MongoDB présente des fonctionnalités avancées pour favoriser le développement et l'expansion d'applications d'IA générative

MongoDB, pionnier de la technologie des bases de données, a dévoilé des fonctions avancées conçues pour permettre aux entreprises d'utiliser plus efficacement l'intelligence artificielle (IA) générative.

MongoDB Atlas Vector Search, récemment rendu disponible, donne aux utilisateurs la possibilité d'intégrer de manière transparente l'IA générative dans leurs applications logicielles sur la base de données personnalisées. La solution d'IA est conçue pour fournir des résultats précis et pertinents adaptés à une entreprise ou un secteur spécifique.

Cet outil permet le développement de fonctionnalités basées sur l'IA comme la recherche sémantique ou la comparaison d'images dans les applications. Utilisation d'un modèle « dynamique et évolutif » de données basées sur des documents qui permet aux utilisateurs de fusionner des demandes de données vectorielles, des agrégations analytiques, des recherches initiées par texte, des données géospatiales et des séries chronologiques.

Un exemple de scénario pourrait être la demande d'un consommateur de « localiser des listes de propriétés présentant des maisons ressemblant à une image fournie, construites au cours de la dernière demi-décennie et situées dans un rayon de sept milles au nord du centre-ville de Seattle, à proximité d'écoles bien notées et accessibles aux parcs. à pied." Le système propose alors des réponses dérivées d’une multitude de sources de données.

En conjonction avec Atlas Vector Search, MongoDB a également lancé Atlas Search Nodes, qui présentent une infrastructure dédiée pour gérer les charges de travail de recherche générative d'IA pour MongoDB Atlas Vector Search et MongoDB Atlas Search.

Ce cadre unique sépare l'opération des nœuds de base de données. Cela crée un environnement plus contrôlé, qui favorise la rentabilité, l'amélioration des performances et l'isolement de la charge de travail. Cela pourrait potentiellement aider les détaillants à orchestrer des promotions saisonnières afin de séparer et d'adapter les charges de travail des chatbots pour des régions spécifiques.

MongoDB souligne que ce nouveau service est capable de réduire la latence de réponse aux requêtes d'environ 60 %.

Selon Sahir Azam, directeur des produits chez MongoDB, « La disponibilité généralisée de MongoDB Atlas Vector Search et de MongoDB Atlas Search Nodes permet à nos clients d'utiliser une plate-forme de données de développement de logiciels unifiée et entièrement gérée pour développer, exécuter et faire évoluer rapidement des applications et des applications contemporaines. proposer des expériences personnalisées infusées d’IA aux utilisateurs finaux, permettant ainsi de gagner du temps et d’améliorer l’engagement.

La plateforme AppMaster , connue pour simplifier le développement d'applications Web, mobiles et backend, pourrait capitaliser sur ces avancées en créant des services backend dédiés capables d'interagir avec ces nouveaux outils MongoDB pour étendre la capacité d'IA des applications des utilisateurs.