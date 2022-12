Przeciętny użytkownik nie widzi, jak działa oprogramowanie. Zazwyczaj użytkownicy klikają jakieś przyciski, podążają za linkami i widzą wynik. Ale w ciągu tej sekundy, gdy otwiera się nowa strona lub finalizuje płatność, gdzieś za kurtyną zachodzą złożone procesy serwerowe i wymiana informacji. Wszystko to opiera się na tym, jak działa API.

Rozwój API zajmuje odpowiednią ilość czasu i równa się tworzeniu pełnoprawnej aplikacji. Gdy tylko pojawiła się potrzeba opracowania funkcjonalności API, najprawdopodobniej pojawiło się właściwe pytanie - ile to kosztuje?

Trudno jest podać dokładną kwotę. Wszystko zależy od poziomu profesjonalizmu zatrudnionych pracowników, czasu poświęconego na pracę, zakupu płatnych usług itp.

Podzieliliśmy proces rozwoju na znaczące etapy, aby określić, ile czasu zajmuje zbudowanie API i zorientować się, ile pieniędzy będziesz musiał na to wydać.

Co to jest API?

Jeśli interesuje Cię koszt API, to najprawdopodobniej znasz już tę koncepcję.

API - Application Programming Interface - to zbiór funkcji i instrumentów, poprzez które jeden program może wchodzić w interakcje z drugim. Korzystając z API, możesz rozszerzyć funkcjonalność swojej aplikacji.

API łączy różne oprogramowanie, odbierając żądania i wysyłając odpowiedzi. Dzięki API oprogramowanie może żądać funkcji przez sieć.

Jest to interfejs oprogramowania, który pomaga uprościć pracę użytkowników i programistów. Użytkownicy nie muszą szczegółowo określać, jak dokładnie działają funkcje w aplikacjach na ich urządzeniach. Dla programistów łatwiej jest połączyć produkty bez studiowania kodu innych deweloperów.

Jak to działa?

Przyjrzyjmy się przykładowi strony internetowej. Kiedy użytkownik wchodzi w interakcję z treścią na stronie, wchodzi w interakcję ze zdalnym API serwera. W jaki sposób użytkownik płaci za bilety na stronie internetowej? Jest to możliwe, ponieważ strona jest połączona z bramką płatności online, która umożliwia użytkownikom dokonywanie zakupów online. Wynika to z pracy API, które wysyła żądanie do systemu płatności.

Dlaczego Twoja firma powinna korzystać z API?

API pomoże przeprowadzać transakcje, zwiększyć bezpieczeństwo procesów, rozwijać swoje produkty oraz integrować dane z klientami i partnerami.

API sprawia, że deweloperzy pracują szybciej. Zamiast tracić czas na tworzenie nowych funkcjonalności, można skorzystać z API i osadzić je w oprogramowaniu.

API ułatwia konfigurację sposobu, w jaki Twój produkt wchodzi w interakcje z innymi usługami i programami. Również w tym przypadku programiści muszą korzystać z API, aby zintegrować usługę bez konieczności kontaktowania się z jej twórcą.

Korzyści i możliwości płynące z tworzenia API sprawiają, że firmy rozpoczynają rozwój API. Jednak każdy wie, że nie jest to najtańszy proces. Zrozummy i oszacujmy koszty oraz realność wydania tak dużych pieniędzy na rozwój API.

Ile kosztuje rozwój API?

Rozwój API jest krytycznym krokiem w procesie tworzenia oprogramowania. Dlatego zastanów się dokładnie, jakie zasoby jesteś gotów przeznaczyć. Wspólny problem - to ile pieniędzy trzeba wydać na rozwój. Przeanalizujmy wszystko krok po kroku.

Pierwszą i najdroższą decyzją będzie zatrudnienie dewelopera. Deweloperzy są jednymi z najlepiej opłacanych specjalistów na rynku.

Przyjrzeliśmy się internetowym targowiskom dla freelancerów i innych usług. Godzinowa pensja dewelopera zaczyna się od 15 dolarów. Najprawdopodobniej jednak za tak niewielką kwotę będą chcieli pracować głównie Juniorzy i studenci i to nawet nie na pełnym etacie. Średni rachunek za porządną pracę będzie Cię kosztował około 50 dolarów za godzinę. Pomnóż to przez liczbę godzin pracy, a zobaczysz ogromną cenę całkowitą. Startupy, na przykład, nie mogą sobie pozwolić na taką inwestycję.

Poza tym wszystko w dużej mierze zależy od czasu rozwoju. Aktywny proces pracy obejmuje kilka etapów, dla każdego z nich czasami trzeba wyłożyć dodatkową kwotę pieniędzy.

Badania

Proces budowy interfejsu oprogramowania, jak każdy inny, zaczyna się od badań. Twoim zadaniem jest zebranie jak największej ilości informacji: określenie semantyki domeny, jaki styl architektoniczny zastosować, jakie źródła danych wykorzystać. Ten krok uformuje dalszy plan pracy.

Z reguły badania zajmują do 3-5 dni. Oznacza to, że do kosztów możemy doliczyć jeszcze kilkadziesiąt godzin pracy.

Przygotowanie bazy danych

Kolejnym krokiem będzie nadanie struktury bazie danych. Ponieważ zazwyczaj zaczynamy projekty od zera, baza danych najprawdopodobniej nie istnieje. Dlatego trzeba wygospodarować środki i czas na stworzenie struktury bazy danych i wypełnienie jej danymi pierwotnymi.

Prototypowanie

Aby przetestować API, należy uruchomić prototypową aplikację. W ten sposób programiści mogą uzyskać informacje zwrotne i ocenić funkcjonalność poprzez testy. Po przetestowaniu i wprowadzeniu wymaganych poprawek, można uruchomić MVP.

W procesie rozwoju należy rozważyć jeszcze kilka ważnych aspektów, na które przeznacza się dodatkowy czas.

Kontrola dostępu. Lepiej zabezpieczyć dostęp za pomocą kluczy API, a także wdrożyć kontrolę dostępu opartą na rolach.

Bezpieczeństwo jest istotnym aspektem tego, jak działa API. Obejmuje ono pracę z ograniczeniami, które zmniejszają prawdopodobieństwo, że ktoś użyje API do przeniesienia dużych ilości danych poza Twoją organizację. Zbuduj niezawodny system bezpieczeństwa w strukturze API, aby zabezpieczyć dane.

Dokumentacja

Dokumentacja jest potrzebna zarówno dla pracowników, jak i użytkowników zewnętrznych, którzy będą korzystać z API. Opracowanie praktycznej i zrozumiałej bazy wiedzy może zająć bardzo dużo czasu. Może być konieczne zaangażowanie dodatkowych zasobów i zakup jakiejś platformy do zamieszczania dokumentacji z publicznym dostępem.

Wdrożenie i utrzymanie. Wdrożenie jest jednym z ostatnich etapów, który obejmuje konfigurację serwera, równoważenie obciążenia i działania związane z przełączaniem awaryjnym. Po tym następuje dalsze utrzymanie funkcjonalności: ulepszenia i wsparcie interfejsu, stała aktualizacja dokumentacji, poprawa wydajności, itd.

Wsparcie techniczne będzie stale wymagało od Ciebie pewnych inwestycji. Bądź przygotowany na niespodziewane wydatki.

Marketing

Będziesz musiał stworzyć skuteczny plan marketingowy, zatrudnić nowych specjalistów lub wykorzystać wewnętrzny zespół marketingowy do promocji API i dotarcia do docelowej grupy odbiorców.

Każdy etap zajmuje co najmniej kilka dni pracy, wymaga zatrudnienia nowych pracowników i wdrożenia płatnych usług stron trzecich.

Biorąc pod uwagę wszystkie czynniki, możemy śmiało powiedzieć, że rozwój API będzie Cię kosztował sporo pieniędzy. Koszt rozwoju szacowany jest na około 15 000- 20 000 dolarów. Czy jest to drogie? Z pewnością!!! Nie każda organizacja może sobie pozwolić na taki wydatek, nie mając pewności co do zwrotu z inwestycji.

Czy istnieją jakieś alternatywy?

Można skorzystać z platformy no-code AppMaster.io do budowy API. AppMaster.io to platforma generująca kod, która rozwija API dla produktów, które budujesz na platformie.

AppMaster.io wykorzystuje technologię REST API. Ta technologia (Representational State Transfer) odbiera i modyfikuje dane i używa żądań HTTP, aby uzyskać dostęp do danych.

Platforma automatycznie generuje dokumentację API i zapisuje ją w formacie OpenAPI na zapleczu aplikacji.

Platforma zrobi wszystko za ciebie. Będziesz musiał zmienić coś ręcznie tylko w przypadku integracji aplikacji z innymi zasobami.

Jeśli nadal masz problem ze zrozumieniem niektórych aspektów technicznych, możesz zatrudnić programistę na pół etatu, który pomoże w tym. Będzie to tańsze niż rozwijanie API z zespołem programistów. W zależności od oferowanych funkcji, AppMaster.io ma kilka rodzajów subskrypcji - 169 USD i 259 USD miesięcznie. Istnieje również możliwość zażądania niestandardowej ceny.

Nawet biorąc pod uwagę dodatkowe koszty, całkowita kwota podczas pracy z platformą no-code będzie mniejsza niż 15 000 USD, nawet jeśli zdecydujesz się zatrudnić profesjonalistę. Chociaż średnia stawka wynagrodzenia programisty no-code najprawdopodobniej pozostanie na tym samym poziomie, czas rozwoju zostanie znacznie skrócony, co oczywiście obniży całkowity koszt. Stworzenie aplikacji przy użyciu platformy no-code zajmuje około dwóch tygodni. A przy tradycyjnym rozwoju, stworzenie API zajmie co najmniej miesiąc, a dokładne ramy czasowe są jeszcze trudniejsze do przewidzenia. Korzystając z platformy no-code, można cały koszt (te 15 tys. dolarów, które szacowaliśmy) podzielić 2-3 razy. Co więcej, narzędzie wykona za Ciebie 80% pracy. Nie brzmi to źle.

Jeśli poważnie myślisz o rozwoju API, zrób dokładne porównanie wszystkich możliwości. Czy powinieneś wydać taką ilość pieniędzy, skoro możesz uzyskać ten sam wysokiej jakości rezultat przy znacznie mniejszych nakładach?