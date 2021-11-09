В настоящее время можно найти множество бесплатных приложений для письма. Еще никогда не было так легко оставаться на связи со своими мыслями и чувствами с помощью широкого спектра бесплатных приложений для письма, которые всегда под рукой. Вы можете выбирать из различных типов, таких как те, которые позволяют вам писать в традиционном формате блокнота, или те, которые сосредоточены на визуализации ваших мыслей и чувств по ходу дела. Независимо от стиля, эти бесплатные приложения для письма предлагают заманчивую альтернативу типичным приложениям для обработки текстов, таким как Microsoft Word и Google Docs!

Если вам нужно вдохновение для письма или вы хотите найти выход для своих мыслей, на рынке представлено множество бесплатных приложений для письма. Некоторые из них позволят вам писать в традиционном формате блокнота, а другие помогут визуально обобщить ваши мысли. Вы можете легко найти стиль, который соответствует тому, чего вы пытаетесь достичь с помощью этого приложения. Если вы хотите вести дневник о своих повседневных делах или выкинуть некоторые из этих мыслей из головы, эта бесплатная альтернатива более чем способна!

Как работают приложения для написания?

Ну, как правило, вы открываете приложение и начинаете печатать! Эти приложения обычно предлагают широкий спектр функций, таких как возможность изменять шрифты, цвета и фон. Вы также можете экспортировать свои документы в различные форматы, такие как PDF-файлы или файлы Microsoft Word. Многие из этих приложений позволяют вам делиться своей работой с другими через социальные сети или электронную почту.

Есть несколько причин, по которым вам следует использовать бесплатные приложения для письма. Для начала они могут стать отличным способом изложить свои мысли на бумаге. Кроме того, они могут помочь вам связаться с другими людьми, которым может быть интересно ваше письмо. Наконец, эти приложения также могут помочь вам улучшить свои навыки письма.

На рынке существует множество различных типов бесплатных приложений для письма. Пять приведенных ниже примеров — это всего лишь пример того, что там есть!

Писец

Scrivener — это программное приложение для macOS и Windows, созданное компаниями Literature и Latte и предназначенное для помощи писателям в систематизации своих идей, написании историй и отслеживании их прогресса.

Эверноут

Evernote — это приложение, доступное на мобильных устройствах, настольных компьютерах и в Интернете, для организации всевозможных заметок.

Поддерживаемый тип организации зависит от личных предпочтений и захваченных заметок. Заметки организованы в «блокноты», которые могут содержать «заметки». Сообщение может иметь множество различных атрибутов, включая теги, которые позволяют выполнять более сложные поиски. Функциональность поиска включает логическую логику для отрицательных или «похожих» запросов.

Приложение Evernote также имеет встроенную камеру, которая позволяет делать снимки прямо из приложения с эффектами.

Evernote поддерживает мультимедийный контент, такой как аудиозаписи, с автоматическим преобразованием форматов для облегчения поиска; картинки; файлы; PDF-файлы;

грамматически

Grammarly — это средство проверки грамматики, которое помогает вам писать безошибочный контент. Он сканирует ваш текст на наличие распространенных и сложных грамматических ошибок, включая согласование подлежащего и глагола, неуместные модификаторы и ошибки местоимений. Кроме того, Grammarly предлагает словарные предложения и рекомендации по синонимам, которые помогут вам улучшить свой стиль письма.

Если вы ищете надежный способ улучшить свои грамматические навыки, Grammarly — отличный вариант. Он предлагает широкий спектр функций и доступен в Интернете, как настольное приложение и как мобильное приложение. Вы также можете использовать его для проверки написанного на плагиат.

Окончательный проект

Final Draft — это программа для написания сценариев, используемая для написания сценариев для фильмов и телепередач, театральных постановок и комиксов. Впервые он был выпущен в 1991 году.

Final Draft предназначен для того, чтобы помочь сценаристам обрисовывать в общих чертах свои истории, форматировать сценарии и отслеживать прогресс. Кроме того, программное обеспечение включает в себя широкий спектр функций, которые могут помочь вам улучшить свои навыки письма, такие как проверка грамматики и орфографии, предложения по словарю и рекомендации по синонимам.

Если вы ищете надежный способ написания сценариев для фильмов или телепередач, Final Draft — отличный вариант. Программное обеспечение доступно в Интернете, как настольное приложение и как мобильное приложение. Вы также можете использовать его для отслеживания своего прогресса и обеспечения соответствия ваших сценариев требованиям отрасли.

ProWritingAid

ProWritingAid — это приложение для письма, которое поможет вам улучшить свои навыки грамматики, орфографии и пунктуации. Это бесплатное приложение для письма можно использовать в Интернете или загрузить на свой рабочий стол или мобильное устройство.

ProWritingAid имеет функции, которые автоматически обнаруживают распространенные грамматические ошибки в вашем письме. Он также предлагает предложения по улучшению грамматики и предоставляет контекстные предложения по правописанию. Это бесплатное приложение для письма призвано помочь вам улучшить свои навыки письма, а также предоставить безошибочный документ. Вы можете выбрать из множества различных версий с различными уровнями сложности, в зависимости от того, для чего вам это нужно.

Это бесплатное приложение для письма доступно в Интернете, как настольное приложение и как мобильное приложение. Он имеет в приложении

Улисс

Ulysses — это приложение для письма для macOS и iOS, которое позволяет вам сосредоточиться на письме, не отвлекаясь. Это отличный вариант, если вы ищете приложение, которое поможет вам оставаться организованным и сосредоточенным во время письма.

Ulysses предлагает множество функций, в том числе режим письма без отвлекающих факторов, встроенный счетчик слов и редактор Markdown. Кроме того, приложение можно использовать для написания в различных форматах, включая романы, рассказы, сценарии и эссе.

Ulysses доступен в Интернете и в виде мобильных приложений для macOS и iOS.

Преподобный

Rev — это простой в использовании текстовый процессор, который позволяет вам сосредоточиться на письме, не отвлекаясь. Это отличный вариант, если вы ищете приложение, которое поможет вам оставаться организованным и сосредоточенным во время письма. Rev также предлагает множество функций, в том числе режим письма без отвлекающих факторов, встроенный трекер количества слов и редактор Markdown. Кроме того, приложение можно использовать для написания в различных форматах, включая романы, рассказы, сценарии, эссе. Rev доступен в Интернете и в виде мобильных приложений для macOS и iOS.

Веллум

Vellum — это бесплатное приложение для письма, не отвлекающее внимание. Он предлагает множество функций, включая встроенный счетчик слов и редактор Markdown. Вы также можете использовать его для записи в разных форматах для разных проектов. Vellum доступен в Интернете и в виде мобильных приложений для macOS и iOS.

FocusWriter

FocusWriter — это приложение для письма, которое поможет вам сосредоточиться на письме, не отвлекаясь. Это отличный вариант, если вы ищете приложение, которое поможет вам оставаться организованным и сосредоточенным во время письма. Кроме того, приложение предлагает множество функций, в том числе встроенный счетчик слов, редактор Markdown и режим письма без отвлекающих факторов. Вы также можете использовать его для записи в разных форматах для разных проектов.

FocusWriter доступен в Интернете и в мобильных приложениях для macOS и iOS.

иА писатель

iA Writer — это приложение для письма, которое поможет вам сосредоточиться на письме, не отвлекаясь. Это отличный вариант, если вы ищете приложение, которое поможет вам оставаться организованным и сосредоточенным во время письма. Кроме того, приложение предлагает множество функций, в том числе встроенный счетчик слов, редактор Markdown и режим письма без отвлекающих факторов. Вы также можете использовать его для записи в разных форматах для разных проектов.

iA Writer доступен в Интернете и в виде мобильных приложений для macOS и iOS.

Рассказчик

Storyist — это мощное приложение для письма, которое помогает вам писать рассказы и романы. Он предлагает множество функций, в том числе встроенный счетчик слов, редактор Markdown и режим письма без отвлекающих факторов. Кроме того, приложение может писать в разных форматах для разных проектов.

Storyist доступен в Интернете и в виде мобильных приложений для macOS и iOS.

Рабочий процесс

Workflowy — это веб-сайт и мобильное приложение, цель которого — помочь вам повысить производительность, создавая простые списки и заметки. На сайте и в мобильном приложении реализована концепция «быстрого ввода», которая позволяет сохранить всего одно предложение в виде элемента списка или несколько тысяч строк в виде заметки. Вы также можете сохранять задачи в приложении. Одной из самых полезных частей Workflowy является то, что он синхронизируется на всех устройствах, поэтому у вас всегда будет доступ к вашим спискам и заметкам, где бы вы ни находились. Кроме того, нет ограничений на количество элементов, которые вы можете сохранить в приложении.

День первый

Day One — это короткий простой дневник, который поможет вам следить за своей жизнью. Он предлагает множество функций, в том числе простой в использовании интерфейс, возможность импортировать изображения из фотопленки и возможность подробно писать о различных событиях в вашей жизни. Day One также сохраняет резервные копии локально на вашем устройстве, поэтому вы никогда не потеряете данные случайно.

Миланоте

Milanote — это приложение для macOS и iOS, которое помогает делать заметки, делать наброски, создавать списки дел и устанавливать напоминания. Приложение имеет различные функции для повышения вашей производительности, не ограничиваясь эскизами, инструментами форматирования, поддержкой языка Markdown. Он также предлагает варианты экспорта в формате простого текста или HTML, которые отлично подходят, если вы ищете общий контент. Кроме того, Milanote позволяет импортировать ссылки Dropbox, которые затем преобразуются в файлы HTML, редактируемые через интерфейс сайта.

Вывод

Распространение цифровых технологий означает, что теперь можно писать без отвлекающих факторов. Если вам нужно простое приложение в стиле записной книжки или что-то более сложное, есть множество вариантов на выбор. Выше мы упомянули некоторые бесплатные приложения для письма для macOS и iOS, но это не единственные доступные! Другие варианты включают Day One (доступно как для мобильных устройств, так и для настольных компьютеров) и Storyist (macOS/iOS). Если вы ищете альтернативу Word или Google Docs, попробуйте одно из этих замечательных приложений уже сегодня!