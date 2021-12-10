Сколько стоит разработка API?

Работа программного обеспечения скрыта от глаз пользователя. Обычно он только нажимает на кнопку, а в это время происходят сложные процессы, обмен информацией, отправка запросов и ответов. Все это основывается на работе API.

Разработка API занимает большое количество времени и приравнивается к процессу создания полноценного приложения. Как только появилась необходимость разработки функционала API, у вас, скорее всего, возник правильный и своевременный вопрос — а сколько это стоит?

Точную цифру назвать трудно. Все относительно и зависит от уровня профессионализма нанимаемых сотрудников, времени, затраченного на работу, покупки платных сервисов и т.д.

Мы разбили процесс разработки на основные этапы, чтобы определить, сколько примерно уходит времени на создание API, и выяснить какое количество средств вам придется за это выложить.

Что такое API?

Если вы пришли к точке, где вас интересует стоимость разработки API, значит, хотя бы поверхностно вы знакомы с этим понятием.

API — аббревиатура от Application Programming Interface или программный интерфейс приложения — это совокупность функций и инструментов, через которые одно приложение может связаться и взаимодействовать с другим. При помощи API вы можете расширять функционал своего приложения.

API является составляющей частью сервера, которая получает запросы и отправляет ответы. А ПО может запрашивать функции друг друга через сеть благодаря интерфейсу API.

Именно программный интерфейс помогает упростить работу пользователей и программистов. Первым не нужно вдаваться в подробности о том, как именно происходит работа функций в приложениях, вторым гораздо проще интегрировать сервисы между собой, не изучая код других программистов.

Как это работает?

Рассмотрим простой пример интеграции двух сервисов, созданной при помощи API. На большинстве сайтов кинотеатров есть возможность онлайн-покупки билетов. При оплате пользователем билетов, сервер отправляет запрос платежной системе, она в свою очередь отправляет ответ, к примеру, обновляя статус транзакции. Это и есть результат работы API.

Зачем вашему бизнесу использовать API?

API поможет в проведении транзакций, повышении уровня безопасности процессов, развитии собственных продуктов, интегрировании данных с клиентами и партнерами.

Программный интерфейс приложения ускоряет работу разработчиков. Вместо того, чтобы тратить время и силы на создание нового функционала, можно прибегнуть к API и внедрить его в программное обеспечение.

API упрощает настройку взаимодействия вашего продукта с другими сервисами и программами. Опять же разработчикам достаточно обратиться к API, чтобы интегрировать какой-либо сервис, даже не ища контакта с его создателем.

Польза и возможности от создания API повышает количество запросов на его разработку в бизнесе. Однако всем известно, что это не самый дешевый процесс. Разбираемся в стоимости и целесообразности затраты такого количества денег на разработку API.

Сколько стоит разработка API?

Сколько же стоит разработать API и на что именно уходят средства? Разберем все по пунктам.

Первым и, пожалуй, самым дорогостоящим решением станет прием на работу или заключение контракта с девелопером. Разработчики, как известно, одни из самых востребованных и высокооплачиваемых специалистов на рынке.

Мы изучили вакансии и резюме, размещенные на различных онлайн-биржах для фрилансеров и сайтах по поиску работы. Средний ценник на услуги разработчика — 160,000 рублей. В агентствах и студиях эта цифра может сильно отличаться, достигая 700,000 рублей.

За рубежом почасовая оплата разработчика стартует с $15. Но среди таких вы найдете в основном джунов и студентов, работающих part-time. Средний чек на достойную работу обойдется вам в районе $50 в час. Умножьте это на количество часов работы и увидите немаленькую итоговую сумму. Стартапам, например, не потянуть такие вложения.

Помимо этого все сильно зависит от времени разработки. Активный процесс работы включает в себя несколько этапов, на каждый из которых иногда приходится выкладывать дополнительную сумму.

Исследование

Процесс построения программного интерфейса, как и любой другой, начинается с исследования. Перед вами стоит задача собрать как можно больше информации: определить семантику домена, какой архитектурный стиль будет применен, какие будут использованы источники данных. Этот шаг сформирует дальнейший план работы.

Как правило, исследование занимает до 3-5 дней. А значит к затратам плюсуются еще несколько десятков часов работы. Продолжаем считать.

Подготовка базы данных

Следующим этапом будет разработка базы данных. Так как проекты обычно запускаются с нуля, базы, скорее всего, не существует. Следовательно, вы должны заложить ресурсы и время на создание структуры БД и заполнение ее первичными данными.

Создание прототипа

Чтобы протестировать API, нужно запустить прототип приложения. Так разработчики смогут получить фидбек и оценить функциональность через тесты. После тестирования и внесения нужных изменений можно запускать MVP (альфа-версию API).

В процессе разработки нужно учесть еще несколько важных моментов, на которые отводится дополнительное время.

Контроль доступа

Лучше защитить доступ с помощью ключей API, а также ограничить доступ на основе ролей.

Безопасность — в целом важный аспект в работе API. Сюда входит работа с ограничениями, которые снизят вероятность того, что кто-то воспользуется API для передачи больших объемов данных из вашей организации. В структуру API должна быть встроена надежная система защиты, чтобы обезопасить попадание важной информации в руки третьих лиц.

Разработка документации

Документация необходима как для ваших сотрудников, так и для пользователей извне, которые будут использовать ваш программный интерфейс. Бывает, что разработка доступной и понятной базы знаний занимает очень много времени. Возможно, придется привлечь дополнительные ресурсы и приобрести какую-то платформу для размещения документации для публичного доступа.

Развертывание и техническое обслуживание

Одним из последних этапов остается развертывание, а именно настройка сервера, балансировка нагрузки, отработка отказа, а также дальнейшее обслуживание функционала после его запуска. Обновление и поддержка интерфейса, постоянный апдейт документации, улучшения производительности.

Техническая поддержка будет постоянно требовать каких-то вложений от вас. Будьте готовы к непредвиденным расходам.

Маркетинг

Потребуется создать эффективный маркетинговый план. А это новые специалисты, подключение маркетинговой команды для продвижения API и попадания в целевую аудиторию.

Каждый этап — это как минимум несколько дней работы, поиск новых сотрудников и подключение сторонних сервисов и их оплата.

Если брать во внимание все перечисленные нюансы, то разработка API влетит вам в копеечку. Подобная работа оценивается примерно в $15,000 — $20,000. Дорого ли это? Возможно. Уровень дохода отличается от компании к компании. Крупные предприятия смогут позволить себе такие траты, стартапы и развивающиеся организации — вряд ли. В любом случае сумма немаленькая. Далеко не каждая организация решится на такой шаг, не зная точно степень окупаемости инвестиций.

Есть ли какие-то альтернативы?

Альтернатива есть всегда. Одним из способов может стать использование no-code платформы AppMaster.io. AppMaster.io — платформа кодогенерации для создания разных видов приложений. Инструмент сам создает API для разрабатываемых продуктов в платформе. AppMaster.io работает по технологии REST API. Данная технология (передача состояния представления) получает и модифицирует данные и состояния удаленных приложений, передавая HTTP-вызовы через сеть.

Платформа автоматически генерирует API документацию и сохраняет ее в формате OpenAPI в серверной части приложения.

При этом вам не придется сильно вникать в суть работы API, ведь платформа сделает все за вас. Менять что-то вручную придется только в отдельных случаях при интеграции приложения с другими ресурсами.

Если же вам сложно разобраться с техническими аспектами, вы можете нанять part-time программиста для помощи. Это в любом случае будет дешевле.

Теперь сравним стоимость работы в AppMaster.io c разработкой API с привлечением отдельной команды программистов. В зависимости от предлагаемых функций в AppMaster.io есть несколько типов подписки — от $169 и от $259 в месяц. Есть также возможность запросить кастомную цену.

Даже с учетом дополнительных затрат итоговая сумма при работе с no-code платформой будет меньше тех $15,000. Вы также можете нанять no-code программиста, и пусть чек на его работу не уменьшится, зато в разы сократится время разработки, что, естественно, снизит общую стоимость затрат. Создание интерфейса приложения на no-code платформе занимает около двух недель. Когда с традиционной разработкой на создание API уйдет как минимум месяц, а точный срок предсказать еще сложнее. Выходит, что при использовании no-code платформы можно разделить всю стоимость (те условные $15,000, что мы вывели ранее) на 2-3. При этом инструмент сделает 80% работы за вас. Звучит неплохо, правда.

Если вы всерьез задумались о разработке API, проведите грамотное сравнение и анализ всех доступных вариантов, чтобы выбрать наиболее подходящий для вашего бизнеса. Есть ли смысл тратить большие деньги, когда такой же качественный результат можно получить за гораздо меньшую сумму?