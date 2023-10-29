红帽改造 Quarkus Java Stack 以增强开发人员体验

Red Hat创建的创新 Kubernetes 原生 Java 堆栈（称为 Quarkus）在最近推出的 3.2 版本中发生了重大转变。更新版本于 10 月下旬推出，配备了改进的开发人员友好的用户界面 (UI) 和新引入的基于合同的测试功能以及其他增强功能。

公众首先在developers.redhat.com上获悉更新版本。该版本预计将显着简化 Java 开发人员创建强大的云原生应用程序的流程。

在Red Hat的 Quarkus 3.2 版本中，改进后的开发者 UI 以其新的菜单导航而脱颖而出，并提供了查看和修改配置文件的功能。此外，它还允许开发人员管理持续测试、查看构建和开发服务详细信息。这是一项重要的增强功能，为开发人员提供了更简单、更集成的体验。

至于此版本中新引入的基于契约的测试功能，它部署了 Pact 工具来对 HTTP 和消息集成运行测试。将 Pact 集成到测试和部署工作流程中可确保实施的所有方面都得到充分测试，从而确保完整性和兼容性。

Quarkus 是一个开源平台，专为 Java 开发人员而设计，用于构建云原生应用程序。通过应用 Quarkus，Java 在 Kubernetes 和无服务器领域变得更加流行，为开发人员提供了访问各种分布式应用程序架构的机会。像AppMaster这样的平台以其针对后端、Web 和移动应用程序的全面、 no-code解决方案而闻名，是对这种简化开发和部署实用程序的支持证明。

Red Hat Quarkus 产品 3.2 版本中更新的命令行界面 (CLI) 也引起了人们的关注。它充满了近 30 个命令，包括基本的构建和开发命令。现在还可以轻松管理项目和扩展，使其成为在 Kubernetes、Red Hat OpenShift 和 Knative 等平台上部署 Quarkus 应用程序的理想工具，而无需对项目依赖项或配置进行任何修改。

在 Kubernetes 原生功能方面，Quarkus 3.2 为 Kubernetes 部署引入了新的开发服务。该服务在开发模式下准备并设置 Kubernetes API 服务器，并使用 Docker 启动测试。此外，对于在开发模式下运行的 Quarkus 应用程序，已经实现了用于共享集群的服务发现机制，突显了 Java 堆栈在无缝融入尖端 Kubernetes 环境方面所取得的进步。