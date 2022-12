Najlepszą rzeczą w no-code nie jest tylko "brak programowania", zamiast tego chodzi o korzyści, które przynosi ludziom i całym branżom.

Platformy no-code to generatory kodu, które pomagają firmom tworzyć, testować i przyjmować niestandardowe rozwiązania dla częstych problemów i różnicować ludzi, którzy mogą budować aplikacje. W ten sposób zakłócają zwykłą regulację obciążenia pracą i tworzą zwinność w wewnętrznym i zewnętrznym środowisku firmy.

Oto Top 3 korzyści z No-code w biznesie:

Efektywność czasowa

Proces tworzenia: Zwykły proces budowania aplikacji i projektowania zajmuje tygodnie, a nawet miesiące, aż produkt końcowy może zostać opublikowany. No-code może skrócić ten czas do minut, ponieważ użytkownicy nie muszą pisać żadnej linii kodu.

Obrót pracowników: Programiści są w tej chwili popytu, więc szybkie obroty pracowników stały się normalną rzeczą w każdej organizacji. To spowalnia pracę, ponieważ musi być wstrzymany do nowo zatrudnionej osoby będzie przejąć zadanie. No-code rozwiązuje ten problem, pozwala ludziom biznesu, którzy nie są nawet związane z programowaniem, do tworzenia aplikacji i wykonywania wszystkich procesów, które normalnie byłyby wykonywane przy użyciu języka programowania.

Redukcja kosztów

Zespół programistów: Platformy no-code są w pełni funkcjonalne i pozwalają tworzyć aplikacje identyczne z tradycyjnie tworzonymi przez programistów. Stąd też włączenie takiej platformy może drastycznie zmniejszyć zespół IT i zatrudnić talenty z nietechnicznych środowisk, które są chętne do pracy, zaoszczędzić czas i zasoby.

Testowanie pomysłów: Każda aplikacja wykonana na platformie no-code może być opracowana i opublikowana w ciągu 20 minut i bez żadnych wydatków. Pozwala to organizacjom podejmować ryzyko i testować wszystkie potencjalnie opłacalne pomysły, które zwykle zostałyby zlekceważone przez tradycyjny zespół programistów.

Samowystarczalność

Niezależność: No-code pozwala każdej firmie być samowystarczalną i niezależną, jeśli chodzi o rozwój cyfrowy. Rzeczy takie jak rotacja personelu, koszty i czas nie będą już głównym problemem, dzięki czemu ludzie mogą skupić się na swojej wizji i dążeniu do celu.

Co Appmaster.io może zrobić dla Twojej firmy?

Appmaster.io został początkowo stworzony z bólu, z którym firmy zazwyczaj borykają się w procesie rozwoju. Brak siły roboczej, rzadkość umiejętności, nadmierna konkurencja na rynku tworząca szybkie rotacje pracowników, które pochłaniają mnóstwo czasu i pieniędzy - wszystko to stało się głównymi czynnikami do uruchomienia platformy no-code.

UI platformy jest kompleksowe dla każdego, kto nie posiada wykształcenia technicznego. Za pomocą elementów wizualnych drag & drop użytkownik może zbudować aplikację, która będzie nie do odróżnienia od tej stworzonej przez programistów. Jak to możliwe? Podczas gdy użytkownik projektuje za pomocą interfejsu wizualnego, platforma zamienia te działania na linie kodu (22000 linii na minutę!). Później, gdy tylko aplikacja będzie gotowa do publikacji, użytkownicy otrzymują prawdziwy kod źródłowy, dzięki czemu aplikacja jest edytowalna zarówno na platformie, jak i na arkuszach kodu.

Appmaster.io dba również o funkcjonalność aplikacji. Dzięki zaawansowanemu edytorowi procesów biznesowych, użytkownik nie napotka żadnych ograniczeń w zakresie możliwych funkcji aplikacji. Po prostu może napisać dowolną akcję, która jest wymagana i ona się pojawi.

Funkcjonalności, które można znaleźć w Appmaster.io jest znacznie więcej. Jeśli masz szczególny przypadek biznesowy - zawsze zapraszamy do bezpośredniego kontaktu lub zawsze możesz wypróbować platformę za darmo.