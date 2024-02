Hono 4.0.0 apresenta geração de sites estáticos e componentes de cliente aprimorados

A comunidade por trás da estrutura da web Hono revelou a versão 4.0.0, fortalecendo o ecossistema JavaScript com a geração pioneira de sites estáticos junto com componentes de cliente inovadores. Projetada para operar em uma variedade de tempos de execução JavaScript, a iteração mais recente do Hono é feita sob medida para desenvolvedores web que buscam uma ferramenta ágil e poderosa.

Introduzido em 9 de fevereiro, o Hono 4.0.0 possui seu SSG Helper, um utilitário hábil projetado para gerar páginas estáticas de aplicativos Hono. Utilizando um script de construção dedicado, os desenvolvedores podem invocar a função toSSG() a partir de um arquivo build.ts personalizado, que adquire conteúdo de forma autônoma de rotas definidas e o agrupa em arquivos estáticos, otimizando assim o desempenho.

Para atender à eficiência, adaptadores personalizados estão disponíveis para o Bun toolkit e o tempo de execução Deno, reduzindo o tempo de desenvolvimento. O plug-in Vite, @hono/vite-ssg , emprega o popular comando vite para construir sites estáticos, agilizando ainda mais o processo.

Promovendo ainda mais inovação, Hono 4.0.0 abre suas asas para o lado do cliente com hono/jsx . Esta extensão agora opera dentro do ambiente do cliente, aproveitando ganchos análogos ao React, como useContext , useEffect e Memo , capacitando os desenvolvedores a construir componentes do cliente com paradigmas familiares.

A estrutura integrou um novo sistema de roteamento baseado em arquivo chamado HonoX, acessível como um pacote separado. Ele foi feito sob medida para orientar o desenvolvimento de aplicativos em expansão, garantindo uma renderização rápida via Hono e permitindo que os desenvolvedores selecionem seu renderizador preferido. Complementar ao middleware existente, harmoniza-se com o espírito Hono's.

Seletivamente compatível com tempos de execução JavaScript proeminentes, como Cloudflare Workers, Fastly Compute, Deno, Bun, Vercel, Netlify, AWS Lambda, Lambda@Edge e Node.js, Hono mantém flexibilidade na implantação. Ele vem com cinco roteadores distintos, cada um otimizado para vários cenários, incluindo velocidade e pegada. O SmartRouter resume essa versatilidade, adaptando a escolha do roteador para atender aos requisitos exclusivos de roteamento da aplicação em questão.

