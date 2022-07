Heutzutage gibt es viele kostenlose Schreib-Apps. Es war noch nie so einfach, mit Ihren Gedanken und Gefühlen in Verbindung zu bleiben, mit einer großen Auswahl an kostenlosen Schreib-Apps, die Ihnen zur Verfügung stehen. Sie können aus verschiedenen Typen wählen, z. B. solchen, mit denen Sie im traditionellen Notizbuchformat schreiben können, oder solchen, die sich darauf konzentrieren, Ihre Gedanken und Gefühle während des Schreibens zu visualisieren. Unabhängig vom Stil bieten diese kostenlosen Schreib-Apps eine verlockende Alternative zu typischen Textverarbeitungsprogrammen wie Microsoft Word und Google Docs!

Wenn Sie Inspiration zum Schreiben brauchen oder Ihren Gedanken freien Lauf lassen möchten, gibt es viele kostenlose Schreib-Apps auf dem Markt. Einige von ihnen ermöglichen es Ihnen, im traditionellen Notizbuchformat zu schreiben, während andere Ihnen helfen, Ihre Gedanken visuell zusammenzufassen. Sie können leicht einen Stil finden, der zu dem passt, was Sie mit dieser App erreichen möchten. Egal, ob Sie Ihre täglichen Aktivitäten protokollieren oder einige dieser Gedanken aus Ihrem Kopf verbannen möchten, diese kostenlose Alternative ist mehr als leistungsfähig!

Wie funktionieren Schreib-Apps?

Nun, normalerweise öffnen Sie eine App und fangen an zu tippen! Diese Apps bieten normalerweise eine Vielzahl von Funktionen, z. B. die Möglichkeit, Schriftarten, Farben und Hintergründe zu ändern. Sie können Ihre Dokumente auch in verschiedene Formate wie PDFs oder Microsoft Word-Dateien exportieren. Viele dieser Apps ermöglichen es Ihnen, Ihre Arbeit mit anderen über soziale Medien oder E-Mail zu teilen.

Es gibt mehrere Gründe, warum Sie kostenlose Schreib-Apps verwenden sollten. Sie können für den Anfang eine großartige Möglichkeit sein, Ihre Gedanken zu veröffentlichen und zu Papier zu bringen. Außerdem können sie dir helfen, mit anderen Leuten in Kontakt zu treten, die an deinem Schreiben interessiert sein könnten. Schließlich können Ihnen diese Apps auch dabei helfen, Ihre Schreibfähigkeiten zu verbessern.

Es gibt viele verschiedene Arten von kostenlosen Schreib-Apps auf dem Markt. Die fünf Beispiele unten sind nur ein Vorgeschmack auf das, was es da draußen gibt!

Schreiber

Scrivener ist eine Softwareanwendung für macOS und Windows, die von Literature and Latte entwickelt wurde, um Autoren dabei zu helfen, ihre Ideen zu organisieren, ihre Geschichten zu zeichnen und ihren Fortschritt zu verfolgen.

Evernote

Evernote ist eine App, die auf mobilen Geräten, Desktop-Computern und im Internet zum Organisieren von Notizen aller Art verfügbar ist.

Die Art der unterstützten Organisation hängt von den persönlichen Vorlieben und den erfassten Notizen ab. Notizen sind in „Notizbüchern“ organisiert, die „Notizen“ enthalten können. Eine Nachricht kann viele verschiedene Attribute haben, einschließlich Tags, die kompliziertere Suchen ermöglichen. Die Suchfunktion enthält eine boolesche Logik für negative oder „klingt wie“-Abfragen.

Die Evernote-App hat auch eine In-App-Kamera, mit der Sie Fotos direkt aus der App mit Effekten aufnehmen können.

Evernote unterstützt Multimedia-Inhalte wie Audioaufnahmen mit automatischer Formatkonvertierung, um die Suche zu erleichtern; Bilder; Dateien; PDFs;

Grammatik

Grammarly ist eine Grammatikprüfung, die Ihnen hilft, fehlerfreie Inhalte zu schreiben. Es scannt Ihren Text auf häufige und komplexe grammatikalische Fehler, einschließlich Subjekt-Verb-Vereinbarungen, falsch platzierte Modifikatoren und Pronomenfehler. Darüber hinaus bietet Grammarly Vokabelvorschläge und Synonymempfehlungen, um Ihnen zu helfen, Ihren Schreibstil zu verbessern.

Wenn Sie nach einer zuverlässigen Möglichkeit suchen, Ihre Grammatikkenntnisse zu verbessern, ist Grammarly eine großartige Option. Es bietet eine Vielzahl von Funktionen und ist im Web, als Desktop-Anwendung und als mobile App verfügbar. Sie können es auch verwenden, um Ihre Texte auf Plagiate zu überprüfen.

Endgültige Entwurf

Final Draft ist eine Softwareanwendung zum Schreiben von Drehbüchern, die zum Schreiben von Film- und Fernsehskripten, Bühnenstücken und Comics verwendet wird. Es wurde erstmals 1991 veröffentlicht.

Final Draft wurde entwickelt, um Drehbuchautoren dabei zu helfen, ihre Geschichten zu skizzieren, ihre Drehbücher zu formatieren und den Fortschritt zu verfolgen. Darüber hinaus enthält die Software eine Vielzahl von Funktionen, mit denen Sie Ihre Schreibfähigkeiten verbessern können, wie z. B. Grammatik- und Rechtschreibprüfung, Wortschatzvorschläge und Synonymempfehlungen.

Wenn Sie nach einer zuverlässigen Möglichkeit suchen, Ihre Film- oder Fernsehdrehbücher zu schreiben, ist Final Draft eine großartige Option. Die Software ist im Web, als Desktop-Anwendung und als mobile App verfügbar. Sie können es auch verwenden, um Ihren Fortschritt zu verfolgen und sicherzustellen, dass Ihre Skripte der Branche entsprechen.

ProWritingAid

ProWritingAid ist eine Schreibsoftwareanwendung, mit der Sie Ihre Grammatik-, Rechtschreib- und Zeichensetzungsfähigkeiten verbessern können. Diese kostenlose Schreib-App kann im Internet verwendet oder auf Ihren Desktop oder Ihr Mobilgerät heruntergeladen werden.

ProWritingAid verfügt über Funktionen, die häufige Grammatikfehler in Ihrem Schreiben automatisch erkennen. Es bietet auch Vorschläge für Grammatikverbesserungen und bietet kontextbezogene Rechtschreibvorschläge. Diese kostenlose Schreib-App soll Ihnen helfen, Ihre Schreibfähigkeiten zu verbessern und gleichzeitig ein fehlerfreies Dokument bereitzustellen. Sie können aus einer Vielzahl verschiedener Versionen mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad wählen, je nachdem, wofür Sie es benötigen.

Diese kostenlose Schreib-App ist im Web, als Desktop-Anwendung und als mobile App verfügbar. Es verfügt über eine In-App

Ulysses

Ulysses ist eine Schreibanwendung für macOS und iOS, mit der Sie sich ohne Ablenkung auf Ihr Schreiben konzentrieren können. Es ist eine großartige Option, wenn Sie nach einer App suchen, die Ihnen hilft, beim Schreiben organisiert und konzentriert zu bleiben.

Ulysses bietet eine Vielzahl von Funktionen, darunter einen ablenkungsfreien Schreibmodus, einen integrierten Wortzähler und einen Markdown-Editor. Darüber hinaus kann die App zum Schreiben in verschiedenen Formaten verwendet werden, darunter Romane, Kurzgeschichten, Drehbücher und Essays.

Ulysses ist im Web und als mobile Apps für macOS und iOS verfügbar.

Rev

Rev ist ein benutzerfreundliches Textverarbeitungsprogramm, mit dem Sie sich ohne Ablenkung auf Ihr Schreiben konzentrieren können. Es ist eine großartige Option, wenn Sie nach einer App suchen, die Ihnen hilft, beim Schreiben organisiert und konzentriert zu bleiben. Rev bietet auch eine Vielzahl von Funktionen, darunter einen ablenkungsfreien Schreibmodus, einen integrierten Wortzähler und einen Markdown-Editor. Darüber hinaus kann die App zum Schreiben in verschiedenen Formaten verwendet werden, darunter Romane, Kurzgeschichten, Drehbücher, Essays. Rev ist im Web und als mobile Apps für macOS und iOS verfügbar.

Pergament

Vellum ist eine kostenlose, ablenkungsfreie Schreibanwendung. Es bietet eine Vielzahl von Funktionen, darunter einen integrierten Wortzähler und einen Markdown-Editor. Sie können es auch verwenden, um in verschiedenen Formaten für verschiedene Projekte zu schreiben. Vellum ist im Web und als mobile Apps für macOS und iOS verfügbar.

FocusWriter

FocusWriter ist eine Schreibanwendung, mit der Sie sich ohne Ablenkung auf Ihr Schreiben konzentrieren können. Es ist eine großartige Option, wenn Sie nach einer App suchen, die Ihnen hilft, beim Schreiben organisiert und konzentriert zu bleiben. Darüber hinaus bietet die App eine Vielzahl von Funktionen, darunter einen integrierten Wortzähler, einen Markdown-Editor und einen ablenkungsfreien Schreibmodus. Sie können es auch verwenden, um in verschiedenen Formaten für verschiedene Projekte zu schreiben.

FocusWriter ist im Web und in mobilen Apps für macOS und iOS verfügbar.

Ich bin Schriftsteller

iA Writer ist eine Schreibanwendung, mit der Sie sich ohne Ablenkung auf Ihr Schreiben konzentrieren können. Es ist eine großartige Option, wenn Sie nach einer App suchen, die Ihnen hilft, beim Schreiben organisiert und konzentriert zu bleiben. Darüber hinaus bietet die App eine Vielzahl von Funktionen, darunter einen integrierten Wortzähler, einen Markdown-Editor und einen ablenkungsfreien Schreibmodus. Sie können es auch verwenden, um in verschiedenen Formaten für verschiedene Projekte zu schreiben.

iA Writer ist im Web und als mobile Apps für macOS und iOS verfügbar.

Geschichtenerzähler

Storyist ist eine leistungsstarke Schreibanwendung, mit der Sie Ihre Geschichten und Romane schreiben können. Es bietet eine Vielzahl von Funktionen, darunter einen integrierten Wortzähler, einen Markdown-Editor und einen ablenkungsfreien Schreibmodus. Darüber hinaus kann die App für verschiedene Projekte in verschiedenen Formaten schreiben.

Storyist ist im Web und als mobile Apps für macOS und iOS verfügbar.

Arbeitsablauffähig

Workflowy ist eine Website und eine mobile App, die Ihnen helfen soll, Ihre Produktivität zu steigern, indem Sie einfache Listen und Notizen erstellen. Die Website und die mobile App verfügen über ein Konzept der „Schnelleingabe“, mit dem Sie nur einen Satz als Listenelement oder mehrere tausend Zeilen als Notiz speichern können. Sie können Aufgaben auch innerhalb der Anwendung speichern. Einer der vorteilhaftesten Teile von Workflowy ist, dass es auf allen Geräten synchronisiert wird, sodass Sie immer und überall Zugriff auf Ihre Listen und Notizen haben. Darüber hinaus gibt es keine Begrenzung, wie viele Elemente Sie in der Anwendung speichern können.

Tag eins

Day One ist ein kurzes, einfaches Tagebuch, das Ihnen hilft, den Überblick über Ihr Leben zu behalten. Es bietet eine Vielzahl von Funktionen, darunter eine benutzerfreundliche Oberfläche, die Möglichkeit, Bilder von Ihrer Kamerarolle zu importieren, und die Option, ausführlich über verschiedene Ereignisse in Ihrem Leben zu schreiben. Day One speichert Backups auch lokal auf Ihrem Gerät, sodass Sie niemals versehentlich Daten verlieren.

Milanote

Milanote ist eine Anwendung für macOS und iOS, mit der Sie Notizen machen, skizzieren, Aufgabenlisten erstellen und Erinnerungen festlegen können. Die Anwendung verfügt über verschiedene Funktionen zur Verbesserung Ihrer Produktivität, die nicht auf Skizzen, Formatierungswerkzeuge und Unterstützung für die Markdown-Sprache beschränkt sind. Es bietet auch Exportoptionen im Nur-Text- oder HTML-Format, was großartig ist, wenn Sie nach gemeinsam nutzbaren Inhalten suchen. Darüber hinaus können Sie mit Milanote Dropbox-Links importieren, die dann in HTML-Dateien konvertiert werden, die über die Site-Oberfläche bearbeitet werden können.

Fazit

Die Verbreitung digitaler Technologie bedeutet, dass ablenkungsfreies Schreiben jetzt möglich ist. Egal, ob Sie eine einfache App im Notebook-Stil oder etwas Komplexeres benötigen, es stehen zahlreiche Optionen zur Auswahl. Wir haben oben einige kostenlose Schreib-Apps für macOS und iOS erwähnt, aber das sind nicht die einzigen verfügbaren! Weitere Optionen sind Day One (sowohl auf Mobilgeräten als auch auf Desktops verfügbar) und Storyist (macOS/iOS). Wenn Sie nach einer Alternative zu Word oder Google Docs suchen, probieren Sie noch heute eine dieser großartigen Softwareanwendungen aus!