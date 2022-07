A melhor coisa sobre o no-code não é apenas sobre “nenhuma programação”, em vez disso, é sobre os benefícios que isso traz para as pessoas e indústrias inteiras.

As plataformas sem código são geradores de código que ajudam as empresas a criar, testar e adotar soluções personalizadas para problemas frequentes e diversificar as pessoas que podem criar aplicativos. Assim, eles interrompem a regulamentação usual da carga de trabalho e criam agilidade nos ambientes internos e externos de uma empresa.

Aqui estão os 3 principais benefícios do No-code nos negócios:

Eficiência de tempo

Processo de Criação: O processo usual de construção e design do aplicativo leva semanas, até meses, até que o produto final possa ser publicado. O não-código pode espremer esse mandato em minutos, já que os usuários não precisam escrever nenhuma linha de código.

Rotatividade de pessoal: os programadores estão em alta no momento, portanto, a rotatividade rápida de funcionários se tornou uma coisa normal em qualquer organização. Isso torna o trabalho mais lento, pois precisa ser pausado até que a pessoa recém-contratada assuma a tarefa. O no-code resolve esse problema, permite que empresários que nem mesmo estão ligados à programação criem aplicativos de software e executem todos os processos que normalmente seriam feitos usando a linguagem de programação.

Redução de custos

Equipe de desenvolvedores: As plataformas sem código são totalmente funcionais e permitem a criação de aplicativos idênticos aos tradicionalmente feitos por desenvolvedores. Portanto, a incorporação de tal plataforma pode reduzir drasticamente a equipe de TI e contratar talentos sem formação técnica que estejam dispostos a trabalhar, economizar tempo e recursos.

Teste de ideias: qualquer aplicativo feito em plataforma sem código pode ser desenvolvido e publicado em 20 minutos e sem quaisquer despesas. Ele permite que as organizações assumam riscos e testem todas as ideias potencialmente lucrativas que normalmente seriam desconsideradas pela equipe de desenvolvimento tradicional.

Auto-suficiência

Independência: a ausência de código permite que cada empresa seja autossuficiente e independente quando se trata de desenvolvimento digital. Coisas como rotação de pessoal, custo e tempo não serão mais a principal preocupação, portanto, as pessoas podem se concentrar em sua visão e se esforçar.

O que o Appmaster.io pode fazer pela sua empresa?

Appmaster.io foi inicialmente criado a partir da dor que as empresas geralmente enfrentam em seu processo de desenvolvimento. # Nbsp; Falta de mão de obra, raridade de habilidades, competição excessiva no mercado criando uma rápida rotatividade de pessoal que consome muito tempo e dinheiro - todos esses se tornaram os principais fatores para começar a operar uma plataforma sem código. # Nbsp;

A interface do usuário da plataforma é abrangente para qualquer pessoa sem formação técnica. Com o uso de elementos visuais de arrastar e soltar, o usuário pode construir um aplicativo que será indistinguível daquele feito pelo desenvolvedor. Como isso é possível? Enquanto o usuário projeta com uma interface visual, a plataforma converte essas ações em linhas de código (22.000 linhas por minuto!). Posteriormente, assim que o aplicativo estiver pronto para ser publicado, os usuários receberão o código-fonte real, o que torna o aplicativo editável na plataforma e também nas planilhas de código. # Nbsp;

O Appmaster.io também cuida da funcionalidade do aplicativo. Devido ao editor de processo de negócios avançado, o usuário não enfrentará nenhuma limitação em termos de possíveis recursos do aplicativo. Basta escrever qualquer ação necessária e ela aparecerá.

Existem muitas outras funcionalidades que você pode encontrar em Appmaster.io. Se você tem um caso de negócios especial - você sempre pode entrar em contato conosco diretamente ou pode sempre experimentar a plataforma gratuitamente.