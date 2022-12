Wiele darmowych aplikacji do pisania można znaleźć w dzisiejszych czasach. Nigdy nie było tak łatwo pozostać w kontakcie ze swoimi myślami i uczuciami dzięki szerokiej gamie darmowych aplikacji do pisania w zasięgu ręki. Możesz wybierać spośród różnych typów, takich jak te, które pozwalają pisać w tradycyjnym formacie notatnika lub te, które koncentrują się na wizualizacji swoich myśli i uczuć w trakcie pracy. Bez względu na styl, te darmowe aplikacje do pisania oferują kuszącą alternatywę dla typowych aplikacji do przetwarzania tekstu, takich jak Microsoft Word i Google Docs!

Jeśli potrzebujesz inspiracji do pisania lub chcesz znaleźć ujście dla swoich myśli, na rynku dostępnych jest wiele darmowych aplikacji do pisania. Niektóre z nich pozwolą Ci pisać w tradycyjnym formacie notatnika, a inne pomogą podsumować Twoje myśli wizualnie. Możesz łatwo znaleźć styl, który odpowiada temu, co próbujesz osiągnąć za pomocą tej aplikacji. Niezależnie od tego, czy chcesz pisać dziennik o swoich codziennych czynnościach, czy też wyrzucić z głowy niektóre z tych myśli, ta darmowa alternatywa jest bardziej niż zdolna!

Jak działają aplikacje do pisania?

Cóż, zazwyczaj otwierasz aplikację i zaczynasz pisać! Te aplikacje zazwyczaj oferują szeroki zakres funkcji, takich jak możliwość zmiany czcionek, kolorów i tła. Możesz również eksportować swoje dokumenty w różnych formatach, takich jak pliki PDF lub Microsoft Word. Wiele z tych aplikacji pozwala na dzielenie się swoją pracą z innymi za pośrednictwem mediów społecznościowych lub poczty elektronicznej.

Istnieje kilka powodów, dla których warto korzystać z darmowych aplikacji do pisania. Na początek mogą one być świetnym sposobem na przelanie swoich myśli na papier. Dodatkowo, mogą one pomóc Ci połączyć się z innymi ludźmi, którzy mogą być zainteresowani Twoimi pracami. Wreszcie, aplikacje te mogą również pomóc Ci poprawić swoje umiejętności pisania.

Na rynku istnieje wiele różnych rodzajów darmowych aplikacji do pisania. Pięć poniższych przykładów to tylko przedsmak tego, co jest tam dostępne!

Scrivener

Scrivener to aplikacja dla macOS i Windows stworzona przez Literature and Latte, zaprojektowana, aby pomóc pisarzom zorganizować swoje pomysły, nakreślić ich historie i śledzić ich postępy.

Evernote

Evernote to aplikacja dostępna na urządzeniach mobilnych, komputerach stacjonarnych i w sieci do organizowania notatek wszelkiego rodzaju.

Rodzaj obsługiwanej organizacji zależy od osobistych preferencji i przechwyconych notatek. Notatki są organizowane w "notatnikach", które mogą zawierać "notatki" Wiadomość może mieć wiele różnych atrybutów, w tym znaczniki, które pozwalają na bardziej skomplikowane wyszukiwanie, aby być uruchomione. Funkcja wyszukiwania obejmuje logikę boolean dla zapytań negatywnych lub "brzmi jak".

Aplikacja Evernote ma również aparat w aplikacji, który umożliwia pstrykanie zdjęć bezpośrednio z aplikacji z efektami.

Evernote obsługuje treści multimedialne, takie jak nagrania audio z automatyczną konwersją formatów, aby ułatwić wyszukiwanie; obrazy; pliki; PDF;

Grammarly

Grammarly to program do sprawdzania gramatyki, który pomaga pisać treści bez błędów. Skanuje Twój tekst pod kątem powszechnych i złożonych błędów gramatycznych, w tym porozumienia podmiotowo-czasownikowego, błędnie umieszczonych modyfikatorów i błędów zaimków. Dodatkowo Grammarly oferuje sugestie słownictwa i rekomendacje synonimów, aby pomóc Ci poprawić styl pisania.

Jeśli szukasz niezawodnego sposobu na poprawę swoich umiejętności gramatycznych, Grammarly jest świetną opcją. Oferuje szeroki zakres funkcji i jest dostępny w sieci, jako aplikacja na pulpit i jako aplikacja mobilna. Możesz również użyć go do sprawdzenia swojego pisania pod kątem plagiatu.

Final Draft

Final Draft to aplikacja do pisania scenariuszy filmowych i telewizyjnych, sztuk scenicznych i komiksów. Po raz pierwszy został wydany w 1991 roku.

Final Draft został zaprojektowany, aby pomóc scenarzystom w tworzeniu zarysów historii, formatowaniu scenariuszy i śledzeniu postępów. Dodatkowo oprogramowanie zawiera wiele funkcji, które mogą pomóc w poprawieniu umiejętności pisania, takich jak sprawdzanie gramatyki i pisowni, sugestie słownictwa i rekomendacje synonimów.

Jeśli szukasz niezawodnego sposobu na pisanie scenariuszy filmowych lub telewizyjnych, Final Draft jest świetną opcją. Oprogramowanie to jest dostępne w sieci, jako aplikacja desktopowa i mobilna. Możesz również użyć go do śledzenia swoich postępów i upewnienia się, że twoje scenariusze spełniają wymagania branży.

ProWritingAid

ProWritingAid to aplikacja do pisania, która pomaga poprawić umiejętności gramatyczne, ortograficzne i interpunkcyjne. Ta darmowa aplikacja do pisania może być używana w sieci lub pobrana na pulpicie lub urządzeniu mobilnym.

ProWritingAid ma funkcje, które automatycznie wykrywają wspólne błędy gramatyczne w twoim piśmie. Oferuje również sugestie dotyczące poprawy gramatyki i zapewnia kontekstowe sugestie dotyczące pisowni. Ta darmowa aplikacja do pisania ma na celu pomóc Ci poprawić umiejętności pisania, a jednocześnie zapewnić dokument bez błędów. Możesz wybierać spośród różnych wersji o różnym poziomie złożoności, w zależności od tego, do czego go potrzebujesz.

Ta darmowa aplikacja do pisania jest dostępna w sieci, jako aplikacja na pulpit i jako aplikacja mobilna. Zawiera ona aplikację

Ulysses

Ulysses to aplikacja do pisania dla macOS i iOS, która pozwala skupić się na pisaniu bez rozpraszania uwagi. Jest to świetna opcja, jeśli szukasz aplikacji, która pomoże Ci zachować organizację i koncentrację podczas pisania.

Ulysses oferuje wiele funkcji, w tym tryb pisania bez rozpraszania, wbudowany tracker liczenia słów i edytor Markdown. Dodatkowo, aplikacja może być używana do pisania w różnych formatach, w tym powieści, opowiadań, scenariuszy i esejów.

Ulysses jest dostępny w sieci i jako aplikacja mobilna dla macOS i iOS.

Rev

Rev to łatwy w użyciu edytor tekstu, który pozwala skupić się na pisaniu bez rozpraszania uwagi. Jest to świetna opcja, jeśli szukasz aplikacji, która pomoże Ci zachować organizację i skupienie podczas pisania. Rev oferuje również wiele funkcji, w tym tryb pisania bez rozpraszania uwagi, wbudowany tracker liczenia słów i edytor Markdown. Dodatkowo, aplikacja może być używana do pisania w różnych formatach, w tym powieści, opowiadań, scenariuszy, esejów. Rev jest dostępny na stronie internetowej oraz jako aplikacja mobilna na macOS i iOS.

Vellum

Vellum to darmowa aplikacja do pisania bez rozpraszania uwagi. Oferuje wiele funkcji, w tym wbudowany tracker liczenia słów i edytor Markdown. Możesz również użyć go do pisania w różnych formatach dla różnych projektów. Vellum jest dostępny w sieci i jako aplikacje mobilne dla macOS i iOS.

FocusWriter

FocusWriter to aplikacja do pisania, która pomaga skupić się na pisaniu bez rozpraszania uwagi. Jest to świetna opcja, jeśli szukasz aplikacji, która pomoże Ci pozostać zorganizowanym i skupionym podczas pisania. Dodatkowo aplikacja oferuje wiele funkcji, w tym wbudowany tracker liczenia słów, edytor Markdown i tryb pisania bez rozpraszania uwagi. Możesz również używać jej do pisania w różnych formatach dla różnych projektów.

FocusWriter jest dostępny na stronie internetowej i w aplikacjach mobilnych dla macOS i iOS.

iA Writer

iA Writer to aplikacja do pisania, która pomaga skupić się na pisaniu bez rozpraszania uwagi. Jest to świetna opcja, jeśli szukasz aplikacji, która pomoże Ci zachować organizację i skupienie podczas pisania. Dodatkowo aplikacja oferuje wiele funkcji, w tym wbudowany tracker liczenia słów, edytor Markdown i tryb pisania bez rozpraszania uwagi. Możesz również używać jej do pisania w różnych formatach dla różnych projektów.

iA Writer jest dostępny w sieci oraz jako aplikacja mobilna dla macOS i iOS.

Storyist

Storyist to potężna aplikacja do pisania, która pomaga pisać opowiadania i powieści. Oferuje wiele funkcji, w tym wbudowany tracker liczby słów, edytor Markdown i tryb pisania bez rozpraszania uwagi. Dodatkowo, aplikacja może pisać w różnych formatach dla różnych projektów.

Storyist jest dostępny w sieci i jako aplikacje mobilne dla macOS i iOS.

Workflowy

Workflowy to strona internetowa i aplikacja mobilna, która ma na celu pomóc zwiększyć produktywność poprzez tworzenie prostych list i notatek. Strona i aplikacja mobilna mają koncepcję "szybkiego wpisu", która pozwala zapisać tak mało jak jedno zdanie jako element listy lub tak dużo jak kilka tysięcy linii jako notatkę. W ramach aplikacji można również zapisywać zadania. Jedną z najbardziej korzystnych części Workflowy jest to, że synchronizuje się na wszystkich urządzeniach, więc zawsze będziesz miał dostęp do swoich list i notatek bez względu na to, gdzie jesteś. Ponadto nie ma ograniczeń co do liczby elementów, które możesz zapisać w aplikacji.

Day One

Day One to krótki, prosty dziennik, który pomoże Ci śledzić swoje życie. Oferuje wiele funkcji, w tym łatwy w użyciu interfejs, możliwość importowania zdjęć z rolki aparatu, a także opcję pisania w długości o różnych wydarzeniach w swoim życiu. Day One zapisuje również kopie zapasowe lokalnie na urządzeniu, więc nigdy nie stracisz przypadkowo żadnych danych.

Milanote

Milanote to aplikacja dla macOS i iOS, która pomaga robić notatki, szkicować, tworzyć listy rzeczy do zrobienia i ustawiać przypomnienia. Aplikacja posiada różne funkcje zwiększające produktywność nie ograniczone do szkiców, narzędzi do formatowania, wsparcia dla języka Markdown. Oferuje również opcje eksportu w formacie zwykłego tekstu lub HTML, które są świetne, jeśli szukasz treści do udostępniania. Dodatkowo Milanote pozwala na import linków Dropbox, które następnie są konwertowane na pliki HTML, które można edytować za pomocą interfejsu strony.

Podsumowanie

Rozpowszechnienie technologii cyfrowej oznacza, że pisanie bez rozpraszania uwagi jest teraz możliwe. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz podstawowej aplikacji w stylu notatnika, czy czegoś bardziej złożonego, jest wiele opcji do wyboru. Powyżej wspomnieliśmy o kilku darmowych aplikacjach do pisania na macOS i iOS, ale nie są to jedyne dostępne aplikacje! Inne opcje to Day One (dostępny zarówno na urządzeniach mobilnych, jak i desktopowych) oraz Storyist (macOS/iOS). Jeśli szukasz alternatywy dla Worda lub Google Docs, wypróbuj jedną z tych świetnych aplikacji już dziś!