La cosa migliore del no-code non è solo l'assenza di programmazione, ma anche i vantaggi che porta alle persone e a interi settori.

Le piattaforme no-code sono generatori di codice che aiutano le aziende a creare, testare e adottare soluzioni personalizzate per problemi frequenti e a diversificare le persone in grado di costruire applicazioni. In questo modo, stravolgono la consueta regolamentazione del carico di lavoro e creano agilità negli ambienti interni ed esterni di un'azienda.

Ecco i 3 principali vantaggi del No-code nelle aziende:

Efficienza del tempo

Processo di creazione: Il consueto processo di creazione e progettazione di un'applicazione richiede settimane o addirittura mesi prima che il prodotto finale possa essere pubblicato. Il no-code può ridurre questo tempo a pochi minuti, poiché gli utenti non devono scrivere alcuna riga di codice.

Turnover del personale: I programmatori sono molto richiesti in questo momento, quindi il rapido ricambio del personale è diventato una cosa normale in qualsiasi organizzazione. Questo rallenta il lavoro, che deve essere messo in pausa fino a quando la persona appena assunta non si occuperà del compito. Il no-code risolve questo problema, consentendo a persone che non hanno a che fare con la programmazione di creare applicazioni software e di eseguire tutti i processi che normalmente vengono eseguiti utilizzando il linguaggio di programmazione.

Riduzione dei costi

Team di sviluppatori: Le piattaforme no-code sono completamente funzionali e permettono di creare applicazioni identiche a quelle tradizionalmente realizzate dagli sviluppatori. Pertanto, l'incorporazione di una piattaforma di questo tipo può ridurre drasticamente il team IT e assumere talenti con background non tecnici disposti a lavorare, risparmiando tempo e risorse.

Test delle idee: Qualsiasi app realizzata con una piattaforma no-code può essere sviluppata e pubblicata in 20 minuti e senza alcuna spesa. Questo permette alle organizzazioni di rischiare e di testare tutte le idee potenzialmente redditizie che di solito non verrebbero prese in considerazione dal team di sviluppo tradizionale.

Autosufficienza

Indipendenza: Il no-code consente a ogni azienda di essere autosufficiente e indipendente quando si tratta di sviluppo digitale. La rotazione del personale, i costi e il tempo non saranno più la preoccupazione principale, così le persone potranno concentrarsi sulla loro visione e sul loro obiettivo.

Cosa può fare Appmaster.io per la vostra azienda?

Appmaster.io è stata inizialmente creata a partire dalle difficoltà che le aziende devono affrontare nel processo di sviluppo: la mancanza di forza lavoro, la rarità delle competenze, l'eccessiva concorrenza sul mercato che crea un rapido ricambio del personale che consuma molto tempo e denaro - tutti questi fattori sono diventati i principali fattori per avviare una piattaforma no-code.

L'interfaccia utente della piattaforma è completa per chiunque abbia un background non tecnico. Grazie all'uso di elementi visivi drag & drop, l'utente può costruire un'applicazione che sarà indistinguibile da quella realizzata dagli sviluppatori. Come è possibile? Mentre l'utente progetta con un'interfaccia visiva, la piattaforma converte queste azioni in righe di codice (22000 righe al minuto!). In seguito, non appena l'applicazione è pronta per essere pubblicata, gli utenti riceveranno il vero codice sorgente, che rende l'applicazione modificabile sia sulla piattaforma che sui fogli di codice.

Appmaster.io si occupa anche della funzionalità dell'applicazione. Grazie all'editor avanzato dei processi aziendali, l'utente non dovrà affrontare alcuna limitazione in termini di possibili funzionalità dell'applicazione. È sufficiente scrivere qualsiasi azione richiesta per farla apparire.

Ci sono molte altre funzionalità che si possono trovare in Appmaster.io. Se avete un caso aziendale particolare, siete sempre invitati a contattarci direttamente o potete sempre provare la piattaforma gratuitamente.