API 需要多长时间，并计算出您必须为此花费多少钱。

什么是 API？

如果您对 API 的成本感兴趣，那么您很可能已经熟悉了这个概念。

API （应用程序编程接口）是一组函数和工具，一个程序可以通过它们与另一个程序进行交互。使用 API，您可以扩展应用程序的功能。

API 链接不同的软件，接收请求并发送响应。借助 API，该软件可以通过网络请求功能。

它是帮助简化用户和程序员工作的软件界面。用户无需详细说明这些功能在其设备上的应用程序中究竟是如何工作的。对于程序员来说，不用研究其他开发者的代码，更容易连接产品。

它是如何工作的？

让我们看一个网站的例子。当用户与站点上的内容交互时，他与远程服务器 API 交互。你如何在网站上支付门票？这是可能的，因为该站点连接到允许用户在线购买的在线支付网关。它是 API 工作的结果，它向支付系统发送请求。

为什么您的企业应该使用 API？

API 将帮助进行交易、提高流程安全性、开发产品以及与客户和合作伙伴集成数据。

API 使开发人员的工作速度更快。您可以使用 API 并将它们嵌入到软件中，而不是浪费时间创建新功能。

API 可以轻松配置您的产品与其他服务和程序的交互方式。同样，开发人员需要使用 API 来集成服务，而无需联系其创建者。

创建 API 的好处和机会使企业开始 API 开发。然而，谁都知道，这并不是最便宜的过程。让我们来了解和估算花费这么多钱在 API 开发上的成本和可行性。

开发一个API需要多少钱？

API 开发是软件开发过程中的关键步骤。因此，请仔细考虑您准备分配的资源。共同的问题是你需要在开发上花多少钱。让我们一步一步地分析一切。

第一个也是最昂贵的决定将是聘请开发人员。开发人员是市场上薪酬最高的专家之一。

我们查看了自由职业者和其他服务的在线市场。每小时开发人员的工资从 15 美元起。但最有可能的是，对于这么小的数量，主要是大三和学生愿意工作，甚至不愿意担任全职职位。一份体面工作的平均费用约为每小时 50 美元。将此乘以工作小时数，您将看到一个巨大的总价。例如，初创公司负担不起这样的投资。

除此之外，一切都高度依赖于开发时间。积极的工作过程包括几个阶段，有时您必须为每个阶段投入额外的资金。

研究

构建软件界面的过程与其他任何过程一样，都是从研究开始的。您的任务是收集尽可能多的信息：确定域的语义、应用的架构风格、使用的数据源。这一步将形成进一步的工作计划。

通常，研究最多需要 3-5 天。这意味着我们可以在成本上增加几十个小时的工作。

准备数据库

下一步将是数据库的结构化。由于我们通常从头开始项目，因此数据库很可能不存在。因此，您必须留出资源和时间来创建数据库结构并用主要数据填充它。

原型制作

要测试 API，您需要运行原型应用程序。这样，开发人员可以通过测试获得反馈和评估功能。在测试并进行所需的改进之后，您可以运行 MVP。

在开发过程中，您需要考虑一些更重要的方面，为其分配额外的时间。

访问控制。更好地使用 API 密钥保护访问并实施基于角色的访问控制。

安全性是 API 工作方式的一个重要方面。它包括处理限制，以减少有人使用 API 将大量数据传输出组织的可能性。在 API 结构中构建可靠的安全系统以保护数据。

文档

您的员工和将使用您的 API 的外部用户都需要文档。开发实用且易于理解的知识库可能需要很长时间。可能需要涉及额外的资源并购买一些平台来发布具有公共访问权限的文档。

部署和维护。部署是包括服务器配置、负载平衡和故障转移活动的最后阶段之一。之后，您继续对功能进行进一步维护：界面改进和支持、持续的文档更新、性能改进等等。

技术支持将不断需要您的一些投资。为意外开支做好准备。

营销

您需要制定有效的营销计划、聘请新专家或使用内部营销团队来推广 API 并接触目标受众。

每个阶段至少需要几天的工作时间，需要招聘新员工并实施付费的第三方服务。

考虑到所有因素，我们可以自信地说，开发一个 API 会花费你很多钱。开发成本估计约为 15,000-20,000 美元。这个很贵吗？当然！并非每个组织都能负担得起这样的费用，不确定投资回报。

有没有其他选择？

您可以使用无代码 AppMaster.io 平台来构建 API。 AppMaster.io是一个代码生成平台，可为您在该平台上构建的产品开发 API。

AppMaster.io 使用 REST API 技术。这种技术（Representational State Transfer）接收和修改数据，并使用HTTP请求访问数据。

平台自动生成API文档并以OpenAPI格式保存在应用后端。

该平台将为您做一切。只有在将应用程序与其他资源集成时，您才需要手动更改某些内容。

如果您仍然难以理解某些技术方面，则可以聘请兼职程序员来帮助您解决。这将比与一组开发人员一起开发 API 便宜。根据提供的功能，AppMaster.io 有多种订阅类型——每月 169 美元和 259 美元。还可以选择要求自定义价格。

即使考虑到额外成本，使用无代码平台时的总金额也不会超过 15,000 美元，即使您决定聘请专业人士。虽然无代码程序员的平均工资率很可能会保持在同一水平，但开发时间会显着减少，这当然会降低总成本。使用无代码平台创建应用程序大约需要两周时间。而传统的开发，创建一个API至少需要一个月的时间，准确的时间框架更是难以预测。使用无代码平台时，您可以将整个成本（我们估计的 15,000 美元）除以 2-3 倍。更重要的是，该工具将为您完成 80% 的工作。听起来不错。

如果您正在认真考虑 API 开发，请对所有可能性进行彻底比较。当您可以以更少的费用获得同样高质量的结果时，您是否应该花那么多钱？