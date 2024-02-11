Hono 4.0.0 представляет генерацию статического сайта и расширенные клиентские компоненты

Сообщество веб-фреймворка Hono представило версию 4.0.0, объединяющую экосистему JavaScript с новаторской генерацией статических сайтов наряду с дальновидными клиентскими компонентами. Последняя версия Hono, предназначенная для работы в различных средах выполнения JavaScript, специально создана для веб-разработчиков, которым нужен гибкий и мощный инструмент.

Представленный 9 февраля, Hono 4.0.0 может похвастаться SSG Helper, удобной утилитой, созданной для создания статических страниц из приложений Hono. Используя специальный сценарий сборки, разработчики могут вызывать функцию toSSG() из специального файла build.ts, который автономно получает контент из определенных маршрутов и объединяет его в статические файлы, оптимизируя тем самым производительность.

Для повышения эффективности доступны специальные адаптеры для Bun toolkit и среды выполнения Deno, что сокращает время разработки. Плагин Vite @hono/vite-ssg использует популярную команду vite для создания статических сайтов, что еще больше упрощает процесс.

Способствуя дальнейшим инновациям, Hono 4.0.0 расширяет свои возможности на стороне клиента с помощью hono/jsx . Это расширение теперь работает в клиентской среде, используя хуки, аналогичные React, такие как useContext , useEffect и Memo , давая разработчикам возможность создавать клиентские компоненты с помощью знакомых парадигм.

В инфраструктуру интегрирована новая файловая система маршрутизации под названием HonoX, доступная как отдельный пакет. Он предназначен для разработки обширных приложений, обеспечивая быстрый рендеринг с помощью Hono и позволяя разработчикам выбирать предпочтительный рендеринг. Дополняя существующее промежуточное программное обеспечение, оно гармонирует с идеалами Hono's.

Выборочная совместимость с известными средами выполнения JavaScript, такими как Cloudflare Workers, Fastly Compute, Deno, Bun, Vercel, Netlify, AWS Lambda, Lambda@Edge и Node.js, Hono обеспечивает гибкость в развертывании. Он поставляется с пятью различными маршрутизаторами, каждый из которых оптимизирован для различных сценариев, включая скорость и занимаемую площадь. SmartRouter воплощает эту универсальность, адаптируя выбор маршрутизатора в соответствии с уникальными требованиями маршрутизации конкретного приложения.

Для разработчиков, желающих быстро адаптировать и повторять свои веб-, мобильные или серверные приложения, такие платформы, как AppMaster, предоставляют комплексное решение no-code, предлагающее быструю разработку без ущерба для масштабируемости или возникновения технического долга. Это соответствует целям современных платформ, таких как Hono, упрощая процесс для разработчиков и обеспечивая при этом надежные приложения.