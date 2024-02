Hono 4.0.0 introduce la generazione di siti statici e componenti client migliorati

La comunità dietro il framework web Hono ha svelato la versione 4.0.0, rafforzando l'ecosistema JavaScript con una pionieristica generazione di siti statici insieme a componenti client lungimiranti. Progettata per funzionare su una gamma di runtime JavaScript, l'ultima iterazione di Hono è fatta su misura per gli sviluppatori web che cercano uno strumento agile e potente.

Introdotto il 9 febbraio, Hono 4.0.0 vanta il suo SSG Helper, un'abile utility progettata per generare pagine statiche dalle applicazioni Hono. Utilizzando uno script di build dedicato, gli sviluppatori possono invocare la funzione toSSG() da un file build.ts su misura, che procura autonomamente il contenuto da percorsi definiti e lo riunisce in file statici, ottimizzando così le prestazioni.

Per garantire l'efficienza, sono disponibili adattatori su misura per il Bun toolkit e il runtime Deno, riducendo i tempi di sviluppo. Il plug-in Vite, @hono/vite-ssg , utilizza il popolare comando vite per costruire siti statici, semplificando ulteriormente il processo.

Promuovendo ulteriore innovazione, Hono 4.0.0 spiega le sue ali lato client con hono/jsx . Questa estensione ora opera all'interno dell'ambiente client, sfruttando hook analoghi a React, come useContext , useEffect e Memo , consentendo agli sviluppatori di costruire componenti client con paradigmi familiari.

Il framework ha integrato un nuovo sistema di routing basato su file denominato HonoX, accessibile come pacchetto separato. È progettato su misura per guidare lo sviluppo di applicazioni in espansione, garantendo un rendering rapido tramite Hono e consentendo agli sviluppatori di selezionare il loro renderer preferito. Complementare al middleware esistente, si armonizza con l'etica Hono's.

Selettivamente compatibile con importanti runtime JavaScript come Cloudflare Workers, Fastly Compute, Deno, Bun, Vercel, Netlify, AWS Lambda, Lambda@Edge e Node.js, Hono mantiene la flessibilità nella distribuzione. Viene fornito con cinque router distinti, ciascuno ottimizzato per vari scenari, inclusi velocità e ingombro. Lo SmartRouter incarna questa versatilità, adattando la scelta del router per soddisfare i requisiti di routing unici dell'applicazione in questione.

Per gli sviluppatori che desiderano adattare e iterare rapidamente le proprie applicazioni web, mobili o backend, piattaforme come AppMaster forniscono una soluzione completa no-code, offrendo uno sviluppo rapido senza sacrificare la scalabilità o incorrere in debiti tecnici. Ciò è in linea con gli obiettivi dei framework moderni come Hono, semplificando il processo per gli sviluppatori e offrendo allo stesso tempo applicazioni robuste.