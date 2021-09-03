现在可以找到许多免费的写作应用程序。使用触手可及的各种免费写作应用程序，与您的想法和感受保持联系从未如此简单。您可以从各种类型中进行选择，例如那些允许您以传统笔记本格式书写的类型，或者那些专注于在您进行过程中可视化您的想法和感受的类型。无论风格如何，这些免费的写作应用程序都为典型的文字处理应用程序（如 Microsoft Word 和 Google Docs）提供了一个诱人的替代方案！

如果您需要一些写作灵感或想为您的想法找到一个出路，市场上有许多免费的写作应用程序。其中一些可以让您以传统的笔记本格式书写，而另一些则可以帮助您直观地总结您的想法。您可以轻松找到适合您使用此应用程序完成的风格。无论您是想记录您的日常活动，还是想摆脱其中的一些想法，这个免费的替代品都非常有能力！

编写应用程序如何工作？

好吧，通常情况下，您会打开一个应用程序并开始打字！这些应用程序通常提供广泛的功能，例如更改字体、颜色和背景的能力。您还可以以各种格式导出文档，例如 PDF 或 Microsoft Word 文件。其中许多应用程序允许您通过社交媒体或电子邮件与他人分享您的工作。

您应该使用免费写作应用程序有几个原因。对于初学者来说，它们可能是将您的想法表达出来并写在纸上的好方法。此外，他们可以帮助您与可能对您的写作感兴趣的其他人建立联系。最后，这些应用程序还可以帮助您提高写作技巧。

市场上有许多不同类型的免费写作应用程序。下面的五个例子只是对外面的东西的一种体验！

书记员

Scrivener 是由literature 和Latte 创建的适用于macOS 和Windows 的软件应用程序，旨在帮助作家组织他们的想法、策划他们的故事并跟踪他们的进度。

印象笔记

Evernote 是一款可在移动设备、台式电脑和网络上使用的应用程序，用于组织各种笔记。

支持的组织类型取决于个人偏好和捕获的笔记。笔记被组织成可能包含“笔记”的“笔记本” 一条消息可以有许多不同的属性，包括允许运行更复杂搜索的标签。搜索功能包括用于否定或“听起来像”查询的布尔逻辑。

Evernote 应用程序还有一个应用程序内相机，可让您直接从应用程序拍摄带有效果的照片。

印象笔记支持录音等多媒体内容，自动转换格式，方便搜索；图片;文件； PDF；

语法

Grammarly 是一个语法检查器，可帮助您编写无错误的内容。它会扫描您的文本以查找常见和复杂的语法错误，包括主谓一致、修饰词错误和代词错误。此外，Grammarly 提供词汇建议和同义词建议，以帮助您改善写作风格。

如果您正在寻找一种可靠的方法来提高您的语法技能，Grammarly 是一个不错的选择。它提供了广泛的功能，可在网络上以桌面应用程序和移动应用程序的形式使用。您还可以使用它来检查您的写作是否存在抄袭。

最终稿

Final Draft 是一个编剧软件应用程序，用于编写电影和电视脚本、舞台剧和漫画书。它于 1991 年首次发布。

Final Draft 旨在帮助编剧概述他们的故事、格式化他们的剧本并跟踪进度。此外，该软件还包括一系列可帮助您提高写作技巧的功能，例如语法和拼写检查器、词汇建议和同义词建议。

如果您正在寻找一种可靠的方式来编写您的电影或电视剧本，Final Draft 是一个不错的选择。该软件可在网络上以桌面应用程序和移动应用程序的形式使用。您还可以使用它来跟踪您的进度并确保您的脚本符合行业要求。

ProWritingAid

ProWritingAid 是一款写作软件应用程序，可帮助您提高语法、拼写和标点符号技能。这个免费的写作应用程序可以在网络上使用或下载到您的桌面或移动设备上。

ProWritingAid 具有自动检测写作中常见语法错误的功能。它还提供语法改进建议并提供上下文拼写建议。这个免费的写作应用程序旨在帮助您提高写作技巧，同时还提供无错误的文档。您可以根据您的需要从具有不同复杂程度的各种不同版本中进行选择。

这个免费的写作应用程序可在网络上以桌面应用程序和移动应用程序的形式使用。它具有应用程序内

尤利西斯

Ulysses 是适用于 macOS 和 iOS 的写作应用程序，可让您专注于写作而不会分心。如果您正在寻找一款可以帮助您在写作时保持井井有条和专注的应用程序，这是一个不错的选择。

Ulysses 提供了多种功能，包括无干扰的写作模式、内置的字数跟踪器和 Markdown 编辑器。此外，该应用程序可用于编写各种格式的文章，包括小说、短篇小说、剧本和散文。

Ulysses 可在网络上使用，也可作为 macOS 和 iOS 的移动应用程序使用。

转

Rev 是一款易于使用的文字处理器，可让您专注于写作而不会分心。如果您正在寻找一款可以帮助您在写作时保持井井有条和专注的应用程序，这是一个不错的选择。 Rev 还提供了多种功能，包括无干扰的写作模式、内置的字数跟踪器和 Markdown 编辑器。此外，该应用程序可用于编写各种格式的文章，包括小说、短篇小说、剧本、散文。 Rev 可在网络上使用，也可作为 macOS 和 iOS 的移动应用程序使用。

牛皮纸

Vellum 是一款免费、无干扰的写作应用程序。它提供了多种功能，包括内置的字数跟踪器和 Markdown 编辑器。您还可以使用它为不同的项目以不同的格式编写。 Vellum 可在网络上使用，也可作为 macOS 和 iOS 的移动应用程序使用。

焦点作家

FocusWriter 是一款写作应用程序，可帮助您专注于写作而不会分心。如果您正在寻找一款可以帮助您在写作时保持井井有条和专注的应用程序，这是一个不错的选择。此外，该应用程序还提供多种功能，包括内置字数跟踪器、Markdown 编辑器和无干扰的写作模式。您还可以使用它为不同的项目以不同的格式编写。

FocusWriter 可用于 macOS 和 iOS 的 Web 和移动应用程序。

作家

iA Writer 是一款写作应用程序，可帮助您专注于写作而不会分心。如果您正在寻找一款可以帮助您在写作时保持井井有条和专注的应用程序，这是一个不错的选择。此外，该应用程序还提供多种功能，包括内置字数跟踪器、Markdown 编辑器和无干扰的写作模式。您还可以使用它为不同的项目以不同的格式编写。

iA Writer 可在网络上使用，也可作为 macOS 和 iOS 的移动应用程序使用。

故事家

Storyist 是一款功能强大的写作应用程序，可帮助您撰写故事和小说。它提供了多种功能，包括内置字数跟踪器、Markdown 编辑器和无干扰的写作模式。此外，该应用程序可以为不同的项目以不同的格式编写。

Storyist 可在网络上使用，也可作为 macOS 和 iOS 的移动应用程序使用。

工作流

Workflowy 是一个网站和移动应用程序，旨在通过制作简单的列表和笔记来帮助您提高工作效率。该网站和移动应用程序具有“快速输入”的概念，它允许您将一个句子保存为列表项，或将数千行保存为注释。您还可以在应用程序中保存任务。 Workflowy 最有益的部分之一是它可以在所有设备上同步，因此无论您身在何处，都可以随时访问您的列表和笔记。最重要的是，您可以在应用程序中保存的项目数量没有限制。

第一天

Day One 是一本简短而简单的日记，可帮助您跟踪自己的生活。它提供了多种功能，包括易于使用的界面、从相机胶卷导入图片的功能，以及详细记录生活中各种事件的选项。 Day One 还会在您的设备上本地保存备份，因此您永远不会意外丢失任何数据。

米兰诺特

Milanote 是适用于 macOS 和 iOS 的应用程序，可帮助您记笔记、素描、创建待办事项列表和设置提醒。该应用程序具有各种功能来提高您的工作效率，不仅限于草图、格式化工具、对 Markdown 语言的支持。它还提供纯文本或 HTML 格式的导出选项，如果您正在寻找可共享的内容，这非常有用。此外，Milanote 允许您导入 Dropbox 链接，然后将其转换为可通过站点界面编辑的 HTML 文件。

结论

数字技术的普及意味着现在可以实现无干扰的写作。无论您需要一个基本的笔记本式应用程序还是更复杂的应用程序，都有很多选项可供选择。我们在上面提到了一些适用于 macOS 和 iOS 的免费写作应用程序，但这些并不是唯一可用的！其他选项包括 Day One（可在移动设备和桌面设备上使用）和 Storyist (macOS/iOS)。如果您正在寻找 Word 或 Google Docs 的替代品，请立即试用这些出色的软件应用程序之一！