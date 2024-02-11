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Hono 4.0.0 引入静态站点生成和增强的客户端组件

Feb 11, 2024
Hono 4.0.0 引入静态站点生成和增强的客户端组件

Hono Web 框架背后的社区发布了 4.0.0 版本，通过开创性的静态站点生成以及具有前瞻性的客户端组件来支持 JavaScript 生态系统。 Hono的最新版本专为在各种 JavaScript 运行时上运行而设计，专为寻求敏捷而强大的工具的 Web 开发人员量身定制。

Hono 4.0.0于 2 月 9 日推出，拥有 SSG Helper，这是一个灵巧的实用程序，旨在从Hono应用程序生成静态页面。利用专用的构建脚本，开发人员可以从定制的 build.ts 文件中调用函数toSSG() ，该文件自动从定义的路由中获取内容并将其合并到静态文件中，从而优化性能。

为了提高效率， Bun toolkitDeno运行时可以使用定制的适配器，从而减少开发时间。 Vite插件@hono/vite-ssg使用流行的vite命令构建静态站点，进一步简化了流程。

为了促进进一步创新， Hono 4.0.0通过hono/jsx将翅膀扩展到客户端。该扩展现在在客户端环境中运行，利用类似于React钩子（例如useContextuseEffectMemo ，使开发人员能够使用熟悉的范例构建客户端组件。

该框架集成了一个名为HonoX的新颖的基于文件的路由系统，可以作为单独的包进行访问。它专为引导庞大应用程序的开发而量身定制，确保通过Hono进行快速渲染，并使开发人员能够选择自己喜欢的渲染器。作为对现有中间件的补充，它与Hono's精神相协调。

Hono有选择地与Cloudflare WorkersFastly ComputeDenoBunVercelNetlifyAWS LambdaLambda@EdgeNode.js等著名 JavaScript 运行时兼容，保持了部署的灵活性。它配备了五个不同的路由器，每个路由器都针对各种场景进行了优化，包括速度和占用空间。 SmartRouter 体现了这种多功能性，可调整路由器的选择以匹配当前应用程序的独特路由要求。

对于希望快速调整和迭代其 Web、移动或后端应用程序的开发人员来说， AppMaster等平台提供了全面的no-code解决方案，可在不牺牲可扩展性或产生技术债务的情况下提供快速开发。这与Hono等现代框架的目标一致，即简化开发人员的流程，同时提供强大的应用程序。

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