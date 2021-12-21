Ortalama bir kullanıcı, yazılımın nasıl çalıştığını göremez. Genellikle kullanıcılar bazı düğmelere tıklar, bağlantıları takip eder ve sonucu görür. Ancak bu saniyede, yeni sayfa açılırken veya ödeme yapılırken, perdenin arkasında bir yerde karmaşık sunucu işlemleri ve bilgi alışverişi gerçekleşiyor. Tüm bunlar API'nin nasıl çalıştığına bağlıdır.

API geliştirme, yeterli miktarda zaman alır ve tam teşekküllü bir uygulama oluşturmaya eşittir. API işlevselliği geliştirme ihtiyacı ortaya çıkar çıkmaz, büyük olasılıkla doğru soruyu sordunuz: Maliyeti ne kadar?

Kesin bir rakam vermek zor. Her şey işe alınan çalışanların profesyonellik düzeyine, işe harcanan zamana, ücretli hizmetlerin satın alınmasına vb. bağlıdır.

Bir API oluşturmanın ne kadar süreceğini ve bunun için ne kadar para harcamanız gerektiğini belirlemek için geliştirme sürecini önemli adımlara ayırdık.

API nedir?

Bir API'nin maliyetiyle ilgileniyorsanız, büyük olasılıkla, konsepte zaten aşinasınız.

API - Uygulama Programlama Arayüzü - bir programın diğeriyle etkileşime girebileceği bir işlevler ve araçlar topluluğudur. API'yi kullanarak uygulamanızın işlevselliğini genişletebilirsiniz.

API, farklı yazılımları birbirine bağlar, istekleri alır ve yanıtlar gönderir. API sayesinde yazılım ağ üzerinden fonksiyon talep edebilir.

Kullanıcıların ve programcıların çalışmalarını basitleştirmeye yardımcı olan yazılım arayüzüdür. Kullanıcıların, cihazlarındaki uygulamalarda işlevlerin tam olarak nasıl çalıştığını detaylandırmasına gerek yoktur. Programcılar için, diğer geliştiricilerin kodunu incelemeden ürünleri bağlamak daha kolaydır.

O nasıl çalışır?

Bir web sitesi örneğine bakalım. Bir kullanıcı sitedeki içerikle etkileşim kurduğunda, uzak sunucu API'si ile etkileşime girer. Web sitesindeki biletleri nasıl ödüyorsunuz? Site, kullanıcıların çevrimiçi satın almalarına olanak tanıyan bir çevrimiçi ödeme ağ geçidine bağlı olduğu için mümkündür. Ödeme sistemine bir istek gönderen API çalışmasından kaynaklanır.

İşletmeniz neden bir API kullanmalıdır?

API, işlemleri gerçekleştirmeye, süreç güvenliğini artırmaya, ürünlerini geliştirmeye ve müşteriler ve ortaklarla verileri entegre etmeye yardımcı olacaktır.

API, geliştiricilerin daha hızlı çalışmasını sağlar. Yeni işlevler oluşturmak için zaman kaybetmek yerine API'leri kullanabilir ve bunları yazılıma gömebilirsiniz.

API, ürününüzün diğer hizmetler ve programlarla nasıl etkileşime gireceğini yapılandırmayı kolaylaştırır. Yine, geliştiricilerin bir hizmeti, yaratıcısıyla iletişim kurmadan entegre etmek için API'yi kullanmaları gerekir.

API oluşturmanın faydaları ve fırsatları, işletmelerin API geliştirmeye başlamasını sağlar. Ancak, herkes bunun en ucuz süreç olmadığını biliyor. API geliştirmeye çok fazla para harcamanın maliyetini ve fizibilitesini anlayalım ve tahmin edelim.

Bir API geliştirmenin maliyeti nedir?

API geliştirme, yazılım geliştirme sürecinde kritik bir adımdır. Bu nedenle, ayırmaya hazır olduğunuz kaynakları dikkatlice düşünün. Ortak sorun, geliştirme için ne kadar para harcamanız gerektiğidir. Her şeyi adım adım analiz edelim.

İlk ve en pahalı karar bir geliştirici kiralamak olacaktır. Geliştiriciler, piyasadaki en yüksek ücretli uzmanlar arasındadır.

Serbest çalışanlar ve diğer hizmetler için çevrimiçi pazarlara baktık. Saatlik geliştirici maaşı 15 dolardan başlar. Ancak büyük olasılıkla, bu kadar küçük bir miktar için, esas olarak Gençler ve öğrenciler çalışmaya istekli olacaklar ve tam zamanlı bir pozisyonda bile olmayacaklar. İyi bir iş için ortalama fatura size saatte yaklaşık 50 dolara mal olacak. Bunu çalışma saatlerinin sayısıyla çarpın ve çok büyük bir toplam fiyat göreceksiniz. Örneğin, yeni başlayanlar böyle bir yatırımı karşılayamaz.

Bunun dışında, her şey geliştirme süresine büyük ölçüde bağlıdır. Aktif çalışma süreci, her biri için bazen ek bir miktar para yatırmanız gereken birkaç aşama içerir.

Araştırma

Bir yazılım arayüzü oluşturma süreci, diğerleri gibi, araştırma ile başlar. Göreviniz mümkün olduğunca fazla bilgi toplamaktır: etki alanının anlamını, hangi mimari stili uygulayacağınızı, hangi veri kaynaklarını kullanacağınızı belirleyin. Bu adım daha ileri bir çalışma planı oluşturacaktır.

Kural olarak, araştırma 3-5 gün kadar sürer. Bu, maliyetlere birkaç düzine çalışma saati daha ekleyebileceğimiz anlamına geliyor.

Veritabanının Hazırlanması

Bir sonraki adım, veritabanının yapılandırılması olacaktır. Projelere genellikle sıfırdan başladığımız için, büyük olasılıkla veritabanı mevcut değildir. Bu nedenle, veritabanı yapısını oluşturmak ve birincil verilerle doldurmak için kaynak ve zaman ayırmanız gerekir.

prototipleme

API'yi test etmek için bir prototip uygulaması çalıştırmanız gerekir. Bu şekilde geliştiriciler, testler yoluyla geri bildirim alabilir ve işlevselliği değerlendirebilir. Test edip gerekli iyileştirmeleri yaptıktan sonra MVP'yi çalıştırabilirsiniz.

Geliştirme sürecinde, ek sürenin tahsis edildiği birkaç önemli yönü daha göz önünde bulundurmanız gerekir.

Giriş kontrolu. API anahtarlarıyla erişimi güvenli hale getirmek ve ayrıca rol tabanlı erişim denetimi uygulamak daha iyidir.

Güvenlik, bir API'nin nasıl çalıştığının önemli bir yönüdür. Birinin büyük miktarda veriyi kuruluşunuzdan dışarı aktarmak için API'yi kullanma olasılığını azaltan kısıtlamalarla çalışmayı içerir. Verilerin güvenliğini sağlamak için API yapısına güvenilir bir güvenlik sistemi oluşturun.

belgeler

Hem çalışanlarınız hem de API'nizi kullanacak harici kullanıcılar için belgeler gereklidir. Pratik ve anlaşılır bir bilgi tabanı geliştirmek çok uzun zaman alabilir. Ek kaynaklar dahil etmek ve belgeleri halka açık erişimle göndermek için bir platform satın almak gerekli olabilir.

Dağıtım ve bakım. Dağıtım, sunucu yapılandırması, yük dengeleme ve yük devretme etkinliklerini içeren son aşamalardan biridir. Bundan sonra, işlevselliğin daha fazla bakımına bağlı kalırsınız: arayüz iyileştirmeleri ve desteği, sürekli belge güncellemesi, performans iyileştirmeleri vb.

Teknik destek, sürekli olarak sizden biraz yatırım gerektirecektir. Beklenmedik harcamalara hazırlıklı olun.

Pazarlama

API'yi tanıtmak ve hedef kitleye ulaşmak için etkili bir pazarlama planı oluşturmanız, yeni uzmanlar tutmanız veya dahili pazarlama ekibini kullanmanız gerekecektir.

Her aşama en az birkaç günlük çalışma gerektirir, yeni çalışanların işe alınmasını ve ücretli üçüncü taraf hizmetlerinin uygulanmasını gerektirir.

Tüm faktörler göz önüne alındığında, bir API geliştirmenin size çok pahalıya mal olacağını güvenle söyleyebiliriz. Geliştirme maliyetinin yaklaşık 15.000-20.000 ABD Doları olduğu tahmin edilmektedir. Pahalı mı? Kesinlikle! Her kuruluş, yatırım getirisinden emin olmadığı için bu tür masrafları karşılayamaz.

Alternatifler var mı?

API oluşturmak için kodsuz AppMaster.io platformunu kullanabilirsiniz. AppMaster.io , platformda oluşturduğunuz ürünler için bir API geliştiren kod üreten bir platformdur.

AppMaster.io, REST API teknolojisini kullanır. Bu teknoloji (Temsili Durum Aktarımı) verileri alır ve değiştirir ve verilere erişmek için HTTP isteklerini kullanır.

Platform, API belgelerini otomatik olarak oluşturur ve uygulamanın arka ucunda OpenAPI formatında kaydeder.

Platform sizin için her şeyi yapacak. Yalnızca uygulamayı diğer kaynaklarla entegre ederken bir şeyi manuel olarak değiştirmeniz gerekecektir.

Bazı teknik yönleri anlamakta hala zorlanıyorsanız, bu konuda yardımcı olması için yarı zamanlı bir programcı tutabilirsiniz. Bir geliştirici ekibiyle bir API geliştirmekten daha ucuz olacaktır. Sunulan özelliklere bağlı olarak, AppMaster.io'nun çeşitli abonelik türleri vardır - ayda 169 dolar ve 259 dolar. Ayrıca özel fiyat talep etme seçeneği de bulunmaktadır.

Ek maliyetler hesaba katıldığında bile, bir profesyonel kiralamaya karar verseniz bile, kodsuz bir platformla çalışırken toplam tutar 15.000 dolardan az olacaktır. Kodsuz bir programcının ortalama ödeme oranı büyük olasılıkla aynı seviyede kalacak olsa da, geliştirme süresi önemli ölçüde azalacaktır ve bu da elbette toplam maliyeti düşürecektir. Kodsuz bir platform kullanarak bir uygulama oluşturmak yaklaşık iki hafta sürer. Ve geleneksel geliştirmeyle, bir API oluşturmak en az bir ay sürecek ve kesin zaman çerçevesini tahmin etmek daha da zor. Kodsuz platformu kullanırken, tüm maliyeti (tahmin ettiğimiz 15.000 ABD Doları) 2-3 katına bölebilirsiniz. Dahası, alet sizin için işin %80'ini yapacaktır. Kulağa kötü gelmiyor.

API geliştirmeyi ciddi olarak düşünüyorsanız, tüm olasılıkların kapsamlı bir karşılaştırmasını yapın. Aynı yüksek kaliteli sonucu çok daha az masrafla elde edebilecekken bu kadar parayı harcamalı mısınız?