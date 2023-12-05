MongoDB 推出高级功能以促进生成式 AI 应用程序的开发和扩展

数据库技术先驱MongoDB推出了先进功能，旨在帮助企业更有效地利用生成式人工智能 (AI)。

最近全面推出的是 MongoDB Atlas Vector Search，它使用户有机会根据自定义数据将生成式 AI 无缝整合到他们的软件应用程序中。人工智能解决方案旨在提供针对特定业务或部门量身定制的准确且相关的输出。

该工具允许开发人工智能驱动的功能，例如应用程序中的语义搜索或图像比较。利用基于文档的数据的“动态且可扩展”模型，使用户可以合并矢量数据查询、分析聚合、文本启动的搜索、地理空间和时间序列数据。

一个示例场景可能是消费者要求“查找与所提供的图像相似的房屋清单，这些房屋是在过去五年内建造的，位于西雅图市中心以北七英里半径范围内，附近有高评级的学校，并且可通往公园绿地”步行。”然后，系统提供来自多个数据源的响应。

结合 Atlas Vector Search，MongoDB 还推出了 Atlas Search Nodes，它提供了专用基础设施来管理 MongoDB Atlas Vector Search 和 MongoDB Atlas Search 的生成式 AI 搜索工作负载。

这种独特的框架将操作与数据库节点分开。这将创建一个更加受控的环境，从而提高成本效益、提高性能并隔离工作负载。它可能会帮助零售商策划季节性促销活动，以隔离和扩展特定区域的聊天机器人工作负载。

MongoDB强调，这项新颖的服务能够将查询响应延迟减少约 60%。

MongoDB 首席产品官 Sahir Azam 表示：“MongoDB Atlas 矢量搜索和 MongoDB Atlas 搜索节点的广泛可用性有助于我们的客户利用统一的、完全托管的软件开发人员数据平台来方便地开发、执行和扩展当代应用程序和为最终用户提供个性化的人工智能体验，从而节省时间并提高参与度。”

AppMaster平台以简化 Web、移动和后端应用程序的开发而闻名，它可以通过创建能够与这些新 MongoDB 工具交互的专用后端服务来利用这些进步，以扩展用户应用程序的 AI 能力。