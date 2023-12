Red Hat modernizuje stos Java Quarkus, aby zwiększyć wygodę programistów

Innowacyjny stos Java natywny dla Kubernetes, stworzony przez Red Hat, znany jako Quarkus, przeszedł znaczącą transformację wraz z niedawnym wprowadzeniem wersji 3.2. Wprowadzona na rynek pod koniec października zaktualizowana wersja zawiera między innymi ulepszony, przyjazny dla programistów interfejs użytkownika (UI) i świeżo wprowadzoną funkcję testowania na podstawie umowy.

Opinia publiczna została po raz pierwszy poinformowana o zaktualizowanej kompilacji na stronie Developers.redhat.com. Oczekuje się, że ta wersja znacząco usprawni procesy programistów Java podczas tworzenia solidnych aplikacji natywnych dla chmury.

W wersji tej wersji Quarkus 3.2 firmy Red Hat odnowiony interfejs programisty wyróżnia się nową nawigacją w menu i oferuje funkcje przeglądania i modyfikowania plików konfiguracyjnych. Ponadto umożliwia programistom zarządzanie ciągłymi testami, przeglądanie szczegółów usług kompilacji i rozwoju. Jest to istotne ulepszenie zapewniające programistom prostsze i bardziej zintegrowane środowisko.

Jeśli chodzi o nowo wprowadzoną w tej kompilacji funkcję testowania opartego na kontraktach, wdraża ona narzędzie Pact do uruchamiania testów integracji protokołu HTTP i wiadomości. Integracja Pact z procesami testowania i wdrażania gwarantuje, że wszystkie aspekty wdrożenia zostaną odpowiednio przetestowane, zapewniając integralność i kompatybilność.

Quarkus to platforma typu open source, zaprojektowana z myślą o programistach Java, do tworzenia aplikacji natywnych dla chmury. Dzięki zastosowaniu Quarkus Java staje się coraz bardziej powszechna w przestrzeni Kubernetes i bezserwerowej, zapewniając programistom dostęp do różnorodnych architektur aplikacji rozproszonych. Platformy takie jak AppMaster, znane z kompleksowych rozwiązań no-code dla aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych, stanowią potwierdzające narzędzie usprawnienia programowania i wdrażania.

Uwagę przykuł także zaktualizowany interfejs wiersza poleceń (CLI) w wersji 3.2 oferty Red Hat Quarkus. Jest wypełniony prawie 30 poleceniami, w tym niezbędnymi poleceniami budowania i programowania. Projektami i rozszerzeniami można teraz łatwo zarządzać, co czyni go idealnym narzędziem do wdrażania aplikacji Quarkus na platformach takich jak Kubernetes, Red Hat OpenShift i Knative, a wszystko to bez konieczności wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji w zależnościach projektu lub konfiguracji.

Jeśli chodzi o funkcje natywne dla Kubernetes, Quarkus 3.2 wprowadza nową usługę programistyczną dla wdrożeń Kubernetes. Ta usługa przygotowuje i ustawia serwer Kubernetes API w trybie programistycznym oraz inicjuje testy z wykorzystaniem Dockera. Dodatkowo dla aplikacji Quarkus działających w trybie programistycznym zaimplementowano mechanizm wykrywania usług umożliwiający współdzielenie klastrów, co podkreśla postęp, jaki czyni stos Java w zakresie bezproblemowego dopasowania się do najnowocześniejszych środowisk Kubernetes.