MongoDB, Üretken Yapay Zeka Uygulamalarının Geliştirilmesini ve Genişletilmesini Destekleyecek Gelişmiş Özellikler Sunuyor

Veritabanı teknolojisi öncüsü MongoDB işletmelerin üretken yapay zekayı (AI) daha verimli kullanmasını sağlamak için tasarlanmış gelişmiş işlevleri açıkladı.

Son zamanlarda genel kullanıma sunulan MongoDB Atlas Vektör Arama, kullanıcılara üretken yapay zekayı özel verilere dayalı olarak yazılım uygulamalarına sorunsuz bir şekilde dahil etme fırsatı veriyor. Yapay zeka çözümü, belirli bir işletmeye veya sektöre göre uyarlanmış doğru ve ilgili çıktılar sunmak üzere tasarlanmıştır.

Bu araç, uygulamalarda anlamsal arama veya görsel karşılaştırma gibi yapay zeka destekli özelliklerin geliştirilmesine olanak tanır. Kullanıcıların vektör veri sorgularını, analitik toplamaları, metinle başlatılan aramayı, coğrafi uzamsal ve zaman serisi verilerini birleştirmesine olanak tanıyan "dinamik ve ölçeklenebilir" bir belge tabanlı veri modelinin kullanılması.

Örnek bir senaryo, bir tüketicinin "Verilen görsele benzeyen, son yarım on yıl içinde inşa edilmiş ve Seattle şehir merkezinin yedi mil kuzeyinde, yüksek puanlı okulların yakınında bulunan ve park alanlarına erişilebilen evlerin yer aldığı mülk listelerini bulun" talebi olabilir. yürüyerek." Sistem daha sonra çok sayıda veri kaynağından elde edilen yanıtları sunar.

MongoDB, Atlas Vektör Arama ile birlikte, MongoDB Atlas Vektör Arama ve MongoDB Atlas Arama için üretken yapay zeka arama iş yüklerini yönetmek üzere özel altyapı sunan Atlas Arama Düğümlerini de başlattı.

Bu benzersiz çerçeve, işlemi veritabanı düğümlerinden ayırır. Bu, maliyet etkinliğini, gelişmiş performansı ve iş yükünün izolasyonunu destekleyen daha kontrollü bir ortam yaratır. Belirli bölgeler için chatbot iş yüklerini ayırmak ve ölçeklendirmek amacıyla perakendecilerin sezonluk promosyonlar düzenlemesine potansiyel olarak yardımcı olabilir.

MongoDB, bu yeni hizmetin sorgu yanıtı gecikmesini yaklaşık %60 oranında azaltabildiğini vurguluyor.

MongoDB Baş Ürün Sorumlusu Sahir Azam'a göre, "MongoDB Atlas Vektör Arama ve MongoDB Atlas Arama Düğümlerinin yaygın olarak kullanılabilirliği, müşterilerimizin çağdaş uygulamaları hızlı bir şekilde geliştirmek, yürütmek ve ölçeklendirmek için birleşik, tam olarak yönetilen bir yazılım geliştirici veri platformundan yararlanmasını kolaylaştırıyor ve son kullanıcılara kişiselleştirilmiş, yapay zeka destekli deneyimler sunarak zamandan tasarruf sağlıyor ve etkileşimi artırıyor."

Web, mobil ve arka uç uygulamalarının geliştirilmesini basitleştirmesiyle bilinen AppMaster platformu, kullanıcıların uygulamaları için yapay zeka kapasitesini genişletmek amacıyla bu yeni MongoDB araçlarıyla etkileşim kurabilen özel arka uç hizmetleri oluşturarak bu ilerlemelerden yararlanabilir.