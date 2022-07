Un utilisateur moyen ne peut pas voir comment fonctionne le fonctionnement du logiciel. Habituellement, les utilisateurs cliquent sur certains boutons, suivent les liens et voient le résultat. Mais pendant cette seconde, alors que la nouvelle page s'ouvre ou que le paiement est en cours, des processus de serveur complexes et des échanges d'informations se déroulent quelque part derrière le rideau. Tout cela est basé sur le fonctionnement de l'API.

Le développement d'API prend suffisamment de temps et revient à créer une application à part entière. Dès que le besoin de développer des fonctionnalités d'API s'est fait sentir, vous vous êtes probablement posé la bonne question : combien cela coûte-t-il ?

Il est difficile de fournir un chiffre exact. Tout dépend du niveau de professionnalisme des employés embauchés, du temps consacré au travail, de l'achat de services payants, etc.

Nous avons divisé le processus de développement en étapes importantes pour déterminer combien de temps il faut pour créer une API et déterminer combien d'argent vous devrez y consacrer.

Qu'est-ce qu'une API ?

Si vous êtes intéressé par le coût d'une API, vous connaissez probablement déjà le concept.

Une API - Application Programming Interface - est un ensemble de fonctions et d'instruments à travers lesquels un programme peut interagir avec un autre. En utilisant l'API, vous pouvez étendre les fonctionnalités de votre application.

L'API relie différents logiciels, reçoit des demandes et envoie des réponses. Grâce à l'API, le logiciel peut demander des fonctions sur le réseau.

C'est l'interface logicielle qui permet de simplifier le travail des utilisateurs et des programmeurs. Les utilisateurs n'ont pas besoin de détailler le fonctionnement exact des fonctions dans les applications de leurs appareils. Pour les programmeurs, il est plus facile de connecter des produits sans étudier le code d'autres développeurs.

Comment ça marche?

Regardons un exemple de site Web. Lorsqu'un utilisateur interagit avec le contenu du site, il interagit avec l'API du serveur distant. Comment payez-vous les billets sur le site Web? C'est possible car le site est connecté à une passerelle de paiement en ligne qui permet aux utilisateurs d'acheter en ligne. Il résulte du travail de l'API, qui envoie une requête au système de paiement.

Pourquoi votre entreprise devrait-elle utiliser une API ?

L'API aidera à effectuer des transactions, à augmenter la sécurité des processus, à développer ses produits et à intégrer les données avec les clients et les partenaires.

L'API accélère le travail des développeurs. Au lieu de perdre du temps à créer de nouvelles fonctionnalités, vous pouvez utiliser des API et les intégrer dans un logiciel.

L'API facilite la configuration de l'interaction de votre produit avec d'autres services et programmes. Encore une fois, les développeurs doivent utiliser l'API pour intégrer un service sans contacter son créateur.

Les avantages et les opportunités de la création d'une API incitent les entreprises à démarrer le développement de l'API. Cependant, tout le monde sait que ce n'est pas le processus le moins cher. Comprenons et estimons le coût et la faisabilité de dépenser autant d'argent pour le développement d'API.

Combien coûte le développement d'une API ?

Le développement d'API est une étape critique dans le processus de développement logiciel. Par conséquent, réfléchissez bien aux ressources que vous êtes prêt à allouer. Le problème commun est de savoir combien d'argent vous devez dépenser pour le développement. Analysons tout étape par étape.

La première et la plus coûteuse des décisions sera d'embaucher un développeur. Les développeurs sont parmi les spécialistes les mieux payés du marché.

Nous avons examiné les marchés en ligne pour les pigistes et d'autres services. Un salaire horaire de développeur commence à 15 $. Mais très probablement, pour un si petit montant, principalement les juniors et les étudiants seront prêts à travailler et même pas à un poste à temps plein. La facture moyenne pour un travail décent vous coûtera environ 50 $ de l'heure. Multipliez cela par le nombre d'heures de travail et vous obtiendrez un prix total énorme. Les startups, par exemple, ne peuvent pas se permettre un tel investissement.

En dehors de cela, tout dépend fortement du temps de développement. Le processus de travail actif comprend plusieurs étapes, pour chacune desquelles vous devez parfois débourser une somme d'argent supplémentaire.

Rechercher

Le processus de construction d'une interface logicielle, comme toute autre, commence par la recherche. Votre tâche est de collecter autant d'informations que possible : déterminez la sémantique du domaine, quel style architectural appliquer, quelles sources de données utiliser. Cette étape constituera un autre plan de travail.

En règle générale, la recherche prend jusqu'à 3 à 5 jours. Cela signifie que nous pouvons ajouter quelques dizaines d'heures de travail supplémentaires aux coûts.

Préparation de la base de données

La prochaine étape sera la structuration de la base de données. Étant donné que nous commençons généralement les projets à partir de zéro, la base de données n'existe probablement pas. Par conséquent, vous devez mettre de côté des ressources et du temps pour créer la structure de la base de données et la remplir de données primaires.

Prototypage

Pour tester l'API, vous devez exécuter un prototype d'application. De cette façon, les développeurs peuvent obtenir des commentaires et évaluer les fonctionnalités via des tests. Après avoir testé et apporté les améliorations requises, vous pouvez exécuter le MVP.

Dans le processus de développement, vous devez prendre en compte quelques aspects plus importants pour lesquels un temps supplémentaire est alloué.

Contrôle d'accès. Mieux vaut sécuriser l'accès avec des clés API et également mettre en œuvre un contrôle d'accès basé sur les rôles.

La sécurité est un aspect essentiel du fonctionnement d'une API. Cela inclut de travailler avec des restrictions qui réduisent la possibilité que quelqu'un utilise l'API pour transférer de grandes quantités de données hors de votre organisation. Construisez un système de sécurité fiable dans la structure de l'API pour sécuriser les données.

Documentation

La documentation est nécessaire à la fois pour vos employés et pour les utilisateurs externes qui utiliseront votre API. Développer une base de connaissances pratique et compréhensible peut prendre beaucoup de temps. Il peut être nécessaire d'impliquer des ressources supplémentaires et d'acheter une plate-forme pour publier de la documentation avec un accès public.

Déploiement et maintenance. Le déploiement est l'une des dernières étapes qui inclut la configuration du serveur, l'équilibrage de charge et les activités de basculement. Après cela, vous vous en tenez à la maintenance supplémentaire de la fonctionnalité : améliorations et assistance de l'interface, mise à jour constante de la documentation, améliorations des performances, etc.

Le support technique nécessitera constamment un certain investissement de votre part. Soyez prêt pour des dépenses imprévues.

Commercialisation

Vous devrez créer un plan marketing efficace, embaucher de nouveaux spécialistes ou utiliser l'équipe marketing interne pour promouvoir l'API et atteindre le public cible.

Chaque étape demande au moins quelques jours de travail, nécessite l'embauche de nouveaux employés et la mise en place de services tiers payants.

Compte tenu de tous les facteurs, nous pouvons affirmer avec certitude que le développement d'une API vous coûtera beaucoup d'argent. Le coût de développement est estimé à environ 15 000 $ à 20 000 $. Est-ce cher? Assurément! Toutes les organisations ne peuvent pas se permettre de telles dépenses, n'étant pas sûres du retour sur investissement.

Existe-t-il des alternatives ?

Vous pouvez utiliser la plate-forme sans code AppMaster.io pour créer une API. AppMaster.io est une plate-forme génératrice de code qui développe une API pour les produits que vous créez sur la plate-forme.

AppMaster.io utilise la technologie API REST. Cette technologie (Representational State Transfer) reçoit et modifie les données et utilise des requêtes HTTP pour accéder aux données.

La plate-forme génère automatiquement la documentation de l'API et l'enregistre au format OpenAPI sur le back-end de l'application.

La plateforme fera tout pour vous. Vous devrez modifier quelque chose manuellement uniquement lors de l'intégration de l'application avec d'autres ressources.

Si vous avez encore du mal à comprendre certains aspects techniques, vous pouvez engager un programmeur à temps partiel pour vous aider. Ce sera moins cher que de développer une API avec une équipe de développeurs. Selon les fonctionnalités proposées, AppMaster.io propose plusieurs types d'abonnements : 169 $ et 259 $ par mois. Il y a aussi la possibilité de demander un prix personnalisé .

Même en tenant compte des coûts supplémentaires, le montant total lorsque vous travaillez avec une plateforme sans code sera inférieur à 15 000 $, même si vous décidez de faire appel à un professionnel. Bien que le taux de rémunération moyen d'un programmeur sans code restera très probablement au même niveau, le temps de développement sera considérablement réduit, ce qui, bien sûr, réduira le coût total. La création d'une application à l'aide d'une plate-forme sans code prend environ deux semaines. Et avec le développement traditionnel, il faudra au moins un mois pour créer une API, et le calendrier exact est encore plus difficile à prévoir. Lorsque vous utilisez la plate-forme sans code, vous pouvez diviser le coût total (les 15 000 $ que nous avons estimés) par 2 à 3 fois. De plus, l'outil fera 80% du travail pour vous. Cela ne sonne pas mal.

Si vous envisagez sérieusement le développement d'API, faites une comparaison approfondie de toutes les possibilités. Devriez-vous dépenser autant d'argent alors que vous pouvez obtenir le même résultat de haute qualité avec des dépenses bien moindres ?