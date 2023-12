MongoDB apresenta recursos avançados para promover o desenvolvimento e a expansão de aplicações de IA generativa

O pioneiro da tecnologia de banco de dados MongoDB revelou funções avançadas projetadas para capacitar as empresas a fazerem uso mais eficiente da inteligência artificial (IA) generativa.

Recentemente disponibilizado para o público geral está o MongoDB Atlas Vector Search, que oferece aos usuários a oportunidade de incorporar perfeitamente IA generativa em seus aplicativos de software com base em dados personalizados. A solução de IA foi projetada para fornecer resultados precisos e relevantes, adaptados a um negócio ou setor específico.

Esta ferramenta permite o desenvolvimento de recursos baseados em IA, como pesquisa semântica ou comparação de imagens em aplicativos. Utilizando um modelo "dinâmico e escalável" de dados baseados em documentos que permite aos usuários mesclar consultas de dados vetoriais, agregações analíticas, pesquisa iniciada por texto, dados geoespaciais e de séries temporais.

Um cenário exemplificativo poderia ser a solicitação de um consumidor para “Localizar listagens de propriedades com casas semelhantes a uma imagem fornecida, construídas na última meia década e situadas em um raio de 11 quilômetros ao norte do centro de Seattle, escolas próximas com classificações altas e acessíveis a parques a pé." O sistema então oferece respostas derivadas de uma infinidade de fontes de dados.

Em conjunto com o Atlas Vector Search, o MongoDB também lançou o Atlas Search Nodes, que apresenta infraestrutura dedicada para gerenciar cargas de trabalho generativas de pesquisa de IA para MongoDB Atlas Vector Search e MongoDB Atlas Search.

Esta estrutura exclusiva separa a operação dos nós do banco de dados. Isso cria um ambiente mais controlado, que promove economia, melhor desempenho e isolamento da carga de trabalho. Poderia potencialmente ajudar os varejistas a orquestrar promoções sazonais para segregar e dimensionar as cargas de trabalho do chatbot para regiões específicas.

MongoDB destaca que este novo serviço é capaz de reduzir a latência de resposta à consulta em cerca de 60%.

De acordo com Sahir Azam, diretor de produtos do MongoDB, “A ampla disponibilidade do MongoDB Atlas Vector Search e do MongoDB Atlas Search Nodes facilita que nossos clientes utilizem uma plataforma de dados de desenvolvedor de software unificada e totalmente gerenciada para desenvolver, executar e dimensionar aplicativos contemporâneos de maneira conveniente e fornecer experiências personalizadas e baseadas em IA para os usuários finais, economizando tempo e aumentando o envolvimento.”

A plataforma AppMaster , conhecida por simplificar o desenvolvimento de aplicativos web, móveis e backend, poderia capitalizar esses avanços criando serviços backend dedicados capazes de interagir com essas novas ferramentas MongoDB para ampliar a capacidade de IA para os aplicativos dos usuários.