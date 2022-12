Het beste van no-code gaat niet alleen over "niet programmeren", maar over de voordelen die het oplevert voor mensen en hele industrieën.

No-code-platforms zijn codegeneratoren die bedrijven helpen bij het creëren, testen en aannemen van aangepaste oplossingen voor veelvoorkomende problemen en bij het diversifiëren van mensen die apps kunnen bouwen. Zo verstoren ze de gebruikelijke werklastregeling en creëren ze wendbaarheid in de interne en externe omgeving van een bedrijf.

Hier zijn de top 3 voordelen van No-code in het bedrijfsleven:

Tijdsefficiëntie

Creatieproces: Het gebruikelijke applicatie bouwproces en ontwerp nemen weken, zelfs maanden in beslag tot het eindproduct kan worden gepubliceerd. No-code kan deze tijd in minuten knijpen omdat gebruikers geen enkele regel code hoeven te schrijven.

Personeelsverloop: Programmeurs zijn nu erg in trek, dus snelle personeelswisselingen zijn een normale zaak geworden in elke organisatie. Dit vertraagt het werk omdat het moet worden gepauzeerd tot de nieuw aangenomen persoon de taak overneemt. No-code lost dit probleem op, het stelt mensen uit het bedrijfsleven die niet eens met programmeren te maken hebben, in staat om softwaretoepassingen te maken en alle processen uit te voeren die normaal gesproken met behulp van de programmeertaal worden gedaan.

Kostenbesparing

Team van ontwikkelaars: De no-code platforms zijn volledig functioneel en laten apps maken die identiek zijn aan de traditioneel door ontwikkelaars gemaakte apps. Daarom kan de integratie van een dergelijk platform drastisch bezuinigen op het IT-team en talenten met een niet-technische achtergrond inhuren die bereid zijn te werken, tijd en middelen besparen.

Ideeën testen: Elke no-code op het platform gemaakte app kan worden ontwikkeld en gepubliceerd binnen 20 minuten en zonder enige uitgaven. Het laat organisaties risico's nemen en alle potentieel winstgevende ideeën testen die gewoonlijk door het traditionele ontwikkelingsteam zouden worden genegeerd.

Zelfredzaamheid:

Onafhankelijkheid: No-code stelt elk bedrijf in staat om zelfvoorzienend en onafhankelijk te zijn als het gaat om digitale ontwikkeling. Zaken als personeelsrotatie, kosten en tijd zullen niet meer de belangrijkste zorg zijn, dus kunnen mensen zich richten op hun visie en streven.

Wat kan Appmaster.io voor uw bedrijf betekenen?

Appmaster.io is oorspronkelijk ontstaan uit de pijn die bedrijven gewoonlijk ondervinden in hun ontwikkelingsproces. Gebrek aan personeel, de zeldzaamheid van vaardigheden, overmatige concurrentie op de markt die zorgt voor snelle personeelswisselingen die veel tijd en geld kosten - dit alles werden de belangrijkste factoren om een no-code platform te beginnen.

De UI van het platform is uitgebreid voor iedereen met een niet-technische achtergrond. Door het gebruik van drag & drop visuele elementen kan de gebruiker een applicatie bouwen die niet te onderscheiden is van een door de ontwikkelaar gemaakte applicatie. Hoe is het mogelijk? Terwijl de gebruiker ontwerpt met een visuele interface, zet het platform deze handelingen om in regels code (22000 regels per minuut!). Later, zodra de applicatie klaar is om gepubliceerd te worden, ontvangen de gebruikers de echte broncode, waardoor de applicatie zowel op het platform als op code sheets bewerkt kan worden.

Appmaster.io zorgt ook voor de functionaliteit van de applicatie. Dankzij de geavanceerde business process editor, zal de gebruiker geen enkele beperking ondervinden in termen van mogelijke app functies. U kunt gewoon elke gewenste actie schrijven en deze zal verschijnen.

Er zijn nog veel meer functionaliteiten die u kunt vinden in Appmaster.io. Als u een speciale business case heeft, kunt u altijd direct contact met ons opnemen of het platform gratis uitproberen.