De nombreuses applications d'écriture gratuites peuvent être trouvées de nos jours. Il n'a jamais été aussi facile de rester connecté à vos pensées et à vos sentiments grâce à une large gamme d'applications d'écriture gratuites à portée de main. Vous pouvez choisir parmi différents types, tels que ceux qui vous permettent d'écrire dans un format de cahier traditionnel ou ceux qui se concentrent sur la visualisation de vos pensées et de vos sentiments au fur et à mesure. Peu importe le style, ces applications d'écriture gratuites offrent une alternative attrayante aux applications de traitement de texte typiques comme Microsoft Word et Google Docs !

Si vous avez besoin d'inspiration pour écrire ou si vous souhaitez trouver un débouché pour vos pensées, de nombreuses applications d'écriture gratuites sont disponibles sur le marché. Certains d'entre eux vous permettront d'écrire dans un format de cahier traditionnel, tandis que d'autres vous aideront à résumer visuellement vos pensées. Vous pouvez facilement trouver un style qui convient à ce que vous essayez d'accomplir avec cette application. Que vous souhaitiez tenir un journal sur vos activités quotidiennes ou vous débarrasser de certaines de ces pensées, cette alternative gratuite est plus que capable !

Comment fonctionnent les applications d'écriture ?

Eh bien, généralement, vous ouvrirez une application et commencerez à taper ! Ces applications offrent généralement un large éventail de fonctionnalités, telles que la possibilité de modifier les polices, les couleurs et les arrière-plans. Vous pouvez également exporter vos documents dans différents formats, tels que des fichiers PDF ou des fichiers Microsoft Word. Beaucoup de ces applications vous permettent de partager votre travail avec d'autres via les réseaux sociaux ou par e-mail.

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles vous devriez utiliser des applications d'écriture gratuites. Ils peuvent être un excellent moyen de faire part de vos réflexions et de les mettre sur papier, pour commencer. De plus, ils peuvent vous aider à entrer en contact avec d'autres personnes susceptibles d'être intéressées par votre écriture. Enfin, ces applications peuvent également vous aider à améliorer vos compétences en écriture.

Il existe de nombreux types d'applications d'écriture gratuites sur le marché. Les cinq exemples ci-dessous ne sont qu'un avant-goût de ce qui existe !

Scribe

Scrivener est une application logicielle pour macOS et Windows créée par Literature and Latte, conçue pour aider les écrivains à organiser leurs idées, tracer leurs histoires et suivre leurs progrès.

Evernote

Evernote est une application disponible sur les appareils mobiles, les ordinateurs de bureau et le Web pour organiser des notes de toutes sortes.

Le type d'organisation pris en charge dépend des préférences personnelles et des notes capturées. Les notes sont organisées en "carnets" qui peuvent contenir des "notes". Un message peut avoir de nombreux attributs différents, y compris des balises qui permettent d'exécuter des recherches plus complexes. La fonctionnalité de recherche inclut une logique booléenne pour les requêtes négatives ou "semblables".

L'application Evernote dispose également d'un appareil photo intégré qui vous permet de prendre des photos directement depuis l'application avec des effets.

Evernote prend en charge le contenu multimédia tel que les enregistrements audio avec conversion automatique des formats pour faciliter la recherche ; images; des dossiers; PDF ;

Grammaire

Grammarly est un vérificateur de grammaire qui vous aide à écrire du contenu sans erreur. Il analyse votre texte à la recherche d'erreurs grammaticales courantes et complexes, notamment l'accord sujet-verbe, les modificateurs mal placés et les erreurs de pronom. De plus, Grammarly propose des suggestions de vocabulaire et des recommandations de synonymes pour vous aider à améliorer votre style d'écriture.

Si vous cherchez un moyen fiable d'améliorer vos compétences en grammaire, Grammarly est une excellente option. Il offre un large éventail de fonctionnalités et est disponible sur le Web, en tant qu'application de bureau et en tant qu'application mobile. Vous pouvez également l'utiliser pour vérifier votre écriture pour le plagiat.

Projet final

Final Draft est une application logicielle de scénarisation utilisée pour écrire des scénarios de films et de télévision, des pièces de théâtre et des bandes dessinées. Il est sorti pour la première fois en 1991.

Final Draft est conçu pour aider les scénaristes à décrire leurs histoires, à formater leurs scripts et à suivre les progrès. De plus, le logiciel comprend un large éventail de fonctionnalités qui peuvent vous aider à améliorer vos compétences en écriture, telles que des vérificateurs de grammaire et d'orthographe, des suggestions de vocabulaire et des recommandations de synonymes.

Si vous cherchez un moyen fiable d'écrire vos scripts de films ou de télévision, Final Draft est une excellente option. Le logiciel est disponible sur le Web, en tant qu'application de bureau et en tant qu'application mobile. Vous pouvez également l'utiliser pour suivre vos progrès et vous assurer que vos scripts répondent à l'industrie.

ProWritingAid

ProWritingAid est un logiciel d'écriture qui vous aide à améliorer vos compétences en grammaire, en orthographe et en ponctuation. Cette application d'écriture gratuite peut être utilisée sur le Web ou téléchargée sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile.

ProWritingAid possède des fonctionnalités qui détectent automatiquement les erreurs de grammaire courantes dans votre écriture. Il propose également des suggestions d'amélioration de la grammaire et fournit des suggestions d'orthographe contextuelles. Cette application d'écriture gratuite vise à vous aider à améliorer vos compétences en écriture tout en fournissant un document sans erreur. Vous pouvez choisir parmi une variété de versions différentes avec différents niveaux de complexité, en fonction de vos besoins.

Cette application d'écriture gratuite est disponible sur le Web, en tant qu'application de bureau et en tant qu'application mobile. Il dispose d'une application

Ulysse

Ulysse est une application d'écriture pour macOS et iOS qui vous permet de vous concentrer sur votre écriture sans distractions. C'est une excellente option si vous recherchez une application qui vous aidera à rester organisé et concentré pendant que vous écrivez.

Ulysse offre une variété de fonctionnalités, notamment un mode d'écriture sans distraction, un outil de suivi du nombre de mots intégré et un éditeur Markdown. De plus, l'application peut être utilisée pour écrire dans divers formats, notamment des romans, des nouvelles, des scénarios et des essais.

Ulysse est disponible sur le Web et sous forme d'applications mobiles pour macOS et iOS.

Tour

Rev est un traitement de texte facile à utiliser qui vous permet de vous concentrer sur votre écriture sans distractions. C'est une excellente option si vous recherchez une application qui vous aidera à rester organisé et concentré pendant que vous écrivez. Rev propose également une variété de fonctionnalités, notamment un mode d'écriture sans distraction, un outil de suivi du nombre de mots intégré et un éditeur Markdown. De plus, l'application peut être utilisée pour écrire dans divers formats, y compris des romans, des nouvelles, des scénarios, des essais. Rev est disponible sur le Web et sous forme d'applications mobiles pour macOS et iOS.

Vélin

Vellum est une application d'écriture gratuite et sans distraction. Il offre une variété de fonctionnalités, notamment un outil de suivi du nombre de mots intégré et un éditeur Markdown. Vous pouvez également l'utiliser pour écrire dans différents formats pour différents projets. Vellum est disponible sur le Web et sous forme d'applications mobiles pour macOS et iOS.

FocusWriter

FocusWriter est une application d'écriture qui vous aide à vous concentrer sur votre écriture sans distractions. C'est une excellente option si vous recherchez une application qui vous aidera à rester organisé et concentré pendant que vous écrivez. De plus, l'application offre une variété de fonctionnalités, notamment un outil de suivi du nombre de mots intégré, un éditeur Markdown et un mode d'écriture sans distraction. Vous pouvez également l'utiliser pour écrire dans différents formats pour différents projets.

FocusWriter est disponible sur le Web et les applications mobiles pour macOS et iOS.

iUn écrivain

iA Writer est une application d'écriture qui vous aide à vous concentrer sur votre écriture sans distractions. C'est une excellente option si vous recherchez une application qui vous aidera à rester organisé et concentré pendant que vous écrivez. De plus, l'application offre une variété de fonctionnalités, notamment un outil de suivi du nombre de mots intégré, un éditeur Markdown et un mode d'écriture sans distraction. Vous pouvez également l'utiliser pour écrire dans différents formats pour différents projets.

iA Writer est disponible sur le Web et sous forme d'applications mobiles pour macOS et iOS.

Conteur

Storyist est une puissante application d'écriture qui vous aide à écrire vos histoires et vos romans. Il offre une variété de fonctionnalités, notamment un outil de suivi du nombre de mots intégré, un éditeur Markdown et un mode d'écriture sans distraction. De plus, l'application peut écrire dans différents formats pour différents projets.

Storyist est disponible sur le Web et sous forme d'applications mobiles pour macOS et iOS.

Flux de travail

Workflowy est un site Web et une application mobile qui visent à vous aider à augmenter votre productivité en créant des listes et des notes simples. Le site et l'application mobile ont un concept de "saisie rapide", qui vous permet d'enregistrer aussi peu qu'une phrase en tant qu'élément de liste ou jusqu'à plusieurs milliers de lignes en tant que note. Vous pouvez également enregistrer des tâches dans l'application. L'une des parties les plus avantageuses de Workflowy est qu'il se synchronise sur tous les appareils, de sorte que vous aurez toujours accès à vos listes et notes, où que vous soyez. De plus, il n'y a pas de limite au nombre d'éléments que vous pouvez enregistrer dans l'application.

Jour un

Day One est un journal court et simple qui vous aide à garder une trace de votre vie. Il offre une variété de fonctionnalités, y compris une interface facile à utiliser, la possibilité d'importer des images à partir de votre pellicule et la possibilité d'écrire longuement sur divers événements de votre vie. Day One enregistre également des sauvegardes localement sur votre appareil, de sorte que vous ne perdrez jamais de données accidentellement.

Milanote

Milanote est une application pour macOS et iOS qui vous aide à prendre des notes, à dessiner, à créer des listes de tâches et à définir des rappels. L'application dispose de diverses fonctionnalités pour améliorer votre productivité, sans se limiter aux croquis, aux outils de formatage, à la prise en charge du langage Markdown. Il offre également des options d'exportation au format texte brut ou HTML, ce qui est idéal si vous recherchez du contenu partageable. De plus, Milanote vous permet d'importer des liens Dropbox qui sont ensuite convertis en fichiers HTML modifiables via l'interface du site.

Conclusion

La prolifération de la technologie numérique signifie qu'une écriture sans distraction est désormais possible. Que vous ayez besoin d'une application de base de type ordinateur portable ou de quelque chose de plus complexe, vous avez le choix entre de nombreuses options. Nous avons mentionné ci-dessus quelques applications d'écriture gratuites pour macOS et iOS, mais ce ne sont pas les seules disponibles ! Les autres options incluent Day One (disponible sur mobile et ordinateur de bureau) et Storyist (macOS/iOS). Si vous cherchez une alternative à Word ou Google Docs, essayez l'une de ces excellentes applications logicielles dès aujourd'hui !