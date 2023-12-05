تقدم MongoDB ميزات متقدمة لتعزيز تطوير وتوسيع تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدية

كشفت شركة MongoDB الرائدة في مجال تكنولوجيا قواعد البيانات عن وظائف متقدمة مصممة لتمكين المؤسسات من الاستفادة بشكل أكثر كفاءة من الذكاء الاصطناعي التوليدي (AI).

تم توفير MongoDB Atlas Vector Search مؤخرًا بشكل عام، والذي يمنح المستخدمين الفرصة لدمج الذكاء الاصطناعي التوليدي بسلاسة في تطبيقاتهم البرمجية بناءً على البيانات المخصصة. تم تصميم حل الذكاء الاصطناعي لتقديم مخرجات دقيقة وذات صلة ومصممة خصيصًا لأعمال أو قطاع معين.

تسمح هذه الأداة بتطوير ميزات تعتمد على الذكاء الاصطناعي مثل البحث الدلالي أو مقارنة الصور في التطبيقات. استخدام نموذج "ديناميكي وقابل للتطوير" للبيانات المستندة إلى المستندات والذي يتيح للمستخدمين دمج استعلامات البيانات المتجهة، والتجميعات التحليلية، والبحث الذي يبدأ بالنص، والبيانات الجغرافية المكانية والسلاسل الزمنية.

يمكن أن يكون السيناريو التوضيحي هو طلب المستهلك "تحديد موقع قوائم العقارات التي تحتوي على منازل تشبه الصورة المقدمة، والتي تم بناؤها خلال نصف العقد الأخير، وتقع داخل دائرة نصف قطرها سبعة أميال شمال وسط مدينة سياتل، بالقرب من المدارس ذات التصنيفات العالية ويمكن الوصول إليها من الحدائق بالقدم." ثم يقدم النظام استجابات مستمدة من العديد من مصادر البيانات.

بالتزامن مع Atlas Vector Search، أطلقت MongoDB أيضًا عقد بحث Atlas، التي تقدم بنية تحتية مخصصة لإدارة أعباء عمل بحث الذكاء الاصطناعي التوليدي لـ MongoDB Atlas Vector Search وMongoDB Atlas Search.

يفصل هذا الإطار الفريد العملية عن عقد قاعدة البيانات. وهذا يخلق بيئة أكثر تحكمًا، مما يعزز فعالية التكلفة، وتحسين الأداء، وعزل عبء العمل. من المحتمل أن يساعد تجار التجزئة في تنظيم العروض الترويجية الموسمية لفصل وتوسيع نطاق أعباء عمل روبوتات الدردشة لمناطق محددة.

يسلط MongoDB الضوء على أن هذه الخدمة الجديدة قادرة على تقليل زمن استجابة الاستجابة للاستعلام بحوالي 60%.

وفقًا لساهر عزام، كبير مسؤولي المنتجات في MongoDB، "إن التوافر الواسع النطاق لـ MongoDB Atlas Vector Search وMongoDB Atlas Search Nodes يسهل لعملائنا الاستفادة من منصة بيانات مطوري البرامج الموحدة والمدارة بالكامل لتطوير التطبيقات المعاصرة وتنفيذها وتوسيع نطاقها بسرعة. توفير تجارب مخصصة ومعززة بالذكاء الاصطناعي للمستخدمين النهائيين، وبالتالي توفير الوقت وتعزيز المشاركة.

يمكن لمنصة AppMaster ، المعروفة بتبسيط تطوير تطبيقات الويب والهاتف المحمول والواجهة الخلفية، الاستفادة من هذه التطورات من خلال إنشاء خدمات خلفية مخصصة قادرة على التفاعل مع أدوات MongoDB الجديدة لتوسيع قدرة الذكاء الاصطناعي لتطبيقات المستخدمين.