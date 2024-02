Hono 4.0.0 wprowadza generowanie witryn statycznych i ulepszone komponenty klienta

Społeczność stojąca za frameworkiem internetowym Hono zaprezentowała wersję 4.0.0, która wzmacnia ekosystem JavaScript dzięki pionierskiemu generowaniu statycznych witryn wraz z przyszłościowymi komponentami klienckimi. Najnowsza wersja Hono, zaprojektowana do działania w różnych środowiskach wykonawczych JavaScript, jest dostosowana do potrzeb twórców stron internetowych poszukujących sprawnego i wydajnego narzędzia.

Wprowadzony 9 lutego Hono 4.0.0 może pochwalić się SSG Helper, zręcznym narzędziem zaprojektowanym do tworzenia statycznych stron z aplikacji Hono. Korzystając z dedykowanego skryptu kompilacji, programiści mogą wywołać funkcję toSSG() z niestandardowego pliku build.ts, który autonomicznie pozyskuje zawartość ze zdefiniowanych tras i łączy ją w pliki statyczne, optymalizując w ten sposób wydajność.

Aby zapewnić wydajność, dostępne są dostosowane adaptery do Bun toolkit i środowiska wykonawczego Deno, co skraca czas programowania. Wtyczka Vite, @hono/vite-ssg , wykorzystuje popularne polecenie vite do tworzenia statycznych witryn, co dodatkowo usprawnia proces.

Wspierając dalsze innowacje, Hono 4.0.0 rozwija skrzydła po stronie klienta dzięki hono/jsx . To rozszerzenie działa teraz w środowisku klienta, wykorzystując zaczepy analogiczne do React, takie jak useContext , useEffect i Memo , umożliwiając programistom tworzenie komponentów klienckich przy użyciu znanych paradygmatów.

Struktura zintegrowała nowatorski system routingu oparty na plikach o nazwie HonoX, dostępny jako oddzielny pakiet. Został dostosowany do wspierania rozwoju rozległych aplikacji, zapewniając szybkie renderowanie za pośrednictwem Hono i umożliwiając programistom wybór preferowanego modułu renderującego. Jako uzupełnienie istniejącego oprogramowania pośredniczącego, harmonizuje z etosem Hono's.

Wybiórczo kompatybilny z czołowymi środowiskami wykonawczymi JavaScript, takimi jak Cloudflare Workers, Fastly Compute, Deno, Bun, Vercel, Netlify, AWS Lambda, Lambda@Edge i Node.js, Hono zachowuje elastyczność we wdrażaniu. W zestawie znajduje się pięć różnych routerów, każdy zoptymalizowany pod kątem różnych scenariuszy, w tym szybkości i zajmowanej powierzchni. SmartRouter uosabia tę wszechstronność, dostosowując wybór routera do unikalnych wymagań routingowych danej aplikacji.

