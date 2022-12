Al giorno d'oggi si possono trovare molte app di scrittura gratuite. Non è mai stato così facile rimanere in contatto con i propri pensieri e sentimenti grazie a un'ampia gamma di app di scrittura gratuite a portata di mano. È possibile scegliere tra diversi tipi, come quelli che consentono di scrivere nel formato tradizionale di un quaderno o quelli che si concentrano sulla visualizzazione dei propri pensieri e sentimenti mentre si procede. Indipendentemente dallo stile, queste app di scrittura gratuite offrono un'interessante alternativa alle tipiche applicazioni di elaborazione testi come Microsoft Word e Google Docs!

Se avete bisogno di ispirazione per scrivere o volete trovare uno sfogo per i vostri pensieri, sul mercato sono disponibili molte app di scrittura gratuite. Alcune vi permetteranno di scrivere nel formato tradizionale di un quaderno, mentre altre vi aiuteranno a riassumere i vostri pensieri in modo visivo. È facile trovare uno stile che si adatti a ciò che si sta cercando di realizzare con questa app. Sia che vogliate scrivere sulle vostre attività quotidiane, sia che vogliate togliervi dalla testa alcuni pensieri, questa alternativa gratuita è più che valida!

Come funzionano le app di scrittura?

In genere, si apre un'app e si inizia a scrivere! Queste app offrono di solito un'ampia gamma di funzioni, come la possibilità di cambiare font, colori e sfondi. È inoltre possibile esportare i documenti in vari formati, come PDF o file Microsoft Word. Molte di queste app consentono di condividere il proprio lavoro con altri tramite i social media o le e-mail.

Ci sono diversi motivi per cui si dovrebbero usare le app di scrittura gratuite. Per cominciare, possono essere un ottimo modo per far uscire i propri pensieri e metterli su carta. Inoltre, possono aiutarvi a entrare in contatto con altre persone che potrebbero essere interessate alla vostra scrittura. Infine, queste app possono anche aiutarvi a migliorare le vostre capacità di scrittura.

Sul mercato esistono diversi tipi di app gratuite per la scrittura. I cinque esempi che seguono sono solo un assaggio di quello che c'è in circolazione!

Scrivener

Scrivener è un'applicazione software per macOS e Windows creata da Literature and Latte, progettata per aiutare gli scrittori a organizzare le loro idee, tracciare le loro storie e tenere traccia dei loro progressi.

Evernote

Evernote è un'applicazione disponibile su dispositivi mobili, computer desktop e web per organizzare appunti di ogni tipo.

Il tipo di organizzazione supportato dipende dalle preferenze personali e dalle note acquisite. Le note sono organizzate in "taccuini" che possono contenere "note". Un messaggio può avere molti attributi diversi, compresi i tag che consentono di eseguire ricerche più complesse. La funzionalità di ricerca include la logica booleana per le query negative o "simili".

L'applicazione Evernote dispone anche di una fotocamera in-app che consente di scattare foto direttamente dall'applicazione con effetti.

Evernote supporta contenuti multimediali come registrazioni audio con conversione automatica dei formati per facilitare la ricerca, immagini, file e PDF;

Grammatica

Grammarly è un controllore grammaticale che aiuta a scrivere contenuti privi di errori. Analizza il testo alla ricerca di errori grammaticali comuni e complessi, tra cui l'accordo soggetto-verbo, i modificatori fuori posto e gli errori di pronome. Inoltre, Grammarly offre suggerimenti sul vocabolario e raccomandazioni sui sinonimi per aiutarvi a migliorare il vostro stile di scrittura.

Se state cercando un modo affidabile per migliorare le vostre competenze grammaticali, Grammarly è un'ottima opzione. Offre un'ampia gamma di funzioni ed è disponibile sul web, come applicazione desktop e come applicazione mobile. È possibile utilizzarlo anche per verificare la presenza di plagio nei propri scritti.

Bozza finale

Final Draft è un software di sceneggiatura utilizzato per scrivere sceneggiature cinematografiche e televisive, opere teatrali e fumetti. È stato rilasciato per la prima volta nel 1991.

Final Draft è stato progettato per aiutare gli sceneggiatori a delineare le loro storie, formattare le loro sceneggiature e monitorare i progressi. Inoltre, il software include un'ampia gamma di funzioni che possono aiutare a migliorare le proprie capacità di scrittura, come il controllo della grammatica e dell'ortografia, i suggerimenti sul vocabolario e i consigli sui sinonimi.

Se state cercando un modo affidabile per scrivere le vostre sceneggiature cinematografiche o televisive, Final Draft è un'ottima opzione. Il software è disponibile sul web, come applicazione desktop e come applicazione mobile. Potete anche usarlo per tenere traccia dei vostri progressi e assicurarvi che le vostre sceneggiature siano all'altezza del settore.

ProWritingAid

ProWritingAid è un software di scrittura che aiuta a migliorare le proprie capacità grammaticali, ortografiche e di punteggiatura. Questa applicazione gratuita per la scrittura può essere utilizzata sul web o scaricata su un dispositivo desktop o mobile.

ProWritingAid dispone di funzioni che rilevano automaticamente gli errori grammaticali più comuni nella scrittura. Offre inoltre suggerimenti per migliorare la grammatica e suggerimenti ortografici contestuali. Questa applicazione gratuita per la scrittura ha lo scopo di aiutarvi a migliorare le vostre capacità di scrittura e di fornire un documento privo di errori. È possibile scegliere tra diverse versioni con vari livelli di complessità, a seconda delle esigenze.

Questa applicazione gratuita per la scrittura è disponibile sul web, come applicazione desktop e come applicazione mobile. È dotata di una funzione in-app

Ulisse

Ulysses è un'applicazione di scrittura per macOS e iOS che consente di concentrarsi sulla scrittura senza distrazioni. È un'ottima opzione se cercate un'applicazione che vi aiuti a rimanere organizzati e concentrati mentre scrivete.

Ulysses offre una serie di funzioni, tra cui una modalità di scrittura senza distrazioni, un contatore di parole integrato e un editor Markdown. Inoltre, l'applicazione può essere utilizzata per scrivere in vari formati, tra cui romanzi, racconti, sceneggiature e saggi.

Ulysses è disponibile sul web e come applicazione mobile per macOS e iOS.

Rev

Rev è un elaboratore di testi facile da usare che consente di concentrarsi sulla scrittura senza distrazioni. È un'ottima opzione se cercate un'app che vi aiuti a rimanere organizzati e concentrati mentre scrivete. Rev offre anche una serie di funzioni, tra cui una modalità di scrittura senza distrazioni, un contatore di parole integrato e un editor Markdown. Inoltre, l'applicazione può essere utilizzata per scrivere in vari formati, tra cui romanzi, racconti, sceneggiature e saggi. Rev è disponibile sul web e come applicazione mobile per macOS e iOS.

Vellum

Vellum è un'applicazione di scrittura gratuita e priva di distrazioni. Offre una serie di funzioni, tra cui un contatore di parole integrato e un editor Markdown. È anche possibile utilizzarla per scrivere in formati diversi per progetti diversi. Vellum è disponibile sul web e come applicazione mobile per macOS e iOS.

FocusWriter

FocusWriter è un'applicazione di scrittura che aiuta a concentrarsi sulla scrittura senza distrazioni. È un'ottima opzione se cercate un'applicazione che vi aiuti a rimanere organizzati e concentrati mentre scrivete. Inoltre, l'applicazione offre una serie di funzioni, tra cui un contatore di parole integrato, un editor Markdown e una modalità di scrittura senza distrazioni. È anche possibile utilizzarla per scrivere in formati diversi per progetti diversi.

FocusWriter è disponibile sul web e sulle app mobili per macOS e iOS.

iA Writer

iA Writer è un'applicazione di scrittura che aiuta a concentrarsi sulla scrittura senza distrazioni. È un'ottima opzione se cercate un'applicazione che vi aiuti a rimanere organizzati e concentrati mentre scrivete. Inoltre, l'applicazione offre una serie di funzioni, tra cui un contatore di parole integrato, un editor Markdown e una modalità di scrittura senza distrazioni. È anche possibile utilizzarla per scrivere in formati diversi per progetti diversi.

iA Writer è disponibile sul web e come app mobile per macOS e iOS.

Storyist

Storyist è una potente applicazione di scrittura che aiuta a scrivere storie e romanzi. Offre una serie di funzioni, tra cui un contatore di parole integrato, un editor Markdown e una modalità di scrittura senza distrazioni. Inoltre, l'applicazione può scrivere in formati diversi per progetti diversi.

Storyist è disponibile sul web e come app mobile per macOS e iOS.

Workflowy

Workflowy è un sito web e un'app per dispositivi mobili che mira ad aumentare la produttività attraverso la creazione di semplici elenchi e note. Il sito e l'app mobile hanno il concetto di "inserimento rapido", che consente di salvare anche solo una frase come elemento di un elenco o diverse migliaia di righe come nota. È anche possibile salvare le attività all'interno dell'applicazione. Uno degli aspetti più vantaggiosi di Workflowy è la sincronizzazione su tutti i dispositivi, in modo da avere sempre accesso agli elenchi e alle note, indipendentemente da dove ci si trovi. Inoltre, non c'è limite al numero di elementi che si possono salvare nell'applicazione.

Giorno uno

Day One è un diario breve e semplice che vi aiuta a tenere traccia della vostra vita. Offre una serie di funzioni, tra cui un'interfaccia facile da usare, la possibilità di importare immagini dal rullino fotografico e l'opzione di scrivere a lungo sui vari eventi della propria vita. Day One salva anche i backup in locale sul dispositivo, in modo da non perdere accidentalmente alcun dato.

Milanote

Milanote è un'applicazione per macOS e iOS che aiuta a prendere appunti, fare schizzi, creare elenchi di cose da fare e impostare promemoria. L'applicazione offre diverse funzionalità per migliorare la produttività, tra cui schizzi, strumenti di formattazione e supporto per il linguaggio Markdown. Offre anche opzioni di esportazione in formato testo semplice o HTML, ideali per chi cerca contenuti condivisibili. Inoltre, Milanote consente di importare i link di Dropbox, che vengono poi convertiti in file HTML modificabili tramite l'interfaccia del sito.

Conclusioni

La proliferazione della tecnologia digitale significa che scrivere senza distrazioni è ormai possibile. Che abbiate bisogno di un'applicazione di base in stile taccuino o di qualcosa di più complesso, ci sono molte opzioni tra cui scegliere. Abbiamo citato alcune app di scrittura gratuite per macOS e iOS, ma non sono le uniche disponibili! Altre opzioni includono Day One (disponibile sia su mobile che su desktop) e Storyist (macOS/iOS). Se state cercando un'alternativa a Word o a Google Docs, provate oggi stesso una di queste fantastiche applicazioni software!