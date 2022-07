La meilleure chose à propos du no-code n'est pas seulement "pas de programmation", mais plutôt les avantages qu'il apporte aux gens et aux industries entières.

Les plates-formes sans code sont des générateurs de code qui aident les entreprises à créer, tester et adopter des solutions personnalisées pour les problèmes fréquents et à diversifier les personnes capables de créer des applications. Ainsi, ils perturbent la régulation habituelle de la charge de travail et créent de l'agilité dans les environnements internes et externes d'une entreprise.

Voici les 3 principaux avantages du No-code en entreprise :

L'efficacité du temps

Processus de création : le processus habituel de création et de conception de l'application prend des semaines, voire des mois, jusqu'à ce que le produit final puisse être publié. Le no-code peut réduire ce mandat en quelques minutes, car les utilisateurs n'ont pas à écrire de ligne de code.

Rotation du personnel : Les programmeurs sont en demande en ce moment, donc les rotations rapides du personnel sont devenues une chose normale dans toute organisation. Cela ralentit le travail puisqu'il doit être mis en pause jusqu'à ce que la personne nouvellement embauchée prenne en charge la tâche. No-code résout ce problème, il permet aux gens d'affaires qui ne sont même pas liés à la programmation, de créer des applications logicielles et d'exécuter tous les processus qui seraient normalement effectués à l'aide du langage de programmation.

Réduction des coûts

Équipe de développeurs : les plates-formes sans code sont entièrement fonctionnelles et permettent de créer des applications identiques à celles traditionnellement créées par les développeurs. Par conséquent, l'incorporation d'une telle plate-forme peut réduire considérablement l'équipe informatique et embaucher des talents sans formation technique disposés à travailler, à économiser du temps et des ressources.

Test d'idées : toute application conçue sur une plate-forme sans code peut être développée et publiée en 20 minutes et sans aucune dépense. Il permet aux organisations de prendre des risques et de tester toutes les idées potentiellement rentables qui seraient généralement ignorées par l'équipe de développement traditionnelle.

Autosuffisance

Indépendance : No-code permet à chaque entreprise d'être autonome et indépendante en matière de développement numérique. Des choses comme la rotation du personnel, les coûts et le temps ne seront plus la principale préoccupation, ainsi les gens peuvent se concentrer sur leur vision et s'efforcer.

Que peut faire Appmaster.io pour votre entreprise ?

Appmaster.io a été initialement créé à partir de la douleur que les entreprises rencontrent généralement dans leur processus de développement.#nbsp; Le manque de main-d'œuvre, la rareté des compétences, la concurrence excessive sur le marché créant des rotations de personnel rapides qui consomment beaucoup de temps et d'argent - tous ces facteurs sont devenus les principaux facteurs pour commencer à utiliser une plate-forme sans code.#nbsp;

L'interface utilisateur de la plate-forme est complète pour toute personne n'ayant pas de connaissances techniques. En utilisant des éléments visuels par glisser-déposer, l'utilisateur peut créer une application qui ne pourra pas être distinguée de celle créée par les développeurs. Comment est-ce possible? Pendant que l'utilisateur conçoit avec une interface visuelle, la plateforme convertit ces actions en lignes de code (22000 lignes par minute !). Plus tard, dès que l'application est prête à être publiée, les utilisateurs recevront le vrai code source, ce qui rend l'application modifiable sur la plateforme ainsi que sur les feuilles de code.#nbsp;

Appmaster.io s'occupe également des fonctionnalités de l'application. Grâce à l'éditeur de processus métier avancé, l'utilisateur ne sera confronté à aucune limitation en termes de fonctionnalités d'application possibles. Vous pouvez simplement écrire n'importe quelle action requise et elle apparaîtra.

Il existe de nombreuses autres fonctionnalités que vous pouvez trouver dans Appmaster.io. Si vous avez une analyse de rentabilisation particulière, vous pouvez toujours nous contacter directement ou vous pouvez toujours essayer la plate-forme gratuitement.