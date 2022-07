Quanto custa desenvolver uma API?

Um usuário médio não consegue ver como funciona o funcionamento do software. Normalmente, o usuário clica em alguns botões, segue os links e vê o resultado. Mas durante este segundo, enquanto a nova página está sendo aberta ou o pagamento está sendo concluído, processos complexos do servidor e troca de informações estão ocorrendo em algum lugar atrás da cortina. Tudo isso é baseado no funcionamento da API.

O desenvolvimento da API leva um tempo suficiente e equivale à criação de um aplicativo completo. Assim que surgiu a necessidade de desenvolver a funcionalidade da API, você provavelmente teve a pergunta certa - quanto custa?

É difícil fornecer um número exato. Tudo depende do nível de profissionalismo dos empregados contratados, do tempo despendido no trabalho, da contratação de serviços remunerados, etc.

Dividimos o processo de desenvolvimento em etapas significativas para determinar quanto tempo leva para construir uma API e descobrir quanto dinheiro você terá para gastar com isso.

O que é uma API?

Se você está interessado no custo de uma API, provavelmente já está familiarizado com o conceito.

Uma API - Interface de Programação de Aplicativo - é uma coleção de funções e instrumentos por meio dos quais um programa pode interagir com outro. Usando a API, você pode estender a funcionalidade de seu aplicativo.

A API vincula diferentes softwares, recebendo solicitações e enviando respostas. Graças à API, o software pode solicitar funções na rede.

É a interface do software que ajuda a simplificar o trabalho de usuários e programadores. Os usuários não precisam detalhar exatamente como as funções funcionam nos aplicativos de seus dispositivos. Para programadores, é mais fácil conectar produtos sem estudar o código de outros desenvolvedores.

Como funciona?

Vejamos um exemplo de um site. Quando um usuário interage com o conteúdo do site, ele interage com a API do servidor remoto. Como você paga os ingressos no site? Isso é possível porque o site está conectado a um portal de pagamento online que permite aos usuários comprar online. É o resultado do trabalho da API, que envia uma solicitação ao sistema de pagamento.

Por que sua empresa deve usar uma API?

A API ajudará a conduzir transações, aumentar a segurança do processo, desenvolver seus produtos e integrar dados com clientes e parceiros.

A API faz com que os desenvolvedores trabalhem mais rápido. Em vez de perder tempo criando novas funcionalidades, você pode usar APIs e incorporá-los ao software.

A API facilita a configuração de como seu produto interage com outros serviços e programas. Novamente, os desenvolvedores precisam usar a API para integrar um serviço sem entrar em contato com seu criador.

Os benefícios e oportunidades de criar uma API fazem com que as empresas iniciem o desenvolvimento da API. Porém, todos sabem que este não é o processo mais barato. Vamos entender e estimar o custo e a viabilidade de gastar tanto dinheiro no desenvolvimento de API.

Quanto custa desenvolver uma API?

O desenvolvimento de APIs é uma etapa crítica no processo de desenvolvimento de software. Portanto, pense cuidadosamente sobre os recursos que você está pronto para alocar. O problema comum - é quanto dinheiro você precisa gastar no desenvolvimento. Vamos analisar tudo passo a passo.

A primeira e mais cara decisão será contratar um desenvolvedor. Os desenvolvedores estão entre os especialistas mais bem pagos do mercado.

Analisamos os mercados online de freelancers e outros serviços. O salário de um desenvolvedor por hora começa em US $ 15. Mas muito provavelmente, por um valor tão pequeno, principalmente juniores e estudantes estarão dispostos a trabalhar e nem mesmo em um cargo de tempo integral. A conta média de um trabalho decente custará cerca de US $ 50 por hora. Multiplique isso pelo número de horas de trabalho e você verá um preço total enorme. As startups, por exemplo, não podem pagar esse tipo de investimento.

Tirando isso, tudo depende muito do tempo de desenvolvimento. O processo de trabalho ativo inclui vários estágios, para cada um dos quais você às vezes tem que desembolsar uma quantia adicional de dinheiro.

Pesquisa

O processo de construção de uma interface de software, como qualquer outra, começa com a pesquisa. Sua tarefa é coletar o máximo de informações possível: determinar a semântica do domínio, que estilo de arquitetura aplicar, quais fontes de dados usar. Esta etapa formará um plano de trabalho adicional.

Via de regra, a pesquisa leva de 3 a 5 dias. Isso significa que podemos adicionar mais algumas dezenas de horas de trabalho aos custos.

Preparando o banco de dados

A próxima etapa será a estruturação do banco de dados. Como geralmente iniciamos projetos do zero, o banco de dados provavelmente não existe. Portanto, você deve reservar recursos e tempo para criar a estrutura do banco de dados e preenchê-la com dados primários.

Prototipagem

Para testar a API, você precisa executar um aplicativo protótipo. Dessa forma, os desenvolvedores podem obter feedback e avaliar a funcionalidade por meio de testes. Depois de testar e fazer as melhorias necessárias, você pode executar o MVP.

No processo de desenvolvimento, você precisa considerar alguns aspectos mais importantes para os quais é alocado tempo adicional.

Controle de acesso. Melhor para proteger o acesso com chaves de API e também implementar o controle de acesso baseado em funções.

A segurança é um aspecto essencial do funcionamento de uma API. Inclui trabalhar com restrições que diminuem a possibilidade de alguém usar a API para transferir grandes quantidades de dados para fora de sua organização. Crie um sistema de segurança confiável na estrutura da API para proteger os dados.

Documentação

A documentação é necessária para seus funcionários e usuários externos que usarão sua API. O desenvolvimento de uma base de conhecimento prática e compreensível pode levar muito tempo. Pode ser necessário envolver recursos adicionais e adquirir alguma plataforma para postar documentação com acesso público.

Implantação e manutenção. A implantação é um dos últimos estágios que inclui configuração do servidor, balanceamento de carga e atividades de failover. Depois disso, você continua com a manutenção da funcionalidade: melhorias de interface e suporte, atualização constante da documentação, melhorias de desempenho e assim por diante.

O suporte técnico exigirá constantemente algum investimento de sua parte. Esteja preparado para despesas inesperadas.

Marketing

Você precisará criar um plano de marketing eficaz, contratar novos especialistas ou usar a equipe de marketing interno para promover a API e atingir o público-alvo.

Cada etapa leva pelo menos alguns dias de trabalho, requer a contratação de novos funcionários e a implementação de serviços terceirizados remunerados.

Considerando todos os fatores, podemos dizer com segurança que desenvolver uma API custará muito dinheiro. O custo de desenvolvimento é estimado em aproximadamente $ 15.000 - $ 20.000. É caro? Certamente! Nem toda organização pode arcar com essas despesas, sem ter certeza do retorno do investimento.

Existem alternativas?

Você pode usar a plataforma AppMaster.io sem código para construir uma API. AppMaster.io é uma plataforma de geração de código que desenvolve uma API para os produtos que você constrói na plataforma.

AppMaster.io usa tecnologia REST API. Esta tecnologia (Representational State Transfer) recebe e modifica os dados e usa solicitações HTTP para acessar os dados.

A plataforma gera automaticamente a documentação da API e a salva no formato OpenAPI no back end do aplicativo.

A plataforma fará tudo por você. Você terá que alterar algo manualmente apenas ao integrar o aplicativo com outros recursos.

Se você ainda tem dificuldade em entender alguns aspectos técnicos, pode contratar um programador de meio período para ajudá-lo. Será mais barato do que desenvolver uma API com uma equipe de desenvolvedores. Dependendo dos recursos oferecidos, AppMaster.io tem vários tipos de assinaturas - $ 169 e $ 259 por mês. Também existe a opção de solicitar um preço personalizado .

Mesmo levando em consideração os custos adicionais, o valor total ao trabalhar com uma plataforma sem código será inferior a US $ 15.000, mesmo que você decida contratar um profissional. Embora a taxa média de pagamento de um programador sem código provavelmente permaneça no mesmo nível, o tempo de desenvolvimento será significativamente reduzido, o que, é claro, reduzirá o custo total. A criação de um aplicativo usando uma plataforma sem código leva cerca de duas semanas. E com o desenvolvimento tradicional, levará pelo menos um mês para criar uma API, e o período de tempo exato é ainda mais difícil de prever. Ao usar a plataforma sem código, você pode dividir o custo total (aqueles $ 15.000 que estimamos) por 2 a 3 vezes. Além disso, a ferramenta fará 80% do trabalho para você. Não parece ruim.

Se você está pensando seriamente no desenvolvimento de API, faça uma comparação completa de todas as possibilidades. Você deve gastar essa quantia de dinheiro quando pode obter o mesmo resultado de alta qualidade com despesas muito menores?