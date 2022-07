Muitos aplicativos de escrita gratuitos podem ser encontrados hoje em dia. Nunca foi tão fácil ficar conectado aos seus pensamentos e sentimentos com uma ampla variedade de aplicativos de escrita gratuitos ao nosso alcance. Você pode escolher entre vários tipos, como aqueles que permitem escrever no formato tradicional de caderno ou aqueles que se concentram em visualizar seus pensamentos e sentimentos à medida que avança. Não importa o estilo, esses aplicativos de escrita gratuitos oferecem uma alternativa atraente para aplicativos típicos de processamento de texto, como Microsoft Word e Google Docs!

Se você precisa de alguma inspiração para escrever ou quer encontrar uma saída para seus pensamentos, muitos aplicativos de escrita gratuitos estão no mercado. Alguns deles permitirão que você escreva no formato tradicional de caderno, enquanto outros ajudarão a resumir seus pensamentos visualmente. Você pode encontrar facilmente um estilo que se adapte ao que você está tentando realizar com este aplicativo. Se você deseja registrar suas atividades diárias ou tirar alguns desses pensamentos de sua cabeça, esta alternativa gratuita é mais do que capaz!

Como funcionam os aplicativos de escrita?

Bem, normalmente, você abre um aplicativo e começa a digitar! Esses aplicativos geralmente oferecem uma ampla gama de recursos, como a capacidade de alterar fontes, cores e planos de fundo. Você também pode exportar seus documentos em vários formatos, como PDFs ou arquivos do Microsoft Word. Muitos desses aplicativos permitem que você compartilhe seu trabalho com outras pessoas por meio de mídia social ou e-mail.

Existem várias razões pelas quais você deve usar aplicativos de escrita gratuitos. Eles podem ser uma ótima maneira de colocar seus pensamentos no papel, para começar. Além disso, eles podem ajudá-lo a se conectar com outras pessoas que possam estar interessadas em sua escrita. Por fim, esses aplicativos também podem ajudá-lo a melhorar suas habilidades de escrita.

Existem muitos tipos diferentes de aplicativos de escrita gratuitos no mercado. Os cinco exemplos abaixo são apenas uma amostra do que está por aí!

Escrivão

O Scrivener é um aplicativo de software para macOS e Windows criado pela Literature and Latte, projetado para ajudar os escritores a organizar suas ideias, traçar suas histórias e acompanhar seu progresso.

Evernote

Evernote é um aplicativo disponível em dispositivos móveis, computadores desktop e na web para organizar notas de todos os tipos.

O tipo de organização suportada depende da preferência pessoal e das notas capturadas. As notas são organizadas em "cadernos" que podem conter "notas". Uma mensagem pode ter muitos atributos diferentes, incluindo tags que permitem a execução de pesquisas mais complicadas. A funcionalidade de pesquisa inclui lógica booleana para consultas negativas ou "parecem".

O aplicativo Evernote também possui uma câmera no aplicativo que permite tirar fotos diretamente do aplicativo com efeitos.

O Evernote suporta conteúdo multimídia como gravações de áudio com conversão automática de formatos para facilitar a busca; imagens; arquivos; PDFs;

Gramaticalmente

Grammarly é um verificador gramatical que ajuda você a escrever conteúdo sem erros. Ele verifica seu texto em busca de erros gramaticais comuns e complexos, incluindo concordância sujeito-verbo, modificadores mal colocados e erros de pronome. Além disso, o Grammarly oferece sugestões de vocabulário e recomendações de sinônimos para ajudá-lo a melhorar seu estilo de escrita.

Se você está procurando uma maneira confiável de melhorar suas habilidades gramaticais, o Grammarly é uma ótima opção. Ele oferece uma ampla gama de recursos e está disponível na Web, como um aplicativo de desktop e como um aplicativo móvel. Você também pode usá-lo para verificar sua escrita quanto a plágio.

Rascunho final

Final Draft é um aplicativo de software de roteiro usado para escrever roteiros de cinema e televisão, peças de teatro e histórias em quadrinhos. Foi lançado pela primeira vez em 1991.

O Final Draft foi desenvolvido para ajudar os roteiristas a delinear suas histórias, formatar seus roteiros e acompanhar o progresso. Além disso, o software inclui uma ampla gama de recursos que podem ajudá-lo a melhorar suas habilidades de escrita, como corretores gramaticais e ortográficos, sugestões de vocabulário e recomendações de sinônimos.

Se você está procurando uma maneira confiável de escrever seus roteiros de filmes ou televisão, o Final Draft é uma ótima opção. O software está disponível na web, como um aplicativo de desktop e como um aplicativo móvel. Você também pode usá-lo para acompanhar seu progresso e garantir que seus scripts atendam ao setor.

ProWritingAid

O ProWritingAid é um aplicativo de software de escrita que ajuda você a melhorar suas habilidades de gramática, ortografia e pontuação. Este aplicativo de escrita gratuito pode ser usado na web ou baixado em seu desktop ou dispositivo móvel.

O ProWritingAid possui recursos que detectam automaticamente erros gramaticais comuns em sua escrita. Ele também oferece sugestões para melhorias gramaticais e fornece sugestões de ortografia contextual. Este aplicativo de escrita gratuito visa ajudá-lo a melhorar suas habilidades de escrita, além de fornecer um documento livre de erros. Você pode escolher entre uma variedade de versões diferentes com diferentes níveis de complexidade, dependendo do que você precisa.

Este aplicativo de escrita gratuito está disponível na web, como um aplicativo de desktop e como um aplicativo móvel. Possui um aplicativo

Ulisses

Ulysses é um aplicativo de escrita para macOS e iOS que permite que você se concentre em sua escrita sem distrações. É uma ótima opção se você estiver procurando por um aplicativo que o ajude a se manter organizado e focado enquanto escreve.

O Ulysses oferece uma variedade de recursos, incluindo um modo de escrita sem distrações, um rastreador de contagem de palavras integrado e um editor Markdown. Além disso, o aplicativo pode ser usado para escrever em vários formatos, incluindo romances, contos, roteiros e ensaios.

Ulysses está disponível na web e como aplicativos móveis para macOS e iOS.

Rev

Rev é um processador de texto fácil de usar que permite que você se concentre em sua escrita sem distrações. É uma ótima opção se você estiver procurando por um aplicativo que o ajude a se manter organizado e focado enquanto escreve. O Rev também oferece uma variedade de recursos, incluindo um modo de escrita sem distrações, um rastreador de contagem de palavras integrado e um editor Markdown. Além disso, o aplicativo pode ser usado para escrever em vários formatos, incluindo romances, contos, roteiros, ensaios. Rev está disponível na web e como aplicativos móveis para macOS e iOS.

Velino

Vellum é um aplicativo de escrita gratuito e sem distrações. Ele oferece uma variedade de recursos, incluindo um rastreador de contagem de palavras integrado e um editor Markdown. Você também pode usá-lo para escrever em formatos diferentes para projetos diferentes. Vellum está disponível na web e como aplicativos móveis para macOS e iOS.

FocusWriter

FocusWriter é um aplicativo de escrita que ajuda você a se concentrar em sua escrita sem distrações. É uma ótima opção se você estiver procurando por um aplicativo que o ajude a se manter organizado e focado enquanto escreve. Além disso, o aplicativo oferece uma variedade de recursos, incluindo um rastreador de contagem de palavras integrado, um editor Markdown e um modo de escrita sem distrações. Você também pode usá-lo para escrever em formatos diferentes para projetos diferentes.

O FocusWriter está disponível na Web e em aplicativos móveis para macOS e iOS.

iA Escritor

iA Writer é um aplicativo de escrita que ajuda você a se concentrar em sua escrita sem distrações. É uma ótima opção se você estiver procurando por um aplicativo que o ajude a se manter organizado e focado enquanto escreve. Além disso, o aplicativo oferece uma variedade de recursos, incluindo um rastreador de contagem de palavras integrado, um editor Markdown e um modo de escrita sem distrações. Você também pode usá-lo para escrever em formatos diferentes para projetos diferentes.

O iA Writer está disponível na Web e como aplicativos móveis para macOS e iOS.

Narrador

Storyist é um poderoso aplicativo de escrita que ajuda você a escrever suas histórias e romances. Ele oferece uma variedade de recursos, incluindo um rastreador de contagem de palavras integrado, um editor Markdown e um modo de escrita sem distrações. Além disso, o aplicativo pode escrever em diferentes formatos para diferentes projetos.

O Storyist está disponível na Web e como aplicativos móveis para macOS e iOS.

Fluxo de trabalho

Workflowy é um site e aplicativo móvel que visa ajudá-lo a aumentar sua produtividade fazendo listas e notas simples. O site e o aplicativo móvel têm um conceito de "entrada rápida", que permite salvar apenas uma frase como um item de lista ou até vários milhares de linhas como uma nota. Você também pode salvar tarefas dentro do aplicativo. Uma das partes mais benéficas do Workflowy é que ele sincroniza em todos os dispositivos, para que você sempre tenha acesso às suas listas e notas, não importa onde esteja. Além disso, não há limite de quantos itens você pode salvar no aplicativo.

Dia um

O primeiro dia é um diário curto e simples que ajuda você a acompanhar sua vida. Ele oferece uma variedade de recursos, incluindo uma interface fácil de usar, a capacidade de importar fotos do rolo da câmera e a opção de escrever longamente sobre vários eventos em sua vida. O Day One também salva backups localmente em seu dispositivo, para que você nunca perca nenhum dado acidentalmente.

Milanote

Milanote é um aplicativo para macOS e iOS que ajuda você a fazer anotações, esboçar, criar listas de tarefas e definir lembretes. O aplicativo possui diversos recursos para melhorar sua produtividade não se limitando a esboços, ferramentas de formatação, suporte à linguagem Markdown. Ele também oferece opções de exportação em formato de texto simples ou HTML, que são ótimas se você estiver procurando por conteúdo compartilhável. Além disso, o Milanote permite importar links do Dropbox que são convertidos em arquivos HTML editáveis pela interface do site.

Conclusão

A proliferação da tecnologia digital significa que agora é possível escrever sem distrações. Se você precisa de um aplicativo básico no estilo de notebook ou algo mais complexo, há muitas opções para escolher. Mencionamos alguns aplicativos de escrita gratuitos para macOS e iOS acima, mas esses não são os únicos disponíveis! Outras opções incluem Day One (disponível em dispositivos móveis e desktop) e Storyist (macOS/iOS). Se você está procurando uma alternativa ao Word ou ao Google Docs, experimente um desses ótimos aplicativos de software hoje mesmo!