Günümüzde birçok ücretsiz yazma uygulaması bulunabilir. Parmaklarımızın ucundaki çok çeşitli ücretsiz yazma uygulamalarıyla düşüncelerinize ve hislerinize bağlı kalmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Geleneksel defter formatında yazmanıza izin verenler veya ilerledikçe düşüncelerinizi ve duygularınızı görselleştirmeye odaklananlar gibi çeşitli türler arasından seçim yapabilirsiniz. Tarz ne olursa olsun, bu ücretsiz yazma uygulamaları, Microsoft Word ve Google Docs gibi tipik kelime işlem uygulamalarına cazip bir alternatif sunar!

Yazmak için biraz ilhama ihtiyacınız varsa veya düşünceleriniz için bir çıkış noktası bulmak istiyorsanız, piyasada birçok ücretsiz yazma uygulaması bulunmaktadır. Bazıları geleneksel defter formatında yazmanıza izin verirken, diğerleri düşüncelerinizi görsel olarak özetlemenize yardımcı olacaktır. Bu uygulama ile başarmaya çalıştığınız şeye uygun bir stili kolayca bulabilirsiniz. İster günlük aktiviteleriniz hakkında bir günlük tutmak ister bu düşüncelerden bazılarını kafanızdan atmak isteyin, bu ücretsiz alternatif sizin için fazlasıyla yeterli!

Yazma uygulamaları nasıl çalışır?

Tipik olarak, bir uygulama açar ve yazmaya başlarsınız! Bu uygulamalar genellikle yazı tiplerini, renkleri ve arka planları değiştirme yeteneği gibi çok çeşitli özellikler sunar. Belgelerinizi PDF'ler veya Microsoft Word dosyaları gibi çeşitli biçimlerde de dışa aktarabilirsiniz. Bu uygulamaların çoğu, çalışmalarınızı sosyal medya veya e-posta yoluyla başkalarıyla paylaşmanıza olanak tanır.

Ücretsiz yazma uygulamalarını kullanmanız için birkaç neden var. Yeni başlayanlar için düşüncelerinizi oraya ve kağıda aktarmanın harika bir yolu olabilirler. Ek olarak, yazınızla ilgilenebilecek diğer insanlarla bağlantı kurmanıza yardımcı olabilirler. Son olarak, bu uygulamalar yazma becerilerinizi geliştirmenize de yardımcı olabilir.

Piyasada birçok farklı türde ücretsiz yazma uygulaması vardır. Aşağıdaki beş örnek, orada olanın sadece bir kısmıdır!

Arzuhalci

Scrivener, Edebiyat ve Latte tarafından oluşturulan, yazarların fikirlerini düzenlemelerine, hikayelerini planlamalarına ve ilerlemelerini takip etmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış, macOS ve Windows için bir yazılım uygulamasıdır.

Evernote

Evernote, her türlü notu düzenlemek için mobil cihazlarda, masaüstü bilgisayarlarda ve web'de kullanılabilen bir uygulamadır.

Desteklenen kuruluş türü, kişisel tercihlere ve alınan notlara bağlıdır. Notlar, "notlar" içerebilen "defterler" şeklinde düzenlenmiştir. Bir mesajın, daha karmaşık aramaların çalıştırılmasına izin veren etiketler de dahil olmak üzere birçok farklı özelliği olabilir. Arama işlevi, negatif veya "gibi görünen" sorgular için boole mantığı içerir.

Evernote uygulamasında ayrıca, doğrudan uygulamadan efektlerle fotoğraf çekmenizi sağlayan bir uygulama içi kamera bulunur.

Evernote, aramayı kolaylaştırmak için formatları otomatik olarak dönüştüren ses kayıtları gibi multimedya içeriğini destekler; Görüntüler; Dosyalar; PDF'ler;

gramer açısından

Grammarly, hatasız içerik yazmanıza yardımcı olan bir dilbilgisi denetleyicisidir. Metninizi özne-fiil uyumu, yanlış yerleştirilmiş değiştiriciler ve zamir hataları dahil olmak üzere yaygın ve karmaşık dilbilgisi hatalarına karşı tarar. Ek olarak, Grammarly, yazma stilinizi geliştirmenize yardımcı olmak için kelime önerileri ve eşanlamlı öneriler sunar.

Dilbilgisi becerilerinizi geliştirmenin güvenilir bir yolunu arıyorsanız, Grammarly harika bir seçenektir. Çok çeşitli özellikler sunar ve web'de, masaüstü uygulaması ve mobil uygulama olarak mevcuttur. Yazınızı intihal için kontrol etmek için de kullanabilirsiniz.

Son taslak

Final Draft, film ve televizyon senaryoları, sahne oyunları ve çizgi roman yazmak için kullanılan bir senaryo yazılımı uygulamasıdır. İlk olarak 1991 yılında piyasaya sürüldü.

Final Draft, senaryo yazarlarının hikayelerini özetlemelerine, senaryolarını biçimlendirmelerine ve ilerlemeyi izlemelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Ayrıca yazılım, dilbilgisi ve yazım denetleyicileri, sözcük önerileri ve eşanlamlı öneriler gibi yazma becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olabilecek çok çeşitli özellikler içerir.

Film veya televizyon senaryolarınızı yazmanın güvenilir bir yolunu arıyorsanız, Final Draft harika bir seçenektir. Yazılım, web üzerinde, masaüstü uygulaması ve mobil uygulama olarak mevcuttur. İlerlemenizi takip etmek ve komut dosyalarınızın sektörle buluşmasını sağlamak için de kullanabilirsiniz.

ProWritingAid

ProWritingAid, dil bilgisi, yazım ve noktalama becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olan bir yazma yazılımı uygulamasıdır. Bu ücretsiz yazma uygulaması web'de kullanılabilir veya masaüstünüze veya mobil cihazınıza indirilebilir.

ProWritingAid, yazınızdaki yaygın dil bilgisi hatalarını otomatik olarak algılayan özelliklere sahiptir. Ayrıca dil bilgisi geliştirmeleri için öneriler sunar ve bağlamsal yazım önerileri sunar. Bu ücretsiz yazma uygulaması, hatasız bir belge sağlarken yazma becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olmayı amaçlar. Ne için ihtiyacınız olduğuna bağlı olarak, değişen karmaşıklık seviyelerine sahip çeşitli farklı sürümler arasından seçim yapabilirsiniz.

Bu ücretsiz yazma uygulaması web'de, masaüstü uygulaması ve mobil uygulama olarak mevcuttur. Uygulama içi özelliği vardır

Ulysses

Ulysses, dikkatiniz dağılmadan yazılarınıza odaklanmanızı sağlayan, macOS ve iOS için bir yazma uygulamasıdır. Yazarken organize olmanıza ve odaklanmanıza yardımcı olacak bir uygulama arıyorsanız, bu harika bir seçenek.

Ulysses, dikkat dağıtmayan bir yazma modu, yerleşik bir kelime sayma izleyicisi ve bir Markdown düzenleyicisi dahil olmak üzere çeşitli özellikler sunar. Ek olarak, uygulama romanlar, kısa öyküler, senaryolar ve denemeler dahil olmak üzere çeşitli biçimlerde yazmak için kullanılabilir.

Ulysses, web'de ve macOS ve iOS için mobil uygulamalar olarak mevcuttur.

devir

Rev, dikkatiniz dağılmadan yazılarınıza odaklanmanızı sağlayan, kullanımı kolay bir kelime işlemcidir. Yazarken organize olmanıza ve odaklanmanıza yardımcı olacak bir uygulama arıyorsanız, bu harika bir seçenek. Rev ayrıca dikkat dağıtmayan bir yazma modu, yerleşik bir kelime sayma izleyicisi ve bir Markdown düzenleyicisi dahil olmak üzere çeşitli özellikler sunar. Ek olarak, uygulama romanlar, kısa öyküler, senaryolar, denemeler dahil olmak üzere çeşitli biçimlerde yazmak için kullanılabilir. Rev, web'de ve macOS ve iOS için mobil uygulamalar olarak mevcuttur.

parşömen

Parşömen ücretsiz, dikkat dağıtmayan bir yazma uygulamasıdır. Yerleşik bir kelime sayma izleyicisi ve bir Markdown düzenleyicisi dahil olmak üzere çeşitli özellikler sunar. Farklı projeler için farklı formatlarda yazmak için de kullanabilirsiniz. Parşömen, web'de ve macOS ve iOS için mobil uygulamalar olarak mevcuttur.

Odak Yazarı

FocusWriter, dikkatiniz dağılmadan yazılarınıza odaklanmanıza yardımcı olan bir yazma uygulamasıdır. Yazarken organize olmanıza ve odaklanmanıza yardımcı olacak bir uygulama arıyorsanız, bu harika bir seçenek. Ek olarak uygulama, yerleşik bir kelime sayma izleyicisi, bir Markdown editörü ve dikkat dağıtmayan bir yazma modu dahil olmak üzere çeşitli özellikler sunar. Farklı projeler için farklı formatlarda yazmak için de kullanabilirsiniz.

FocusWriter, macOS ve iOS için web ve mobil uygulamalarda mevcuttur.

iA Yazar

iA Writer, dikkatiniz dağılmadan yazılarınıza odaklanmanıza yardımcı olan bir yazma uygulamasıdır. Yazarken organize olmanıza ve odaklanmanıza yardımcı olacak bir uygulama arıyorsanız, bu harika bir seçenek. Ek olarak uygulama, yerleşik bir kelime sayma izleyicisi, bir Markdown editörü ve dikkat dağıtmayan bir yazma modu dahil olmak üzere çeşitli özellikler sunar. Farklı projeler için farklı formatlarda yazmak için de kullanabilirsiniz.

iA Writer, web'de ve macOS ve iOS için mobil uygulamalar olarak mevcuttur.

hikayeci

Storyist, hikayelerinizi ve romanlarınızı yazmanıza yardımcı olan güçlü bir yazma uygulamasıdır. Yerleşik bir kelime sayma izleyicisi, bir Markdown editörü ve dikkat dağıtmayan bir yazma modu dahil olmak üzere çeşitli özellikler sunar. Ek olarak, uygulama farklı projeler için farklı formatlarda yazabilir.

Storyist, web'de ve macOS ve iOS için mobil uygulamalar olarak mevcuttur.

iş akışı

Workflowy, basit listeler ve notlar oluşturarak verimliliğinizi artırmanıza yardımcı olmayı amaçlayan bir web sitesi ve mobil uygulamadır. Site ve mobil uygulama, bir liste öğesi olarak bir cümle kadar kısa bir süre veya bir not olarak birkaç bin satır kadar tasarruf etmenizi sağlayan "hızlı giriş" konseptine sahiptir. Ayrıca uygulama içinde görevleri kaydedebilirsiniz. Workflowy'nin en faydalı kısımlarından biri, tüm cihazlar arasında eşitlenmesidir, böylece nerede olursanız olun listelerinize ve notlarınıza her zaman erişebilirsiniz. Bunun da ötesinde, uygulamada kaydedebileceğiniz öğe sayısı konusunda bir sınır yoktur.

Birinci gün

Birinci Gün, hayatınızı takip etmenize yardımcı olan kısa, basit bir günlüktür. Kullanımı kolay bir arayüz, film rulonuzdaki resimleri içe aktarma yeteneği ve hayatınızdaki çeşitli olaylar hakkında uzun uzadıya yazma seçeneği gibi çeşitli özellikler sunar. Birinci Gün ayrıca yedeklemeleri cihazınıza yerel olarak kaydeder, böylece hiçbir zaman yanlışlıkla veri kaybetmezsiniz.

Milanot

Milanote, not almanıza, çizim yapmanıza, yapılacaklar listesi oluşturmanıza ve hatırlatıcılar ayarlamanıza yardımcı olan bir macOS ve iOS uygulamasıdır. Uygulama, eskizler, biçimlendirme araçları, Markdown dili desteği ile sınırlı olmayan üretkenliğinizi artırmak için çeşitli özelliklere sahiptir. Ayrıca, paylaşılabilir içerik arıyorsanız harika olan düz metin veya HTML biçiminde dışa aktarma seçenekleri sunar. Ek olarak Milanote, Dropbox bağlantılarını içe aktarmanıza izin verir, bunlar daha sonra site arayüzü aracılığıyla düzenlenebilen HTML dosyalarına dönüştürülür.

Çözüm

Dijital teknolojinin yaygınlaşması, dikkati dağıtmadan yazmanın artık mümkün olduğu anlamına geliyor. İster basit bir dizüstü bilgisayar tarzı uygulamaya, ister daha karmaşık bir uygulamaya ihtiyacınız olsun, aralarından seçim yapabileceğiniz birçok seçenek var. Yukarıda macOS ve iOS için bazı ücretsiz yazma uygulamalarından bahsetmiştik, ancak mevcut olanlar sadece bunlar değil! Diğer seçenekler arasında Birinci Gün (hem mobil hem de masaüstünde mevcuttur) ve Storyist (macOS/iOS) bulunur. Word veya Google Dokümanlar'a bir alternatif arıyorsanız, bugün bu harika yazılım uygulamalarından birini deneyin!