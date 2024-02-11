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Hono 4.0.0, Statik Site Oluşturma ve Gelişmiş İstemci Bileşenlerini Tanıtıyor

Şub 11, 2024
Hono 4.0.0, Statik Site Oluşturma ve Gelişmiş İstemci Bileşenlerini Tanıtıyor

Hono web çerçevesinin arkasındaki topluluk, ileri görüşlü istemci bileşenlerinin yanı sıra öncü statik site oluşturma özelliğiyle JavaScript ekosistemini destekleyen 4.0.0 sürümünü tanıttı. Çeşitli JavaScript çalışma zamanlarında çalışacak şekilde tasarlanan Hono en son sürümü, çevik ve güçlü bir araç arayan web geliştiricileri için özel olarak tasarlanmıştır.

9 Şubat'ta tanıtılan Hono 4.0.0, Hono uygulamalarından statik sayfalar oluşturmak üzere tasarlanmış hünerli bir yardımcı program olan SSG Helper'ı sunuyor. Geliştiriciler, özel bir derleme komut dosyası kullanarak, ısmarlama bir build.ts dosyasından toSSG() işlevini çağırabilir; bu işlev, tanımlanmış rotalardan içeriği özerk bir şekilde temin eder ve bunu statik dosyalar halinde birleştirerek performansı optimize eder.

Verimliliği sağlamak amacıyla Bun toolkit ve Deno çalışma zamanı için özel adaptörler mevcuttur ve geliştirme süresi kısaltılır. Vite eklentisi @hono/vite-ssg , statik siteler oluşturmak için popüler vite komutunu kullanarak süreci daha da kolaylaştırır.

Yeniliği daha da teşvik eden Hono 4.0.0, hono/jsx ile kanatlarını müşteri tarafına yayıyor. Bu uzantı artık istemci ortamında çalışıyor, React benzer useContext , useEffect ve Memo gibi kancalardan yararlanıyor ve geliştiricilere tanıdık paradigmalarla istemci bileşenleri oluşturma yetkisi veriyor.

Çerçeve, ayrı bir paket olarak erişilebilen HonoX adlı yeni bir dosya tabanlı yönlendirme sistemini entegre etti. Genişleyen uygulamaların geliştirilmesine öncülük etmek, Hono aracılığıyla hızlı görüntü oluşturmayı sağlamak ve geliştiricilerin tercih ettikleri oluşturucuyu seçmelerine olanak sağlamak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Mevcut ara katman yazılımını tamamlayıcı nitelikte olup Hono's ahlak anlayışıyla uyum sağlar.

Cloudflare Workers, Fastly Compute, Deno, Bun, Vercel, Netlify, AWS Lambda, Lambda@Edge ve Node.js gibi önde gelen JavaScript çalışma zamanlarıyla seçici olarak uyumlu olan Hono, dağıtımda esnekliği korur. Hız ve ayak izi de dahil olmak üzere her biri çeşitli senaryolar için optimize edilmiş beş farklı yönlendiriciyle birlikte gelir. SmartRouter, yönlendirici seçimini eldeki uygulamanın benzersiz yönlendirme gereksinimlerine uyacak şekilde uyarlayarak bu çok yönlülüğü temsil eder.

Web, mobil veya arka uç uygulamalarını hızlı bir şekilde uyarlamak ve yinelemek isteyen geliştiriciler için AppMaster gibi platformlar kapsamlı, no-code bir çözüm sunarak ölçeklenebilirlikten ödün vermeden veya teknik borç ödemeden hızlı geliştirme sunar. Bu, Hono gibi modern çerçevelerin hedefleriyle uyumludur ve sağlam uygulamalar sunarken geliştiriciler için süreci basitleştirir.

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