MongoDB представляет расширенные функции для содействия разработке и расширению приложений генеративного искусственного интеллекта

Пионер технологий баз данных MongoDB представил расширенные функции, позволяющие предприятиям более эффективно использовать генеративный искусственный интеллект (ИИ).

Недавно стал общедоступным MongoDB Atlas Vector Search, который дает пользователям возможность беспрепятственно включать генеративный искусственный интеллект в свои программные приложения на основе пользовательских данных. Решение искусственного интеллекта предназначено для предоставления точных и актуальных результатов, адаптированных к конкретному бизнесу или сектору.

Этот инструмент позволяет разрабатывать в приложениях функции на основе искусственного интеллекта, такие как семантический поиск или сравнение изображений. Использование «динамической и масштабируемой» модели данных на основе документов, которая позволяет пользователям объединять запросы векторных данных, аналитические агрегации, текстовый поиск, геопространственные данные и данные временных рядов.

Примером сценария может быть запрос потребителя: «Найдите списки недвижимости, в которых представлены дома, похожие на предоставленное изображение, построенные в течение последних пяти лет и расположенные в радиусе семи миль к северу от центра Сиэтла, близлежащие школы с высокими рейтингами и доступные парковые зоны». пешком." Затем система предлагает ответы, полученные из множества источников данных.

В сочетании с Atlas Vector Search MongoDB также запустила узлы поиска Atlas, которые представляют собой специальную инфраструктуру для управления генеративными поисковыми рабочими нагрузками ИИ для MongoDB Atlas Vector Search и MongoDB Atlas Search.

Эта уникальная структура отделяет операции от узлов базы данных. Это создает более контролируемую среду, которая способствует экономической эффективности, повышению производительности и изоляции рабочей нагрузки. Потенциально это может помочь ритейлерам, организующим сезонные акции, разделить и масштабировать рабочую нагрузку чат-ботов для конкретных регионов.

MongoDB подчеркивает, что этот новый сервис способен сократить задержку ответа на запрос примерно на 60%.

По словам Сахира Азама, директора по продуктам MongoDB: «Широкая доступность MongoDB Atlas Vector Search и MongoDB Atlas Search Nodes позволяет нашим клиентам использовать единую, полностью управляемую платформу данных разработчиков программного обеспечения для целесообразной разработки, выполнения и масштабирования современных приложений и предоставлять конечным пользователям персонализированный опыт с использованием искусственного интеллекта, что позволяет экономить время и повышать вовлеченность».

Платформа AppMaster , известная тем, что упрощает разработку веб-, мобильных и серверных приложений, могла бы извлечь выгоду из этих достижений путем создания выделенных серверных служб, способных взаимодействовать с этими новыми инструментами MongoDB для расширения возможностей искусственного интеллекта для пользовательских приложений.