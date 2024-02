Hono 4.0.0 introduceert statische sitegeneratie en verbeterde clientcomponenten

De gemeenschap achter het Hono webframework heeft versie 4.0.0 onthuld, waarmee het JavaScript-ecosysteem wordt versterkt met baanbrekende statische sitegeneratie naast vooruitstrevende clientcomponenten. De nieuwste versie van Hono is ontworpen om te werken in een spectrum van JavaScript-runtimes en is op maat gemaakt voor webontwikkelaars die op zoek zijn naar een flexibele en krachtige tool.

De Hono 4.0.0 geïntroduceerd op 9 februari, beschikt over de SSG Helper, een handig hulpprogramma dat is ontworpen om statische pagina's uit Hono applicaties voort te brengen. Met behulp van een speciaal build-script kunnen ontwikkelaars de functie toSSG() aanroepen vanuit een op maat gemaakt build.ts-bestand, dat autonoom inhoud van gedefinieerde routes ophaalt en deze samenvoegt tot statische bestanden, waardoor de prestaties worden geoptimaliseerd.

Om de efficiëntie te vergroten zijn er op maat gemaakte adapters beschikbaar voor de Bun toolkit en de Deno runtime, waardoor de ontwikkelingstijd wordt verkort. De Vite plug-in, @hono/vite-ssg , gebruikt het populaire vite commando om statische sites te bouwen, waardoor het proces verder wordt gestroomlijnd.

Hono 4.0.0 bevordert verdere innovatie en spreidt zijn vleugels naar de clientzijde met hono/jsx . Deze extensie werkt nu binnen de clientomgeving en maakt gebruik van hooks die analoog zijn aan React, zoals useContext , useEffect en Memo , waardoor ontwikkelaars clientcomponenten kunnen construeren met bekende paradigma's.

Het raamwerk heeft een nieuw, op bestanden gebaseerd routeringssysteem geïntegreerd, genaamd HonoX, dat toegankelijk is als een afzonderlijk pakket. Het is op maat gemaakt om de ontwikkeling van uitgebreide applicaties te begeleiden, waardoor een snelle weergave via Hono wordt gegarandeerd en ontwikkelaars in staat worden gesteld hun favoriete renderer te selecteren. Als aanvulling op de bestaande middleware harmonieert het met Hono's ethos.

Hono is selectief compatibel met prominente JavaScript-runtimes zoals Cloudflare Workers, Fastly Compute, Deno, Bun, Vercel, Netlify, AWS Lambda, Lambda@Edge en Node.js Hono behoudt flexibiliteit bij de implementatie. Het wordt geleverd met vijf verschillende routers, elk geoptimaliseerd voor verschillende scenario's, inclusief snelheid en footprint. De SmartRouter belichaamt deze veelzijdigheid door de keuze van de router aan te passen aan de unieke routeringsvereisten van de betreffende toepassing.

Voor ontwikkelaars die hun web-, mobiele of backend-applicaties snel willen aanpassen en herhalen, bieden platforms zoals AppMaster een uitgebreide oplossing no-code, die snelle ontwikkeling mogelijk maakt zonder in te boeten aan schaalbaarheid of technische schulden. Dit sluit aan bij de doelstellingen van moderne raamwerken zoals Hono, het vereenvoudigen van het proces voor ontwikkelaars en het leveren van robuuste applicaties.