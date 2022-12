Er zijn tegenwoordig veel gratis schrijfapps te vinden. Het is nog nooit zo gemakkelijk geweest om verbonden te blijven met je gedachten en gevoelens met een breed scala aan gratis schrijf-apps binnen handbereik. Je kunt kiezen uit verschillende soorten, zoals die waarmee je in traditioneel notitieboekformaat kunt schrijven of die waarmee je je gedachten en gevoelens al doende kunt visualiseren. Ongeacht de stijl, deze gratis schrijf-apps bieden een aanlokkelijk alternatief voor typische tekstverwerkingsprogramma's zoals Microsoft Word en Google Docs!

Hoe werken schrijf-apps?

Nou, meestal open je een app en begin je te typen! Deze apps bieden meestal een breed scala aan functies, zoals de mogelijkheid om lettertypen, kleuren en achtergronden te veranderen. Je kunt je documenten ook exporteren in verschillende formaten, zoals PDF's of Microsoft Word-bestanden. Met veel van deze apps kunt u uw werk delen met anderen via sociale media of e-mail.

Er zijn verschillende redenen waarom je gratis schrijf-apps zou moeten gebruiken. Om te beginnen kunnen ze een geweldige manier zijn om je gedachten op papier te krijgen. Daarnaast kunnen ze je helpen om in contact te komen met andere mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn in je schrijfwerk. Tot slot kunnen deze apps je ook helpen om je schrijfvaardigheid te verbeteren.

Er zijn veel verschillende soorten gratis schrijf-apps op de markt. De vijf voorbeelden hieronder zijn slechts een voorproefje van wat er is!

Scrivener

Scrivener is een softwareapplicatie voor macOS en Windows, gemaakt door Literature and Latte, ontworpen om schrijvers te helpen hun ideeën te organiseren, hun verhalen te plotten en hun voortgang bij te houden.

Evernote

Evernote is een app die beschikbaar is op mobiele apparaten, desktop computers en het web voor het organiseren van allerlei soorten notities.

Het type organisatie hangt af van de persoonlijke voorkeur en de vastgelegde notities. Notities worden georganiseerd in "notebooks" die "notities" kunnen bevatten Een bericht kan veel verschillende attributen hebben, waaronder tags waarmee ingewikkelder zoekopdrachten kunnen worden uitgevoerd. De zoekfunctionaliteit omvat booleaanse logica voor negatieve of "klinkt als" zoekopdrachten.

De Evernote app heeft ook een in-app camera waarmee je direct vanuit de app foto's kunt maken met effecten.

Evernote ondersteunt multimedia-inhoud zoals audio-opnames met automatische conversie van formaten om het zoeken te vergemakkelijken; afbeeldingen; bestanden; PDF's;

Grammarly

Grammarly is een grammaticacontroleur die u helpt foutloze inhoud te schrijven. Het scant uw tekst op veel voorkomende en complexe grammaticale fouten, waaronder onderwerp-werkwoord overeenkomst, misplaatste modifiers, en voornaamwoord fouten. Bovendien biedt Grammarly woordenschat suggesties en synoniem aanbevelingen om u te helpen uw schrijfstijl te verbeteren.

Als u op zoek bent naar een betrouwbare manier om uw grammaticale vaardigheden te verbeteren, is Grammarly een geweldige optie. Het biedt een breed scala aan functies en is beschikbaar op het web, als desktop applicatie en als mobiele app. Je kunt het ook gebruiken om je teksten op plagiaat te controleren.

Final Draft

Final Draft is een scenarioschrijfprogramma dat wordt gebruikt voor het schrijven van film- en televisiescripts, toneelstukken en stripboeken. Het werd voor het eerst uitgebracht in 1991.

Final Draft is ontworpen om scenarioschrijvers te helpen hun verhalen te schetsen, hun scripts op te maken en de voortgang bij te houden. Daarnaast bevat de software een groot aantal functies die je kunnen helpen je schrijfvaardigheid te verbeteren, zoals grammatica- en spellingcontrole, woordenschat suggesties en synoniem aanbevelingen.

Als je op zoek bent naar een betrouwbare manier om je film- of televisiescripts te schrijven, is Final Draft een goede optie. De software is beschikbaar op het web, als desktopapplicatie en als mobiele app. Je kunt het ook gebruiken om je voortgang bij te houden en ervoor te zorgen dat je scripts voldoen aan de industrie.

ProWritingAid

ProWritingAid is een schrijfsoftwaretoepassing die je helpt je grammatica, spelling en interpunctievaardigheden te verbeteren. Deze gratis schrijfapp kan worden gebruikt op het web of worden gedownload op je desktop of mobiele apparaat.

ProWritingAid heeft functies die automatisch veelvoorkomende grammaticafouten in uw schrijven detecteren. Het biedt ook suggesties voor grammatica verbeteringen en biedt contextuele spelling suggesties. Deze gratis schrijfapp wil u helpen uw schrijfvaardigheid te verbeteren en tegelijkertijd een foutloos document opleveren. Je kunt kiezen uit verschillende versies met verschillende niveaus van complexiteit, afhankelijk van waar je het voor nodig hebt.

Deze gratis schrijf-app is beschikbaar op het web, als desktop applicatie en als mobiele app. Het beschikt over een in-app

Ulysses

Ulysses is een schrijfapplicatie voor macOS en iOS waarmee je je kunt concentreren op je schrijven zonder afleiding. Het is een geweldige optie als je op zoek bent naar een app die je helpt georganiseerd en gefocust te blijven terwijl je schrijft.

Ulysses biedt een verscheidenheid aan functies, waaronder een afleidingsvrije schrijfmodus, een ingebouwde woordenteller en een Markdown-editor. Bovendien kan de app worden gebruikt om te schrijven in verschillende formaten, waaronder romans, korte verhalen, screenplays en essays.

Ulysses is beschikbaar op het web en als mobiele apps voor macOS en iOS.

Rev

Rev is een eenvoudig te gebruiken tekstverwerker waarmee u zich kunt concentreren op uw schrijven zonder afleiding. Het is een geweldige optie als je op zoek bent naar een app die je helpt georganiseerd en gefocust te blijven terwijl je schrijft. Rev biedt ook een verscheidenheid aan functies, waaronder een afleidingsvrije schrijfmodus, een ingebouwde woordenteller en een Markdown-editor. Bovendien kan de app worden gebruikt om te schrijven in verschillende formaten, waaronder romans, korte verhalen, screenplays, essays. Rev is beschikbaar op het web en als mobiele apps voor macOS en iOS.

Vellum

Vellum is een gratis schrijfapplicatie zonder afleiding. Het biedt verschillende functies, waaronder een ingebouwde woordenteller en een Markdown-editor. Je kunt het ook gebruiken om in verschillende formaten te schrijven voor verschillende projecten. Vellum is beschikbaar op het web en als mobiele apps voor macOS en iOS.

FocusWriter

FocusWriter is een schrijfapplicatie die je helpt te focussen op je schrijven zonder afleiding. Het is een geweldige optie als je op zoek bent naar een app die je helpt georganiseerd en gefocust te blijven terwijl je schrijft. Bovendien biedt de app een verscheidenheid aan functies, waaronder een ingebouwde woordenteller, een Markdown-editor en een afleidingsvrije schrijfmodus. Je kunt het ook gebruiken om in verschillende formaten te schrijven voor verschillende projecten.

FocusWriter is beschikbaar op het web en mobiele apps voor macOS en iOS.

iA Schrijver

iA Writer is een schrijfapplicatie die je helpt te focussen op je schrijven zonder afleiding. Het is een geweldige optie als je op zoek bent naar een app die je helpt georganiseerd en gefocust te blijven terwijl je schrijft. Bovendien biedt de app verschillende functies, waaronder een ingebouwde woordenteller, een Markdown-editor en een schrijfmodus zonder afleiding. U kunt het ook gebruiken om te schrijven in verschillende formaten voor verschillende projecten.

iA Writer is beschikbaar op het web en als mobiele apps voor macOS en iOS.

Storyist

Storyist is een krachtige schrijfapplicatie die je helpt bij het schrijven van je verhalen en romans. Het biedt een verscheidenheid aan functies, waaronder een ingebouwde woordenteller, een Markdown-editor en een afleidingsvrije schrijfmodus. Bovendien kan de app schrijven in verschillende formaten voor verschillende projecten.

Storyist is beschikbaar op het web en als mobiele apps voor macOS en iOS.

Workflowy

Workflowy is een website en mobiele app die je wil helpen je productiviteit te verhogen door eenvoudige lijstjes en notities te maken. De site en mobiele app hebben een concept van "snelle invoer", waarmee je zo weinig als één zin als lijstitem of zo veel als enkele duizenden regels als notitie kunt opslaan. U kunt ook taken opslaan binnen de applicatie. Een van de grootste voordelen van Workflowy is dat het synchroniseert op alle apparaten, zodat je altijd toegang hebt tot je lijsten en notities, waar je ook bent. Bovendien is er geen limiet aan het aantal items dat je in de applicatie kunt opslaan.

Dag één

Day One is een kort, eenvoudig dagboek dat je helpt je leven bij te houden. Het biedt verschillende functies, waaronder een gebruiksvriendelijke interface, de mogelijkheid om foto's uit je camerarol te importeren en de optie om uitgebreid te schrijven over verschillende gebeurtenissen in je leven. Day One slaat ook lokaal back-ups op uw apparaat op, zodat u nooit per ongeluk gegevens verliest.

Milanote

Milanote is een applicatie voor macOS en iOS die je helpt bij het maken van notities, schetsen, het maken van to-do-lijsten en het instellen van herinneringen. De applicatie heeft verschillende functies om uw productiviteit te verbeteren, niet beperkt tot schetsen, opmaaktools, ondersteuning voor Markdown-taal. Het biedt ook exportopties in platte tekst of HTML-formaat, die geweldig zijn als u op zoek bent naar deelbare inhoud. Bovendien kunt u met Milanote Dropbox-links importeren, die vervolgens worden omgezet in HTML-bestanden die via de site-interface kunnen worden bewerkt.

Conclusie

De toename van digitale technologie betekent dat schrijven zonder afleiding nu mogelijk is. Of je nu een eenvoudige app in notitieboekstijl nodig hebt of iets complexers, er zijn genoeg opties om uit te kiezen. We hebben hierboven enkele gratis schrijfapps voor macOS en iOS genoemd, maar dit zijn niet de enige beschikbare apps! Andere opties zijn Day One (beschikbaar op zowel mobiel als desktop) en Storyist (macOS/iOS). Als je op zoek bent naar een alternatief voor Word of Google Docs, probeer dan vandaag nog een van deze geweldige softwaretoepassingen uit!