يمكن العثور على العديد من تطبيقات الكتابة المجانية في الوقت الحاضر. لم يكن من السهل أبدًا البقاء على اتصال بأفكارك ومشاعرك من خلال مجموعة كبيرة من تطبيقات الكتابة المجانية في متناول أيدينا. يمكنك الاختيار من بين أنواع مختلفة ، مثل تلك التي تسمح لك بالكتابة بتنسيق دفتر الملاحظات التقليدي أو تلك التي تركز على تصور أفكارك ومشاعرك أثناء تقدمك. بغض النظر عن الأسلوب ، تقدم تطبيقات الكتابة المجانية هذه بديلاً جذابًا لتطبيقات معالجة الكلمات النموذجية مثل Microsoft Word و Google Docs!

إذا كنت بحاجة إلى بعض الإلهام للكتابة أو ترغب في العثور على منفذ لأفكارك ، فهناك العديد من تطبيقات الكتابة المجانية في السوق. سيسمح لك بعضها بالكتابة بتنسيق دفتر الملاحظات التقليدي ، بينما سيساعدك البعض الآخر في تلخيص أفكارك بصريًا. يمكنك بسهولة العثور على أسلوب يناسب ما تحاول تحقيقه باستخدام هذا التطبيق. سواء كنت تريد تدوين يومياتك حول أنشطتك اليومية أو إخراج بعض هذه الأفكار من رأسك ، فإن هذا البديل المجاني أكثر من قادر!

كيف تعمل تطبيقات الكتابة؟

حسنًا ، عادةً ، ستفتح تطبيقًا وتبدأ في الكتابة بعيدًا! تقدم هذه التطبيقات عادةً مجموعة كبيرة من الميزات ، مثل القدرة على تغيير الخطوط والألوان والخلفيات. يمكنك أيضًا تصدير مستنداتك بتنسيقات مختلفة ، مثل ملفات PDF أو ملفات Microsoft Word. تسمح لك العديد من هذه التطبيقات بمشاركة عملك مع الآخرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني.

هناك عدة أسباب تدفعك لاستخدام تطبيقات الكتابة المجانية. يمكن أن تكون طريقة رائعة لنشر أفكارك على الورق كبداية. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنهم مساعدتك في التواصل مع أشخاص آخرين قد يكونون مهتمين بكتابتك. أخيرًا ، يمكن أن تساعدك هذه التطبيقات أيضًا على تحسين مهاراتك في الكتابة.

هناك العديد من أنواع تطبيقات الكتابة المجانية في السوق. الأمثلة الخمسة أدناه هي مجرد طعم لما هو موجود هناك!

سكريفنر

Scrivener هو تطبيق برمجي لنظامي التشغيل macOS و Windows تم إنشاؤه بواسطة Literature and Latte ، وهو مصمم لمساعدة الكتاب على تنظيم أفكارهم ورسم قصصهم وتتبع تقدمهم.

إيفرنوت

Evernote هو تطبيق متاح على الأجهزة المحمولة وأجهزة كمبيوتر سطح المكتب والويب لتنظيم الملاحظات من جميع الأنواع.

يعتمد نوع المنظمة المدعومة على التفضيل الشخصي والملاحظات التي تم تسجيلها. يتم تنظيم الملاحظات في "دفاتر ملاحظات" والتي قد تحتوي على "ملاحظات" يمكن أن تحتوي الرسالة على العديد من السمات المختلفة ، بما في ذلك العلامات التي تسمح بإجراء عمليات بحث أكثر تعقيدًا. تتضمن وظيفة البحث المنطق المنطقي للاستعلامات السلبية أو طلبات البحث "التي تبدو مثل".

يحتوي تطبيق Evernote أيضًا على كاميرا داخل التطبيق تتيح لك التقاط الصور مباشرة من التطبيق مع التأثيرات.

يدعم Evernote محتوى الوسائط المتعددة مثل التسجيلات الصوتية مع تحويل التنسيقات تلقائيًا لتسهيل البحث ؛ الصور. الملفات. ملفات PDF.

نحوي

Grammarly عبارة عن مدقق نحوي يساعدك على كتابة محتوى خالٍ من الأخطاء. يقوم بمسح النص الخاص بك بحثًا عن الأخطاء النحوية الشائعة والمعقدة ، بما في ذلك اتفاق الفاعل والفعل ، والمعدلات في غير محلها ، وأخطاء الضمير. بالإضافة إلى ذلك ، يقدم Grammarly اقتراحات للمفردات وتوصيات مرادفات لمساعدتك على تحسين أسلوبك في الكتابة.

إذا كنت تبحث عن طريقة موثوقة لتحسين مهاراتك في القواعد اللغوية ، فإن Grammarly يعد خيارًا رائعًا. يقدم مجموعة واسعة من الميزات ومتاح على الويب كتطبيق سطح مكتب وكتطبيق جوال. يمكنك أيضًا استخدامه للتحقق من كتابتك بحثًا عن الانتحال.

المسودة النهائية

Final Draft هو تطبيق برمجي لكتابة السيناريو يستخدم لكتابة سيناريوهات الأفلام والتلفزيون والمسرحيات والكتب المصورة. تم إصداره لأول مرة في عام 1991.

تم تصميم Final Draft لمساعدة كتاب السيناريو على تحديد قصصهم وتنسيق نصوصهم وتتبع التقدم. بالإضافة إلى ذلك ، يشتمل البرنامج على مجموعة واسعة من الميزات التي يمكن أن تساعدك على تحسين مهاراتك في الكتابة ، مثل القواعد النحوية والمدققات الإملائية ، واقتراحات المفردات ، وتوصيات المرادفات.

إذا كنت تبحث عن طريقة موثوقة لكتابة سيناريو الفيلم أو التلفزيون ، فإن Final Draft يعد خيارًا رائعًا. البرنامج متاح على الويب كتطبيق سطح مكتب وكتطبيق جوال. يمكنك أيضًا استخدامه لتتبع تقدمك والتأكد من أن نصوصك تتوافق مع الصناعة.

ProWritingAid

ProWritingAid هو تطبيق برمجي للكتابة يساعدك على تحسين مهاراتك في القواعد النحوية والإملائية وعلامات الترقيم. يمكن استخدام تطبيق الكتابة المجاني هذا على الويب أو تنزيله على سطح المكتب أو الجهاز المحمول.

يحتوي ProWritingAid على ميزات تكتشف تلقائيًا الأخطاء النحوية الشائعة في كتاباتك. كما يقدم اقتراحات لتحسين القواعد ويوفر اقتراحات إملائية سياقية. يهدف تطبيق الكتابة المجاني هذا إلى مساعدتك على تحسين مهاراتك في الكتابة مع توفير مستند خالٍ من الأخطاء أيضًا. يمكنك الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الإصدارات المختلفة بمستويات متفاوتة من التعقيد ، اعتمادًا على ما تحتاجه من أجله.

يتوفر تطبيق الكتابة المجاني هذا على الويب كتطبيق سطح مكتب وكتطبيق جوال. يتميز بداخل التطبيق

يوليسيس

Ulysses هو تطبيق للكتابة لنظامي التشغيل macOS و iOS يسمح لك بالتركيز على كتابتك دون تشتيت الانتباه. إنه خيار رائع إذا كنت تبحث عن تطبيق يساعدك على البقاء منظمًا ومركّزًا أثناء الكتابة.

تقدم Ulysses مجموعة متنوعة من الميزات ، بما في ذلك وضع الكتابة الخالي من الإلهاء ، ومتعقب عدد الكلمات المضمّن ، ومحرر Markdown. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن استخدام التطبيق للكتابة بتنسيقات مختلفة ، بما في ذلك الروايات والقصص القصيرة وسيناريوهات ومقالات.

Ulysses متاح على الويب وكتطبيقات جوال لنظامي macOS و iOS.

القس

Rev هو معالج كلمات سهل الاستخدام يسمح لك بالتركيز على كتابتك دون تشتيت الانتباه. إنه خيار رائع إذا كنت تبحث عن تطبيق يساعدك على البقاء منظمًا ومركّزًا أثناء الكتابة. يقدم Rev أيضًا مجموعة متنوعة من الميزات ، بما في ذلك وضع الكتابة الخالي من الإلهاء ، ومتعقب عدد الكلمات المضمّن ، ومحرر Markdown. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن استخدام التطبيق للكتابة بتنسيقات مختلفة ، بما في ذلك الروايات والقصص القصيرة والسيناريوهات والمقالات. Rev متاح على الويب وكتطبيقات جوال لنظامي التشغيل macOS و iOS.

ورق

Vellum هو تطبيق كتابة مجاني وخالي من الإلهاء. يوفر مجموعة متنوعة من الميزات ، بما في ذلك أداة تعقب عدد الكلمات المضمنة ومحرر Markdown. يمكنك أيضًا استخدامه للكتابة بتنسيقات مختلفة لمشاريع مختلفة. Vellum متاح على الويب وكتطبيقات جوال لنظامي التشغيل macOS و iOS.

فوكوسوريتير

FocusWriter هو تطبيق للكتابة يساعدك على التركيز على كتاباتك دون تشتيت الانتباه. إنه خيار رائع إذا كنت تبحث عن تطبيق يساعدك على البقاء منظمًا ومركّزًا أثناء الكتابة. بالإضافة إلى ذلك ، يقدم التطبيق مجموعة متنوعة من الميزات ، بما في ذلك أداة تعقب عدد الكلمات المضمنة ، ومحرر Markdown ، ووضع كتابة خالٍ من الإلهاء. يمكنك أيضًا استخدامه للكتابة بتنسيقات مختلفة لمشاريع مختلفة.

يتوفر برنامج FocusWriter على الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة لنظامي التشغيل macOS و iOS.

كاتب iA

iA Writer هو تطبيق للكتابة يساعدك على التركيز على كتاباتك دون تشتيت الانتباه. إنه خيار رائع إذا كنت تبحث عن تطبيق يساعدك على البقاء منظمًا ومركّزًا أثناء الكتابة. بالإضافة إلى ذلك ، يقدم التطبيق مجموعة متنوعة من الميزات ، بما في ذلك أداة تعقب عدد الكلمات المضمنة ، ومحرر Markdown ، ووضع كتابة خالٍ من الإلهاء. يمكنك أيضًا استخدامه للكتابة بتنسيقات مختلفة لمشاريع مختلفة.

يتوفر iA Writer على الويب وكتطبيقات للأجهزة المحمولة لنظامي التشغيل macOS و iOS.

روائي

Storyist هو تطبيق كتابة قوي يساعدك على كتابة قصصك ورواياتك. يوفر مجموعة متنوعة من الميزات ، بما في ذلك تعقب عدد الكلمات المضمّن ، ومحرر Markdown ، ووضع كتابة خالٍ من الإلهاء. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للتطبيق الكتابة بتنسيقات مختلفة لمشاريع مختلفة.

Storyist متاح على الويب وكتطبيقات جوال لنظامي التشغيل macOS و iOS.

سير العمل

Workflowy هو موقع إلكتروني وتطبيق للهاتف المحمول يهدف إلى مساعدتك على زيادة إنتاجيتك من خلال عمل قوائم وملاحظات بسيطة. يتمتع الموقع وتطبيق الهاتف المحمول بمفهوم "الإدخال السريع" ، والذي يسمح لك بحفظ أقل من جملة واحدة كعنصر قائمة أو ما يصل إلى عدة آلاف من السطور كملاحظة. يمكنك أيضًا حفظ المهام داخل التطبيق. أحد أكثر الأجزاء فائدة في Workflowy هو أنه يتزامن عبر جميع الأجهزة ، لذلك سيكون لديك دائمًا إمكانية الوصول إلى القوائم والملاحظات الخاصة بك بغض النظر عن مكان وجودك. علاوة على ذلك ، لا يوجد حد لعدد العناصر التي يمكنك حفظها في التطبيق.

اليوم الأول

اليوم الأول هي مجلة قصيرة وبسيطة تساعدك على تتبع حياتك. يوفر مجموعة متنوعة من الميزات ، بما في ذلك واجهة سهلة الاستخدام ، والقدرة على استيراد الصور من لفة الكاميرا ، وخيار الكتابة بإسهاب عن الأحداث المختلفة في حياتك. يقوم Day One أيضًا بحفظ النسخ الاحتياطية محليًا على جهازك ، لذلك لن تفقد أي بيانات أبدًا عن طريق الخطأ.

ميلانوت

Milanote هو تطبيق لنظامي التشغيل macOS و iOS يساعدك على تدوين الملاحظات ، والرسم ، وإنشاء قوائم المهام ، وتعيين التذكيرات. يحتوي التطبيق على ميزات مختلفة لتحسين إنتاجيتك لا تقتصر على الرسومات وأدوات التنسيق ودعم لغة Markdown. كما أنه يوفر خيارات تصدير بنص عادي أو تنسيق HTML ، وهو أمر رائع إذا كنت تبحث عن محتوى قابل للمشاركة. بالإضافة إلى ذلك ، يسمح لك Milanote باستيراد روابط Dropbox والتي يتم تحويلها بعد ذلك إلى ملفات HTML قابلة للتحرير عبر واجهة الموقع.

استنتاج

يعني انتشار التكنولوجيا الرقمية أن الكتابة الخالية من الإلهاء أصبحت ممكنة الآن. سواء كنت بحاجة إلى تطبيق أساسي على غرار الكمبيوتر المحمول أو شيء أكثر تعقيدًا ، فهناك الكثير من الخيارات للاختيار من بينها. لقد ذكرنا بعض تطبيقات الكتابة المجانية لنظامي التشغيل macOS و iOS أعلاه ، ولكن هذه ليست التطبيقات الوحيدة المتاحة! تشمل الخيارات الأخرى اليوم الأول (متاح على كل من الهاتف المحمول وسطح المكتب) و Storyist (macOS / iOS). إذا كنت تبحث عن بديل لـ Word أو Google Docs ، فجرّب أحد هذه التطبيقات البرمجية الرائعة اليوم!