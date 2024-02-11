يقدم Hono 4.0.0 إنشاء موقع ثابت ومكونات العميل المحسنة

كشف المجتمع الذي يقف وراء إطار عمل الويب Hono عن الإصدار 4.0.0، الذي يدعم نظام JavaScript البيئي من خلال إنشاء مواقع ثابتة رائدة جنبًا إلى جنب مع مكونات العميل ذات التفكير المستقبلي. تم تصميم أحدث إصدار من Hono للعمل عبر نطاق واسع من أوقات تشغيل JavaScript، وهو مصمم خصيصًا لمطوري الويب الذين يبحثون عن أداة سريعة وقوية.

تم طرح Hono 4.0.0 في 9 فبراير، وهو يتميز بمساعد SSG، وهو أداة مساعدة بارعة مصممة لإنتاج صفحات ثابتة من تطبيقات Hono. باستخدام برنامج نصي مخصص للبناء، يمكن للمطورين استدعاء الوظيفة toSSG() من ملف build.ts مفصل، والذي يقوم بشراء المحتوى بشكل مستقل من مسارات محددة ويدمجه في ملفات ثابتة، وبالتالي تحسين الأداء.

لتحقيق الكفاءة، تتوفر محولات مخصصة Bun toolkit ووقت تشغيل Deno ، مما يقلل من وقت التطوير. يستخدم المكون الإضافي Vite ، @hono/vite-ssg ، أمر vite الشهير لإنشاء مواقع ثابتة، مما يزيد من تبسيط العملية.

لتعزيز المزيد من الابتكار، ينشر Hono 4.0.0 أجنحته إلى جانب العميل باستخدام hono/jsx . يعمل هذا الامتداد الآن داخل بيئة العميل، مستفيدًا من الخطافات المشابهة لـ React ، مثل useContext و useEffect و Memo ، مما يمكّن المطورين من إنشاء مكونات العميل بنماذج مألوفة.

قام الإطار بدمج نظام توجيه جديد قائم على الملفات يسمى HonoX ، ويمكن الوصول إليه كحزمة منفصلة. لقد تم تصميمه لرعاية تطوير التطبيقات المترامية الأطراف، وضمان العرض السريع عبر Hono وتمكين المطورين من اختيار العارض المفضل لديهم. مكمل للبرمجيات الوسيطة الموجودة، فهو ينسجم مع روح Hono's.

متوافق بشكل انتقائي مع أوقات تشغيل JavaScript البارزة مثل Cloudflare Workers ، و Fastly Compute ، Deno ، و Bun ، و Vercel ، Netlify ، و AWS Lambda ، و Lambda@Edge ، و Node.js ، ويحافظ Hono على المرونة في النشر. يأتي مزودًا بخمسة أجهزة توجيه متميزة، تم تحسين كل منها لسيناريوهات مختلفة، بما في ذلك السرعة والبصمة. يجسد SmartRouter هذا التنوع، حيث يقوم بتكييف اختيار جهاز التوجيه ليتوافق مع متطلبات التوجيه الفريدة للتطبيق الموجود.

بالنسبة للمطورين الذين يتطلعون إلى تكييف وتكرار تطبيقات الويب أو الهاتف المحمول أو الواجهة الخلفية الخاصة بهم بسرعة، توفر منصات مثل AppMaster حلاً شاملاً no-code ، مما يوفر تطويرًا سريعًا دون التضحية بقابلية التوسع أو تكبد ديون فنية. يتماشى هذا مع أهداف أطر العمل الحديثة مثل Hono ، مما يبسط العملية للمطورين مع تقديم تطبيقات قوية.